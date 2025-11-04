Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος μετατρέπει τη γεωγραφική της θέση από «κατάρα» σε «ευχή»
12:15 - 04 Νοε 2025

Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος μετατρέπει τη γεωγραφική της θέση από «κατάρα» σε «ευχή»

Reporter.gr Newsroom
Από «κατάρα» σε «ευχή» επιχειρεί να μετατρέψει η Κύπρος τη γεωγραφική της θέση, όπως σημείωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, περιγράφοντας τη χώρα του ως γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και τον αραβικό κόσμο. «Σε καιρούς κρίσης και πολύπλευρων προκλήσεων, η απάντησή μας πρέπει να είναι να χτίζουμε γέφυρες και να προωθούμε τη συνεργασία», είπε, υπογραμμίζοντας ότι η Λευκωσία «επιδιώκει να είναι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος».

Αναφέρθηκε στην αναβάθμιση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες επί υπουργίας Μάικ Πομπέο, σημειώνοντας ότι η συνεργασία έχει φτάσει σε «πρωτόγνωρα επίπεδα». Η Κύπρος, όπως τόνισε, «δεν παρακολουθεί αλλά πρωτοστατεί», αναλαμβάνοντας δράσεις υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής – από την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα έως επιχειρήσεις πυρόσβεσης σε γειτονικές χώρες.

Κεντρική προτεραιότητα της διακυβέρνησης του παραμένει η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επανένωση του νησιού, που αποτελεί «ζήτημα ασφάλειας και σταθερότητας για ολόκληρη την περιοχή». Ενόψει της προεδρίας της Κύπρου στην Ε.Ε., ο κ. Χριστοδουλίδης ανέδειξε την ανάγκη για μια «Ευρώπη με στρατηγική 360 μοιρών», που θα επενδύει στον νότο και θα ενισχύει τη σχέση με τον αραβικό κόσμο. Με ξεκάθαρο δυτικό προσανατολισμό και προβλέψιμη υπευθυνότητα, η Κύπρος, είπε, «είναι αξιόπιστος, υπεύθυνος και προβλέψιμος εταίρος» στην Ανατολική Μεσόγειο.


Τάσος Χατζηβασιλείου, βουλευτής και πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας

Η Ανατολική Μεσόγειος έχει μετατραπεί σε κρίσιμο πυλώνα της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας, όπως επισήμανε ο βουλευτής και πρώην υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Τάσος Χατζηβασιλείου, υπογραμμίζοντας ότι «η περιοχή έχει αποκτήσει αναβαθμισμένο γεωπολιτικό προφίλ» μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την αναζήτηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Η Ελλάδα, είπε, ενισχύει τη θέση της μέσα από έργα στρατηγικής σημασίας, όπως η Αλεξανδρούπολη και η Ρεβυθούσα, που την καθιστούν «σημείο αναφοράς στον παγκόσμιο χάρτη του LNG» και συμβάλλουν στην απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο.

Αναφερόμενος στα επόμενα βήματα, σημείωσε ότι η χώρα «εργάζεται ήδη για τη δημιουργία πράσινων διαδρόμων στην Ανατολική Μεσόγειο», με προϋπόθεση τη διακρατική συνεργασία και τον απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Υπενθύμισε τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, επισημαίνοντας ότι «το τουρκολιβικό σύμφωνο είναι παράνομο και έωλο». Όπως είπε, η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε έρευνες νοτίως της Κρήτης, ενώ η παρουσία της Chevron επιβεβαιώνει ότι «το νομικό περιβάλλον είναι απολύτως καθαρό». «Η εποχή μας χρειάζεται συνεννοήσεις και συζητήσεις με αποκλειστικό γνώμονα το διεθνές δίκαιο», κατέληξε, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Ελλάδας και της Κύπρου ως αξιόπιστων εγγυητών σταθερότητας και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή.

Αλέξανδρος Κωστόπουλος, Πρόεδρος, U.S. Greece Trade & Investment Council

Η Ανατολική Μεσόγειος βρίσκεται σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων που «δημιουργούν μοναδικές ευκαιρίες για δύο μικρές χώρες με δυσανάλογα μικρότερο γεωπολιτικό αποτύπωμα», τόνισε ο πρόεδρος του U.S. Greece Trade & Investment Council Αλέξανδρος Κωστόπουλος. Μέσα σε αυτό το «χαοτικό περιβάλλον», είπε, η Ελλάδα και η Κύπρος πρέπει «να μην περιοριστούν στην αντίδραση, αλλά να βγουν μπροστά», αξιοποιώντας τις δυνατότητες που ανοίγονται στον τομέα της ενέργειας και των επενδύσεων. Η συγκυρία, επεσήμανε, είναι καθοριστική: «Είμαστε σχετικοί με τη λογική της αμερικανικής διακυβέρνησης Τραμπ - πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα και να προχωρήσουμε σε έργα». Υπογράμμισε ότι η ενέργεια αποτελεί «πρωταρχικό παράγοντα για την επόμενη ημέρα», συνδέοντας την ανάπτυξη με την ασφάλεια και την άμυνα. Η Ελλάδα και η Κύπρος, είπε, διαθέτουν κοινά πεδία προοπτικής, ενώ η Λευκωσία έχει «απίστευτο αποτύπωμα στην αμερικανική επιχειρηματική σκηνή».

Σύμφωνα με τον κ. Κωστόπουλο, «είναι η στιγμή να ενώσουμε δυνάμεις και να δημιουργήσουμε ένα τόξο επενδύσεων». Ο ίδιος περιέγραψε τη συνεργασία των δύο χωρών ως στρατηγική επιλογή με διεθνή απήχηση. «Η ενέργεια πρέπει να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον μας», συμπέρανε.

Κωνσταντίνος Φίλης, Διευθυντής, Institute of Global Affairs και Επίκουρος Καθηγητής, American College of Greece

Η παρούσα συγκυρία είναι «η κρισιμότερη μεταπολεμικά και μεταψυχροπολεμικά», επισήμανε ο διευθυντής του Institute of Global Affairs και επίκουρος καθηγητής του American College of Greece Κωνσταντίνος Φίλης, περιγράφοντας ένα διεθνές περιβάλλον ανακατατάξεων που «ξεπερνούν κάθε βεβαιότητα». Η διπλωματία, είπε, «έχει αποκτήσει έντονα συναλλακτικά χαρακτηριστικά λόγω της παρουσίας Τραμπ», ενώ «η εξωτερική πολιτική κυριαρχείται από το ένστικτο του Αμερικανού προέδρου».

Παρά τις δυσκολίες και «ατυχείς χειρισμούς όπως στην Ουκρανία», σημείωσε, υπάρχει περιθώριο ελπίδας, κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μεσόγειο, όπου «οι χώρες δείχνουν διάθεση για συναινέσεις και συνεννοήσεις». Ο κ. Φίλης ανέφερε ότι η περιοχή διαθέτει κρίσιμους παίκτες -την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο και το Ισραήλ. Η ενέργεια, τόνισε, λειτουργεί ως «καταλύτης για τη συνεργασία», με παραδείγματα συμπράξεων που αποδεικνύουν πως ο διάλογος μπορεί να υπερισχύσει των εντάσεων. Αναφερόμενος στη Chevron, υπογράμμισε ότι «με άξονα την ενέργεια μπορούν να προωθηθούν συναινέσεις και συνεννοήσεις», προσθέτοντας ότι η Ανατολική Μεσόγειος «έχει προοπτική να εξελιχθεί σε σημαντική πηγή προμήθειας για την Ευρώπη», ιδίως τώρα που η ήπειρος επιδιώκει «τον εκμηδενισμό των εισαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία».

