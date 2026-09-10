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Wall: Βουτιά στις μετοχές καθώς και το αργό ξεπέρασε τα $100 – «Συναγερμός» για πληθωρισμό και επιτόκια
Χρηματιστήρια
17:11 - 10 Σεπ 2026

Wall: Βουτιά στις μετοχές καθώς και το αργό ξεπέρασε τα $100 – «Συναγερμός» για πληθωρισμό και επιτόκια

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές στην Wall Street υποχωρούν λίγο μετά το άνοιγμα την Πέμπτη 10/9, καθώς οι τιμές του αμερικανικού πετρελαίου ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας τους φόβους για υψηλότερο πληθωρισμό λόγω της παρατεταμένης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο Dow Jones Industrial Average υποχωρεί κατά 0,63% στις 52.052,40 μονάδες, ο S&P 500 σημειώνει απώλειες 0,73% στις 7.580,95 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite διολισθαίνει κατά 0,84% στις 26.034,352 μονάδες.

Οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα, καθώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εισήλθε στον έβδομο μήνα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) για τον Οκτώβριο ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, τα futures του διεθνούς benchmark Brent για παράδοση Νοεμβρίου εκτινάχθηκαν πάνω από τα 105 δολάρια.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου έστειλε την απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου πάνω από το 4,9%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2023.

Οι μετοχές των εταιρειών τεχνολογίας και ημιαγωγών υψηλού beta, οι οποίες έχουν πρωταγωνιστήσει στο ανοδικό ράλι της αγοράς, κινήθηκαν χαμηλότερα, καθώς ενισχύονται οι ανησυχίες ότι τα υψηλότερα επιτόκια και οι αυξημένες τιμές πετρελαίου θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την οικονομία. Η Intel υποχώρησε 3%, ενώ η Micron Technology σημείωσε πτώση 2%.

Τα ήπια στοιχεία για τον πληθωρισμό χονδρικής δεν κατάφεραν να περιορίσουν τους φόβους για υψηλότερα επιτόκια και αυξημένες τιμές πετρελαίου. Ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) του Αυγούστου, ο οποίος αποτυπώνει τον πληθωρισμό στη χονδρική, αυξήθηκε κατά 0,4% σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση, σε ευθυγράμμιση με την εκτίμηση του Dow Jones. Σε ετήσια βάση, ο PPI διαμορφώθηκε στο 5,4%, επίπεδο που παραμένει σημαντικά υψηλότερο από τον στόχο πληθωρισμού 2% της Fed.

Τα στοιχεία δημοσιεύονται μία ημέρα πριν από την πολυαναμενόμενη ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) την Παρασκευή. Και οι δύο δείκτες τροφοδοτούν τον βασικό δείκτη πληθωρισμού που παρακολουθεί η Fed, τον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), ο οποίος ωστόσο θα δημοσιευθεί μετά την απόφαση της Fed για τα επιτόκια στις 16 Σεπτεμβρίου.

«Η ανακοίνωση του PPI από μόνη της ήταν ασαφής, καθώς ουσιαστικά δεν βοηθά να απαντηθεί το ερώτημα “αύξηση ή όχι αύξηση” από τη Fed την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, η εκτίναξη των τιμών του WTI ξανά πάνω από τα 100 δολάρια και οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων που καταγράφουν νέα υψηλά αυξάνουν σαφώς το διακύβευμα για τους επενδυτές ενόψει της κρίσιμης ανακοίνωσης του CPI αύριο», έγραψε ο Stephen Coltman, επικεφαλής μακροοικονομικής ανάλυσης στην 21Shares.

Τα futures για τα επιτόκια της Fed προεξοφλούσαν τελευταία 74% πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Fed την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool.

Οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες προέρχονται από ένα τριήμερο πτωτικό σερί, μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών ότι θα επαναγοράσει μακροπρόθεσμο χρέος ύψους έως 6 δισ. δολαρίων, ποσό τριπλάσιο από το συνηθισμένο. Λιγότερο από έναν μήνα νωρίτερα, το υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι θα υπερδιπλασιάσει το ύψος των επαναγορών κρατικού χρέους από τα 2 δισ. δολάρια.

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