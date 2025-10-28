Ειρηνικός: Νέα επίθεση του αμερικανικού στρατού σε ύποπτα πλοία – 14 νεκροί, ένας επιζών

Επιθέσεις εναντίον τεσσάρων ακόμη πλοίων πραγματοποίησε ο αμερικανικός στρατός τη Δευτέρα (27/10) στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άτομα, τα οποία βρίσκονταν στα σκάφη.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, μόνο ένας άνθρωπος επέζησε από τις πολλαπλές επιθέσεις που σημειώθηκαν στο πλαίσιο της εντεινόμενης εκστρατείας της κυβέρνηση Τραμπ κατά σκαφών που φέρεται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Χέγκσεθ σημείωσε πως οι μεξικανικές αρχές έχουν αναλάβει την ευθύνη για τον συντονισμό των ερευνών και της διάσωσης του ενός επιζώντα. Δήλωσε, δε, πως τα πλοία που στοχοποιήθηκαν «λειτουργούσαν από Οργανώσεις καταχωρημένες ως Τρομοκρατικές που διακινούν ναρκωτικά στον Ανατολικό Ειρηνικό».

Όσον αφορά τον αριθμό των επιθέσεων, αυτές ήταν συνολικά τρεις – με τη μία να πλήττει δύο πλοία ταυτόχρονα – φέρνοντας τον συνολικό αριθμό γνωστών επιθέσεων από τον αμερικανικό στρατό σε πλοία που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά σε 13 από την αρχή του Σεπτεμβρίου.

«Τα τέσσερα σκάφη ήταν γνωστά από τις υπηρεσίες πληροφοριών μας, κινούνταν κατά μήκος γνωστών διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών και μετέφεραν ναρκωτικά», είπε ο Χέγκσεθ.

«Οκτώ άνδρες ναρκο-τρομοκράτες βρίσκονταν στα πλοία κατά την πρώτη επίθεση. Τέσσερις άνδρες ναρκο-τρομοκράτες βρίσκονταν στο πλοίο κατά τη δεύτερη επίθεση. Τρεις άνδρες ναρκο-τρομοκράτες βρίσκονταν στο πλοίο κατά την τρίτη επίθεση», έγραψε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας στο X. «Όλες οι επιθέσεις έγιναν σε διεθνή ύδατα χωρίς να τραυματιστεί κανένα αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό», προσέθεσε.

Προηγούμενες επιθέσεις και νομικό «κενό»

Την περασμένη εβδομάδα, ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε τον πρώτο γύρο επιθέσεων στον ανατολικό Ειρηνικό, κάτι που φάνηκε να σηματοδοτεί την επέκταση της εκστρατείας, καθώς οι επτά προηγούμενες επιθέσεις στόχευαν σκάφη στην Καραϊβική.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, μια αμερικανική επίθεση σε πλοίο στην Καραϊβική επίσης δεν σκότωσε όλους όσους βρίσκονταν σε αυτό. Στην περίπτωση αυτή, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ αρχικά κράτησε δύο επιζώντες, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ τους επέστρεψε γρήγορα στις χώρες καταγωγής τους, Εκουαδόρ και Κολομβία.

Η κατάσταση δημιούργησε ένα νομικό και πολιτικό δίλημμα, καθώς δεν ήταν σαφές ποια νομική εξουσία θα μπορούσε να επικαλεστεί ο αμερικανικός στρατός για να κρατήσει τους επιζώντες επ’ αόριστον.

Σύμφωνα με το CNN, ο Λευκός Οίκος έχει συντάξει μια απόρρητη νομική γνωμοδότηση που επιχειρεί να δικαιολογήσει τις θανατηφόρες επιθέσεις κατά μιας μυστικής και εκτενούς λίστας καρτέλ και υπόπτων διακινητών ναρκωτικών.