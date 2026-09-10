Σφυροκόπημα στις ευρωαγορές: Πετρέλαιο +40%, πληθωρισμός, ομόλογα… και στο «κάδρο» νέες αυξήσεις επιτοκίων

Σε κλοιό πιέσεων βρέθηκαν την Πέμπτη 10/9 οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, καθώς η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου και η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει εκ νέου τα επιτόκια ενίσχυσαν τις ανησυχίες των επενδυτών για την πορεία του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με απώλειες 0,69%, στις 635,96 μονάδες. Ο ενεργειακός κλάδος αποτέλεσε τη μοναδική εξαίρεση, καταγράφοντας κέρδη καθώς το πετρέλαιο συνέχισε την ανοδική του πορεία.

Στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές, ο γερμανικός DAX υποχώρησε 0,69%, στις 25.401,23 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε πτώση 0,49%, στις 8.116,76 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 υποχώρησε 0,57%, στις 10.608,92 μονάδες, παρά τη στήριξη από μετοχές εταιρειών που επωφελούνται από την άνοδο των εμπορευμάτων.

Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο έκλεισε με απώλειες 0,13%, στις 51.807,40 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 διαμορφώθηκε στις 19.659,80 μονάδες, μειωμένος κατά 0,18%.

Νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε η απόφαση της ΕΚΤ να προχωρήσει σε νέα αύξηση του βασικού επιτοκίου καταθέσεων κατά 25 μονάδες βάσης, στο 2,50%.

Πρόκειται για τη δεύτερη αύξηση επιτοκίων από την αρχή του έτους, με το κόστος δανεισμού στην Ευρωζώνη να διαμορφώνεται πλέον στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2025.

Η νέα κίνηση της κεντρικής τράπεζας έρχεται σε ένα ιδιαίτερα μεταβαλλόμενο περιβάλλον στις αγορές, καθώς η απότομη άνοδος των εμπορευμάτων και κυρίως του πετρελαίου επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους για τον πληθωρισμό.

Η τιμή του Brent ξεπέρασε στη διάρκεια της συνεδρίασης τα 106 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας έως τα 106,52 δολάρια. Παράλληλα, το αμερικανικό WTI άγγιξε τα 101,35 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 5,61%.

Οι τιμές του αργού έχουν ενισχυθεί σχεδόν 40% από την κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις αρχές Ιουλίου, εξέλιξη που έχει αυξήσει τις ανησυχίες για την εμφάνιση νέων πληθωριστικών πιέσεων κόστους στις ευρωπαϊκές οικονομίες, οι οποίες εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας.

Λαγκάρντ: Ανοδικοί οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στις νέες εκτιμήσεις της ΕΚΤ. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη επιταχύνθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο, με το ενεργειακό κόστος να αυξάνεται κατά 14,3%.

Η εξέλιξη ενισχύει τον προβληματισμό στην κεντρική τράπεζα για τον κίνδυνο οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας να μεταφερθούν ευρύτερα στην οικονομία, επηρεάζοντας τους μισθούς και τις τιμές των υπηρεσιών.

«Οι κίνδυνοι για τις προοπτικές του πληθωρισμού είναι ανοδικοί, ενώ οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη καθοδικοί», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το οικονομικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιο.

Η ίδια απέφυγε να προχωρήσει σε συγκεκριμένη δέσμευση για την πορεία των επόμενων κινήσεων της ΕΚΤ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η νομισματική πολιτική να προσαρμοστεί ανάλογα με την εξέλιξη των οικονομικών δεδομένων.

Οι επικαιροποιημένες προβλέψεις των οικονομολόγων της ΕΚΤ δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού προς τον στόχο του 2% ενδέχεται να απαιτήσει περισσότερο χρόνο.

Η κεντρική τράπεζα προβλέπει πλέον ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 3% το 2026 και στο 2,5% το 2027, έναντι προηγούμενης εκτίμησης 2,3% για το 2027. Παράλληλα, η πρόβλεψη για τον δομικό πληθωρισμό το 2027 αναθεωρήθηκε στο 2,6%.

Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, η νέα εκτίμηση τοποθετεί τον ρυθμό στο 0,9%, έναντι 0,8% προηγουμένως.

Οι αναθεωρήσεις αυτές ενισχύουν την εκτίμηση ότι η επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο του 2% θα είναι πιο αργή, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει την ΕΚΤ στη διατήρηση μιας πιο αυστηρής νομισματικής πολιτικής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Νέες πιέσεις στα ευρωπαϊκά ομόλογα

Το κλίμα επιδεινώθηκε και στην αγορά κρατικών ομολόγων, όπου οι αποδόσεις κινήθηκαν ανοδικά μετά τα μηνύματα της Κριστίν Λαγκάρντ για τους πληθωριστικούς κινδύνους.

Η απόδοση του γερμανικού διετούς ομολόγου ενισχύθηκε έως και κατά 12 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 3,19%, το υψηλότερο επίπεδο σχεδόν τριών ετών.

Παράλληλα, οι επενδυτές αύξησαν τις προσδοκίες τους για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων στην Ευρωζώνη. Οι αγορές swaps τιμολογούν πλέον πλήρως τρεις ακόμη αυξήσεις των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης έως τα μέσα του επόμενου έτους, ενώ η πιθανότητα μιας νέας αύξησης ήδη από τον επόμενο μήνα ξεπερνά το 50%.

«Οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό και η ανθεκτικότητα της ανάπτυξης είναι αυτά που κάνουν την αγορά να αντιμετωπίζει την αύξηση ως μια πιο επιθετική κίνηση. Γι’ αυτό βλέπουμε πιέσεις στις χρηματιστηριακές αγορές», σχολίασε η Φιόνα Σινκότα, ανώτερη αναλύτρια αγοράς της StoneX.

Οι πιέσεις στα ομόλογα δεν περιορίζονται στην Ευρώπη, καθώς οι διεθνείς αγορές κρατικού χρέους καταγράφουν απώλειες μέσα στην εβδομάδα. Βασικός παράγοντας είναι η νέα άνοδος του Brent πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου έχουν επίσης ανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022.

Το σκηνικό αυτό επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο ενός συνδυασμού υψηλότερου πληθωρισμού και ασθενέστερης ανάπτυξης, αυξάνοντας την αβεβαιότητα για την πορεία των επιτοκίων και τις επόμενες κινήσεις των επενδυτών.