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Συναγερμός στην κατεχόμενη Κερύνεια: Ανατράπηκε σκάφος με 267 επιβαίνοντες – Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, πληροφορίες για νεκρούς
Ειδήσεις
15:43 - 30 Αυγ 2026

Συναγερμός στην κατεχόμενη Κερύνεια: Ανατράπηκε σκάφος με 267 επιβαίνοντες – Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, πληροφορίες για νεκρούς

Reporter.gr Newsroom
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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης στη Μεσόγειο, μετά την ανατροπή επιβατηγού πλοίου που εκτελούσε δρομολόγιο από το κατεχόμενο λιμάνι της Κερύνεια στην Κύπρο προς την Τουρκία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.  Στο πλοίο επέβαιναν σχεδόν 300 άνθρωποι, σύμφωνα με τουρκοκυπριακά μέσα.

Σύμφωνα με το CNN, o υπουργός Δημοσίων Έργων της λεγόμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου», Ερχάν Αρικλί, δήλωσε στην τουρκική κρατική τηλεόραση ότι το πλοίο είχε αναχωρήσει από την Κερύνεια με προορισμό το τουρκικό λιμάνι Τάσουτζου, όταν άρχισε να παίρνει νερά.

«Δυστυχώς, το πλοίο βρίσκεται πλέον ανάποδα. Οι προσπάθειες για την εκκένωση περίπου 260 επιβατών συνεχίζονται», δήλωσε ο Αρικλί.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν σκάφη της ακτοφυλακής, ελικόπτερα, καθώς και ιδιωτικά σκάφη που βρίσκονταν στην περιοχή. Βίντεο από το σημείο δείχνει τουλάχιστον ένα ελικόπτερο να πετά πάνω από το αναποδογυρισμένο πλοίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του EΡΤNEWS, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 6 νεκροί επιβάτες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl2a7alxlv9d?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Η θάλασσα είναι αρκετά ταραγμένη», ανέφερε ο Αρικλί, προσθέτοντας: «Προτεραιότητά μας είναι να μεταφέρουμε τους επιβάτες στη στεριά χωρίς απώλειες ανθρώπινων ζωών».

Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας από το MarineTraffic, το πλοίο εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής βόρεια της Κερύνειας, προτού σταματήσει να μεταδίδει τη θέση του.

Ένα ακόμη επιβατηγό πλοίο φαίνεται να κατευθύνθηκε προς το σημείο του περιστατικού, προκειμένου να συνδράμει στη διάσωση των επιβαινόντων. Η τελευταία καταγεγραμμένη θέση του το εμφάνιζε να πλησιάζει το λιμάνι της Κερύνειας.

Ζωντανή μετάδοση από την Κερύνεια κατέγραψε την άφιξη ανθρώπων που είχαν διασωθεί στο λιμάνι, ενώ ακούγονταν σειρήνες ασθενοφόρων. Στο λιμάνι είχαν παραταχθεί αρκετά ασθενοφόρα για την παροχή βοήθειας στους διασωθέντες.

Βίντεο που φέρεται να καταγράφει το αναποδογυρισμένο πλοίο το δείχνει να βρίσκεται στο πλάι, μέσα σε ταραγμένη θάλασσα. Στα πλάνα διακρίνονται άνθρωποι με σωσίβια να περισυλλέγονται από διασώστες, καθώς και άλλοι επιβάτες που παραμένουν στο νερό φορώντας σωσίβια.

Μέχρι στιγμής, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, ενώ οι αρμόδιες αρχές επιχειρούν να απομακρύνουν με ασφάλεια όλους τους επιβαίνοντες από την περιοχή του ναυτικού ατυχήματος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl29nfwj7fwx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 30/08/2026 - 15:46
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