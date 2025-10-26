Ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο: Τρεις νεκροί και νέες εντάσεις με τη Χεζμπολάχ

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα 16/10 από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στον Λίβανο, σύμφωνα με τοπικές αρχές, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι εξουδετέρωσε δύο μέλη της Χεζμπολάχ στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας.

Από την Πέμπτη, συνολικά 11 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο, παρά την κατάπαυση του πυρός που είχε τεθεί σε ισχύ με τη Χεζμπολάχ τον Νοέμβριο του 2024.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ένα πλήγμα σε αυτοκίνητο στη Νακούρα προκάλεσε τον θάνατο ενός ατόμου, ενώ σε δύο άλλες επιδρομές στην περιοχή της Μπααλμπέκ σκοτώθηκαν ακόμη δύο άνθρωποι, ένας εκ των οποίων Σύρος. Περαιτέρω λεπτομέρειες για τα τρία θύματα δεν δόθηκαν από τις αρχές της Βηρυτού.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εξουδετερώθηκε ο Αλί Χουσέιν Αλ Μουσάι, διακινητής όπλων για τη Χεζμπολάχ στην περιοχή της Μπεκάα, καθώς και ο Άμπεντ Μαχμούντ αλ Σάγεντ, ο οποίος συμμετείχε στην ανασυγκρότηση στρατιωτικών δυνάμεων της οργάνωσης στη Νακούρα.

Παρά την επίσημη κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ εξακολουθεί να πραγματοποιεί επιδρομές υποστηρίζοντας ότι στοχεύει τη φιλοϊρανική οργάνωση για να αποτρέψει την ανασυγκρότηση των στρατιωτικών υποδομών της. Το Ισραήλ εξακολουθεί επίσης να κατέχει πέντε στρατιωτικές θέσεις στον νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία που προέβλεπε αποχώρηση των δυνάμεών του από τη χώρα.

Υπό πίεση των ΗΠΑ, ο στρατός του Λιβάνου έχει καταρτίσει σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, αρχικά στον νότο, που συνορεύει με το βόρειο Ισραήλ. Η οργάνωση όμως αρνείται να αφοπλιστεί, διατηρώντας τη δυναμική ένταση στην περιοχή.