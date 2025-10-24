Λευκός Οίκος: Κίνδυνος να μη δημοσιευθούν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό Οκτωβρίου λόγω shutdown

Για πρώτη φορά στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, ενδέχεται να μην δημοσιευθούν τα επίσημα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Οκτωβρίου, εξαιτίας της παράλυσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης (shutdown), όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ την Παρασκευή 24/10.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αδυναμία του Κογκρέσου να εγκρίνει εγκαίρως ένα προσωρινό νομοσχέδιο χρηματοδότησης έχει οδηγήσει σε σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, εμποδίζοντας τους κυβερνητικούς ερευνητές να συλλέξουν τα απαραίτητα οικονομικά δεδομένα.

«Οι ερευνητές δεν μπορούν να αναπτυχθούν στο πεδίο, στερώντας μας κρίσιμα στοιχεία», ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο Χ (Twitter), προσθέτοντας πως «οι οικονομικές συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές».

Όπως επισημαίνει το Reuters, μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε πρωτοφανές γεγονός για τις ΗΠΑ, καθώς ποτέ στο παρελθόν δεν έχει αποτύχει η δημοσίευση των στοιχείων για τον πληθωρισμό – ενός δείκτη κρίσιμης σημασίας για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed), τις αγορές και τους επενδυτές παγκοσμίως.

Η πιθανή καθυστέρηση ή μη δημοσίευση των στοιχείων ενδέχεται να προκαλέσει αβεβαιότητα στις αγορές, δεδομένου ότι οι αναλυτές παρακολουθούν στενά τον πληθωρισμό για να προβλέψουν τις επόμενες κινήσεις της Fed σχετικά με τα επιτόκια.

Πηγές στην Ουάσινγκτον αναφέρουν πως, εάν το αδιέξοδο στο Κογκρέσο συνεχιστεί, αρκετές κρίσιμες υπηρεσίες –μεταξύ αυτών και το Γραφείο Εργασίας και Στατιστικής (BLS), που συλλέγει τα δεδομένα για τον πληθωρισμό– θα αναστείλουν πλήρως τη λειτουργία τους.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολιν Λέβιτ ανέφερε μέσω ανάρτησης στο Χ: «Ο πληθωρισμός ήταν χαμηλότερος από τις προσδοκίες της αγοράς τον Σεπτέμβριο, χάρη στο οικονομικό πρόγραμμα του προέδρου Τραμπ.

Αυτό είναι καλό νέο για τις αμερικανικά νοικοκυριά και είναι κρίμα που οι Δημοκρατικοί το χρησιμοποιούν ως «μοχλό πίεσης» για να χρηματοδοτήσουν την υγειονομική περίθαλψη των παράνομων μεταναστών.

Η απόφαση των Δημοκρατικών να κρατήσουν κλειστή την κυβέρνηση πιθανότατα θα έχει ως αποτέλεσμα να μη δημοσιευτεί η έκθεση για τον πληθωρισμό του Οκτωβρίου, γεγονός που θα προκαλέσει αναστάτωση στις επιχειρήσεις, τις αγορές, τα νοικοκυριά και την Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed)».