Έκθεση της Κομισιόν φανερώνει σοβαρό πρόβλημα ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Ελλάδα

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Περιβάλλον δείχνει πως η Ελλάδα έχει πρόβλημα ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Στην πρώτη θέση μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ με κριτήριο την ατμοσφαιρική ρύπανση κατατάσσεται η Ρουμανία και ακολουθούν ακόμα πέντε χώρες που μοιράζονται τη δεύτερη θέση. Σε αυτό το γκρουπ βρίσκεται και η Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις στη χώρα μας υπάρχουν πολύ υψηλές συγκεντρώσεις σωματιδίων στην ατμόσφαιρα, που είναι αόρατα στο ανθρώπινο μάτι αλλά άκρως επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία, καθώς εισχωρούν στους πνεύμονες και μπαίνουν στην κυκλοφορία του αίματος προκαλώντας σοβαρές παθήσεις -και θανάτους.

Οι ετήσιες συγκεντρώσεις στην Ελλάδα είναι 15 μg/m3, ενώ το όριο που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι 5 μg/m3.