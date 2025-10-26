Περιοδεία Χέγκσεθ στον Ινδοειρηνικό: Οι ΗΠΑ πιέζουν τους συμμάχους για αύξηση αμυντικών δαπανών

Ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, ξεκινά την επόμενη εβδομάδα περιοδεία σε χώρες του Ινδο-Ειρηνικού, με στόχο να ενισχύσει τις αμυντικές συνεργασίες των ΗΠΑ και να πιέσει τους συμμάχους να αυξήσουν τις στρατιωτικές τους δαπάνες «απέναντι στις εντεινόμενες περιφερειακές απειλές», όπως ανέφερε το Πεντάγωνο.

Η περιοδεία του Αμερικανού υπουργού θα περιλαμβάνει επισκέψεις στη Χαβάη, την Ιαπωνία, τη Μαλαισία, το Βιετνάμ και τη Νότια Κορέα, χώρες-κλειδιά για τη στρατηγική των ΗΠΑ στην περιοχή, την οποία η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει «ζώνη πρώτης προτεραιότητας».

Πρόκειται για τη δεύτερη περιοδεία του Χέγκσεθ στον Ινδο-Ειρηνικό, καθώς τον Μάρτιο είχε πραγματοποιήσει επισκέψεις στο Γκουάμ, τις Φιλιππίνες και την Ιαπωνία. Αυτή τη φορά, η περιοδεία του θα συμπέσει με το ταξίδι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Ασία και τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα.

Ο Χέγκσεθ αναμένεται να επαναλάβει τη γραμμή της Ουάσιγκτον για «ανάγκη στρατηγικής αναπροσαρμογής» έναντι της Κίνας. Ήδη, από τον Μάιο, στη σύνοδο ασφαλείας Shangri-La Dialogue στη Σιγκαπούρη, είχε δηλώσει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες «προσαρμόζουν τη στρατηγική τους ώστε να αποτρέψουν κάθε πιθανή επίθεση από την κομμουνιστική Κίνα», υπογραμμίζοντας πως «η απειλή που αποτελεί το Πεκίνο είναι πραγματική και ενδεχομένως επικείμενη».

Οι δηλώσεις του είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την κινεζική πλευρά, η οποία κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για «προσπάθεια στρατιωτικής περικύκλωσης» και για «παράλογη κλιμάκωση εντάσεων».

Αναλυτές εκτιμούν ότι η νέα περιοδεία του Χέγκσεθ θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας με χώρες που συμμετέχουν ή συνεργάζονται με την πρωτοβουλία AUKUS και το Quad, αλλά και στην προσπάθεια των ΗΠΑ να περιορίσουν την κινεζική επιρροή στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την περιφερειακή ασφάλεια, με αυξημένες εντάσεις γύρω από την Ταϊβάν και την επέκταση των κινεζικών στρατιωτικών δραστηριοτήτων στον Ειρηνικό.