Νετανιάχου κατά ΕΕ για την Κύπρο: Σιωπά απέναντι στην τουρκική κατοχή

Σφοδρή κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στάση της απέναντι στα ισραηλινά σχέδια εποικιστικής ανάπτυξης στη Δυτική Όχθη άσκησε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επικαλούμενος την τουρκική παρουσία στο βόρειο τμήμα της Κύπρου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέφρασε παράλληλα την ευγνωμοσύνη του προς τον Σλοβένο ομόλογό του, Γιάνεζ Γιάνσα, για τη στάση που τήρησε η Σλοβενία σχετικά με την έκδοση κοινής δήλωσης των 27 κρατών-μελών της ΕΕ για το ισραηλινό εποικιστικό σχέδιο στην περιοχή E1.

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι η ΕΕ δεν αντιμετωπίζει με την ίδια αυστηρότητα την τουρκική κατοχή στην Κύπρο, κράτος-μέλος της Ένωσης, ενώ αντίθετα αντιδρά στις ισραηλινές προθέσεις για οικοδόμηση στη Δυτική Όχθη.

«Η ΕΕ παραμένει σιωπηλή όταν η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, κατέχει παράνομα τη μισή Κύπρο – ένα κράτος-μέλος της ΕΕ», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Ένωση «εξοργίζεται» όταν το Ισραήλ υποστηρίζει το δικαίωμά του να οικοδομεί και να κατοικεί στη Δυτική Όχθη.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απευθύνθηκε επίσης στον Γιάνεζ Γιάνσα, χαρακτηρίζοντας τη στάση της Σλοβενίας έκφραση κυριαρχίας και ισότιμης συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Υπενθύμισες σε όλους ότι η Σλοβενία είναι κυρίαρχο κράτος και ισότιμο μέλος της ΕΕ», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη θέση «δεν αποτελεί πρόκληση», αλλά άσκηση κυριαρχικού δικαιώματος.

{https://x.com/netanyahu/status/2094074886276751459}