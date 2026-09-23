«Ντροπή σου», λέει ο Νετανιάχου στον Μαντάνι, που τον αποκάλεσε «εγκληματία πολέμου»

Ενόψει της αναχώρησής του για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα προκλητικό βίντεο, απευθυνόμενος στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαντάνι, ο οποίος έχει ζητήσει τη σύλληψη του Ισραηλινού ηγέτη.

«Ντροπή σου, κύριε Μαντάνι… που υποστηρίζεις τα τρομοκρατικά τέρατα της Χαμάς, τα οποία έσφαξαν τον λαό μας», δήλωσε ο Νετανιάχου. «Έρχομαι στον ΟΗΕ, θα πω την αλήθεια για τους ηρωικούς στρατιώτες μας και θα πω την αλήθεια για εσένα».

Ο Μαντάνι, επισημαίνει η Washington Post, δεν έχει εκφράσει υποστήριξη προς τη Χαμάς. Κατά την προεκλογική του εκστρατεία και ως δήμαρχος, έχει ασκήσει έντονη κριτική στο Ισραήλ και έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) κατά του Νετανιάχου, με κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα. Ο Νετανιάχου έχει χαρακτηρίσει τις κατηγορίες αυτές αντισημιτικά ψεύδη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στο ΔΠΔ και ο Μαντάνι έχει αναγνωρίσει ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια στην εφαρμογή του εντάλματος. Σε συνέντευξή του στο CNN τη Δευτέρα, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Μαντάνι χαρακτήρισε τον Ισραηλινό ηγέτη «εγκληματία πολέμου», αλλά δήλωσε ότι «η Νέα Υόρκη δεν έχει την αρμοδιότητα να εκτελέσει το ένταλμα του ΔΠΔ».

Μεταξύ των βασικών αντιπάλων του Μαντάνι στις εκλογές, ο πρώην κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Άντριου Μ. Κουόμο συμμετείχε στην ομάδα υπεράσπισης του Νετανιάχου ενώπιον του ΔΠΔ, ενώ ο τότε δήμαρχος Έρικ Άνταμς είχε εκφράσει την υποστήριξή του προς τον Νετανιάχου, συναντώντας τον στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ πέρυσι.

Αναμένονται διαδηλώσεις ως αντίδραση στην παρουσία του Νετανιάχου στα Ηνωμένα Έθνη.