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Σφοδρή αντίδραση Ισραήλ στον Μακρόν: Η αναφορά στη Χαμάς που προκάλεσε αντιδράσεις
Ειδήσεις
17:29 - 23 Σεπ 2026

Σφοδρή αντίδραση Ισραήλ στον Μακρόν: Η αναφορά στη Χαμάς που προκάλεσε αντιδράσεις

Reporter.gr Newsroom
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Έντονη ήταν η αντίδραση της ισραηλινής κυβέρνησης στις δηλώσεις του Εμανουέλ Μακρόν κατά την τελευταία ομιλία του ως προέδρου της Γαλλίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με επίκεντρο την κατάσταση στη Γάζα και τις εξελίξεις στη Δυτική Όχθη.

Ο Γάλλος πρόεδρος επέκρινε όσους παρουσιάζουν τις τελευταίες διπλωματικές εξελίξεις ως επίτευξη ειρήνης στη Γάζα, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με την τοποθέτησή του, δεν έχει αποκατασταθεί η ανθρωπιστική πρόσβαση στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Τι αξία έχει η αξιοπιστία μας αν παραμένουμε αδρανείς στη Γάζα; Κάποιοι ισχυρίζονται ότι έχει επιτευχθεί ειρήνη, αλλά αυτό δεν έχει ανοίξει τις ανθρωπιστικές βοήθειες ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Θα παρακολουθούμε απλώς αυτό το θέαμα που μας ντροπιάζει όλους;», ανέφερε ο Μακρόν.

Η αναφορά στη Δυτική Όχθη

Ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση στη Δυτική Όχθη, κάνοντας λόγο για καθημερινές παραβιάσεις και υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή δυσχεραίνει την προοπτική επίλυσης του Παλαιστινιακού στη βάση των δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού.

Στην ομιλία του χρησιμοποίησε επίσης μια διατύπωση για τη Χαμάς, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ. Η αρχική απόδοση της δήλωσης ήταν ότι η Χαμάς «δεν είχε ποτέ δράσει» στη Δυτική Όχθη. Ωστόσο, γαλλική διπλωματική πηγή διευκρίνισε στη συνέχεια ότι το νόημα της γαλλικής φράσης ήταν πως η Χαμάς «δεν έχει κυβερνήσει» τη Δυτική Όχθη, σε αντίθεση με τη Γάζα, όπου ανέλαβε τον έλεγχο το 2007.

Η συγκεκριμένη διατύπωση προκάλεσε αντιδράσεις από ισραηλινούς αξιωματούχους, καθώς η Χαμάς έχει παρουσία στη Δυτική Όχθη και έχει συνδεθεί με επιθέσεις στην περιοχή.

Νετανιάχου: «Ο παραλογισμός της δήλωσης είναι συγκλονιστικός»

Το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις του Μακρόν, χαρακτηρίζοντας «συγκλονιστικό» τον «παραλογισμό» της συγκεκριμένης αναφοράς.

Σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, μαχητές της Χαμάς πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στη Δυτική Όχθη και έχουν σκοτώσει Ισραηλινούς πολίτες στην περιοχή, την οποία το Ισραήλ αποκαλεί Ιουδαία και Σαμάρεια.

Η ισραηλινή κυβέρνηση επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, την πρόσφατη δολοφονία Ισραηλινού εποίκου στη Δυτική Όχθη, ο οποίος, σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, είχε και γαλλική υπηκοότητα.

Η θέση Μακρόν για την ασφάλεια του Ισραήλ

Ο Μακρόν τάχθηκε εκ νέου υπέρ της λύσης των δύο κρατών και παράλληλα επέκρινε την άποψη ότι η ασφάλεια του Ισραήλ μπορεί να διασφαλιστεί μέσω παραβίασης της κυριαρχίας γειτονικών κρατών.

«Όλοι όσοι ισχυρίζονται ότι η ασφάλεια του Ισραήλ απαιτεί την παραβίαση της κυριαρχίας όλων των γειτονικών του κρατών κάνουν λάθος. Αποδυναμώνουν την ασφάλεια του Ισραήλ σήμερα και στο μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση εντάσσεται στη γενικότερη θέση του Γάλλου προέδρου υπέρ μιας πολιτικής λύσης που θα κατοχυρώνει την ύπαρξη και την ασφάλεια τόσο του Ισραήλ όσο και ενός παλαιστινιακού κράτους.

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