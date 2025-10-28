ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ειρηνικός: Νέα επίθεση του αμερικανικού στρατού σε ύποπτα πλοία – 14 νεκροί, ένας επιζών
Ειδήσεις
18:05 - 28 Οκτ 2025

Ειρηνικός: Νέα επίθεση του αμερικανικού στρατού σε ύποπτα πλοία – 14 νεκροί, ένας επιζών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Επιθέσεις εναντίον τεσσάρων ακόμη πλοίων πραγματοποίησε ο αμερικανικός στρατός τη Δευτέρα (27/10) στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άτομα, τα οποία βρίσκονταν στα σκάφη.  

Σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, μόνο ένας άνθρωπος επέζησε από τις πολλαπλές επιθέσεις που σημειώθηκαν στο πλαίσιο της εντεινόμενης εκστρατείας της κυβέρνηση Τραμπ κατά σκαφών που φέρεται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Χέγκσεθ σημείωσε πως οι μεξικανικές αρχές έχουν αναλάβει την ευθύνη για τον συντονισμό των ερευνών και της διάσωσης του ενός επιζώντα. Δήλωσε, δε, πως τα πλοία που στοχοποιήθηκαν «λειτουργούσαν από Οργανώσεις καταχωρημένες ως Τρομοκρατικές που διακινούν ναρκωτικά στον Ανατολικό Ειρηνικό».

Όσον αφορά τον αριθμό των επιθέσεων, αυτές ήταν συνολικά τρεις – με τη μία να πλήττει δύο πλοία ταυτόχρονα – φέρνοντας τον συνολικό αριθμό γνωστών επιθέσεων από τον αμερικανικό στρατό σε πλοία που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά σε 13 από την αρχή του Σεπτεμβρίου.

«Τα τέσσερα σκάφη ήταν γνωστά από τις υπηρεσίες πληροφοριών μας, κινούνταν κατά μήκος γνωστών διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών και μετέφεραν ναρκωτικά», είπε ο Χέγκσεθ.

«Οκτώ άνδρες ναρκο-τρομοκράτες βρίσκονταν στα πλοία κατά την πρώτη επίθεση. Τέσσερις άνδρες ναρκο-τρομοκράτες βρίσκονταν στο πλοίο κατά τη δεύτερη επίθεση. Τρεις άνδρες ναρκο-τρομοκράτες βρίσκονταν στο πλοίο κατά την τρίτη επίθεση», έγραψε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας στο X. «Όλες οι επιθέσεις έγιναν σε διεθνή ύδατα χωρίς να τραυματιστεί κανένα αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό», προσέθεσε.

Προηγούμενες επιθέσεις και νομικό «κενό»

Την περασμένη εβδομάδα, ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε τον πρώτο γύρο επιθέσεων στον ανατολικό Ειρηνικό, κάτι που φάνηκε να σηματοδοτεί την επέκταση της εκστρατείας, καθώς οι επτά προηγούμενες επιθέσεις στόχευαν σκάφη στην Καραϊβική.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, μια αμερικανική επίθεση σε πλοίο στην Καραϊβική επίσης δεν σκότωσε όλους όσους βρίσκονταν σε αυτό. Στην περίπτωση αυτή, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ αρχικά κράτησε δύο επιζώντες, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ τους επέστρεψε γρήγορα στις χώρες καταγωγής τους, Εκουαδόρ και Κολομβία.

Η κατάσταση δημιούργησε ένα νομικό και πολιτικό δίλημμα, καθώς δεν ήταν σαφές ποια νομική εξουσία θα μπορούσε να επικαλεστεί ο αμερικανικός στρατός για να κρατήσει τους επιζώντες επ’ αόριστον.

Σύμφωνα με το CNN, ο Λευκός Οίκος έχει συντάξει μια απόρρητη νομική γνωμοδότηση που επιχειρεί να δικαιολογήσει τις θανατηφόρες επιθέσεις κατά μιας μυστικής και εκτενούς λίστας καρτέλ και υπόπτων διακινητών ναρκωτικών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ-Ιράν: Ο πόλεμος έχει πλέον να κάνει με το ποιος θα λυγίσει πρώτος υπό την οικονομική πίεση
Ειδήσεις

ΗΠΑ-Ιράν: Ο πόλεμος έχει πλέον να κάνει με το ποιος θα λυγίσει πρώτος υπό την οικονομική πίεση

Δεν υπάρχουν αρκετά πλοία για να διαχειριστούν τις εκρηκτικές εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας
Ειδήσεις

Δεν υπάρχουν αρκετά πλοία για να διαχειριστούν τις εκρηκτικές εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας

ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι πιθανοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών για την προεδρία το 2028
Εκλογές ΗΠΑ

ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι πιθανοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών για την προεδρία το 2028

USS Abraham Lincoln: Πάνω από 250 ημέρες σε αποστολή και ο Τραμπ λέει «ούτε κατά διάνοια αρκετές»
Ειδήσεις

USS Abraham Lincoln: Πάνω από 250 ημέρες σε αποστολή και ο Τραμπ λέει «ούτε κατά διάνοια αρκετές»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
15/08/2026 - 20:11

25 χρόνια ΑΚP: Ο «ιστορικός μετασχηματισμός» του Ερντογάν αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:44

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους ισχυρισμούς του Λουίτζι Μαντζιόνε περί «Double Jeopardy»

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:04

Η Νότια Κορέα προτείνει συνομιλίες για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου με τη Βόρεια Κορέα

Πολιτική
15/08/2026 - 18:41

ΠΑΣΟΚ: Ο Στέφανος Μάνος υπηρέτησε σταθερά τις ιδεολογικές του αρχές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/08/2026 - 18:10

Τουρισμός: Ο Αύγουστος δίνει ανάσα και το last minute αλλάζει τα δεδομένα

Εμπορεύματα
15/08/2026 - 17:03

Η Κίνα ανοίγει την πρώτη τακτική διαδρομή μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω της Αρκτικής

Ειδήσεις
15/08/2026 - 16:23

ΗΠΑ-Ιράν: Ο πόλεμος έχει πλέον να κάνει με το ποιος θα λυγίσει πρώτος υπό την οικονομική πίεση

Πολιτική
15/08/2026 - 15:59

Τασούλας: Η Τουρκία να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού

Πολιτική
15/08/2026 - 15:40

Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία

Πολιτική
15/08/2026 - 15:12

Ίδρυση νέου κόμματος: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2.0» με αρχηγό τον Γιάννη Σελινόπουλο

Ναυτιλία
15/08/2026 - 14:56

Η Diana Shipping αποσύρει την προσφορά εξαγοράς της Genco Shipping

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
15/08/2026 - 14:45

Η ΕΕΤΤ αποχαιρετά τον Πρόεδρό της, Καθηγητή Δημήτρη Βαρουτά

Ειδήσεις
15/08/2026 - 14:33

Copernicus: 2.480 στρέμματα έκαψε η πυρκαγιά στη Χαλκιδική

Πολιτική
15/08/2026 - 14:16

Δένδιας με το... βλέμμα στην Άγκυρα: Αυταρχικές απόψεις προσπαθούν να αλλάξουν το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου

Πολιτική
15/08/2026 - 11:47

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας με όσους δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές

Πολιτική
15/08/2026 - 11:29

«Έλληνες Αναποφάσιστοι», ήρθε ο Ψηφιακός Βοηθός Πολιτικής Απόφασης

Ειδήσεις
15/08/2026 - 11:08

Σεισμός 7,7 ρίχτερ συγκλόνισε την Ινδονησία - Δεκάδες νεκροί

Πολιτική
15/08/2026 - 11:04

Ανδρουλάκης: Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά

Πολιτική
15/08/2026 - 10:19

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών o Στέφανος Μάνος

Ειδήσεις
15/08/2026 - 09:50

Δεν υπάρχουν αρκετά πλοία για να διαχειριστούν τις εκρηκτικές εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας

Εκλογές ΗΠΑ
15/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι πιθανοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών για την προεδρία το 2028

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 23:05

Εβδομαδιαία κέρδη στη Wall Street – Ιστορική επίδοση για τον S&P 500 παρά την ήπια διόρθωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:14

USS Abraham Lincoln: Πάνω από 250 ημέρες σε αποστολή και ο Τραμπ λέει «ούτε κατά διάνοια αρκετές»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:00

Σεισμός στη δυτική Κολομβία: Οι πιο ευάλωτες κοινότητες ζητούν άμεση βοήθεια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 21:17

Μαντζιόνε: Παραδέχθηκε τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Magazino
14/08/2026 - 21:00

Υπερπροστασία: Μήπως βλάπτουμε τα παιδιά προσπαθώντας να τα σώσουμε;

Ειδήσεις
14/08/2026 - 20:10

Η Ουκρανία ψάχνει Patriot, η Ρωσία αυξάνει την πίεση – Πού οδηγείται ο πόλεμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:32

Η Κίνα ανεβάζει τον πήχη στον Ειρηνικό, ενώ ο κόσμος κοιτάζει αλλού

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:00

Πέντε χρόνια Ταλιμπάν: Η ζωή των Αφγανών γυναικών γίνεται όλο και πιο ασφυκτική

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:30

Λαβρόφ: Η Τουρκία θέλει ΝΑΤΟ και ΕΕ, αλλά γνωρίζει ότι δεν θα ενταχθεί στην Ένωση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ