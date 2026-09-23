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Γάζα: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις
Ειδήσεις
17:11 - 23 Σεπ 2026

Γάζα: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις

Reporter.gr Newsroom
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Τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα, Τετάρτη (23/9), σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τοπικούς υγειονομικούς αξιωματούχους. Από τη μεριά του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι μία από τις επιθέσεις είχε ως στόχο υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς, το οποίο ήταν υπεύθυνο για τα οικονομικά της οργάνωσης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με παλαιστινιακές υγειονομικές πηγές, ο Οσάμα Αμπού Χάτερ και ο Μοχάμαντ Αμπού Ελουάν έχασαν τη ζωή τους όταν ισραηλινό αεροσκάφος έπληξε αυτοκίνητο στη δυτική Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Από το πλήγμα τραυματίστηκαν ακόμη δύο άνθρωποι.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς υποστήριξαν ότι ο Μοχάμαντ Αμπού Ελουάν ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς και επικεφαλής του οικονομικού της τμήματος.

«Δεν θα επιτρέψουμε στη Χαμάς να ανακτήσει τη δύναμή της και δε θα σταματήσουμε έως ότου η Χαμάς δεν υπάρχει πλέον στη Γάζα», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Από τη δική της πλευρά, η Χαμάς δεν έχει προβεί μέχρι στιγμής σε κάποιο σχόλιο για την ισραηλινή ανακοίνωση.

Αργότερα, Παλαιστίνιοι υγειονομικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ακόμη δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δύο διαφορετικά ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα, ένα στην Πόλη της Γάζας και ένα στην Ντέιρ αλ-Μπάλαχ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Με τα δύο αυτά περιστατικά, ο συνολικός απολογισμός των νεκρών από τα σημερινά ισραηλινά πλήγματα ανήλθε σε τουλάχιστον τέσσερις.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει τα δύο τελευταία πλήγματα.

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