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Παπασταύρου: Ενεργειακή συμμαχία με ΗΠΑ με φόντο το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18:45 - 02 Σεπ 2026

Παπασταύρου: Ενεργειακή συμμαχία με ΗΠΑ με φόντο το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Reporter.gr Newsroom
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Η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, με την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για Πολιτικές Υποθέσεις, Άλισον Χούκερ.

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στη σημασία της ενεργειακής συνεργασίας Αθήνας και Ουάσιγκτον, χαρακτηρίζοντας τον τομέα της ενέργειας βασικό πυλώνα της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών.

Όπως δήλωσε, ενημέρωσε την Αμερικανίδα υφυπουργό για τις θετικές εξελίξεις που καταγράφονται στην πορεία υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, ενός έργου με ευρύτερη ενεργειακή αλλά και γεωπολιτική σημασία.

Ο υπουργός σημείωσε παράλληλα ότι το συγκεκριμένο έργο αφορά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, παραπέμποντας στην πρόσφατη επιστολή μελών του αμερικανικού Κογκρέσου, μεταξύ των οποίων ο Δημοκρατικός Μπραντ Σνάιντερ και ο Ρεπουμπλικανός Γκας Μπιλιράκης.

«Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων και αποτελεί πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρου.

Στο επίκεντρο και ο Κάθετος Διάδρομος φυσικού αερίου

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε παράλληλα ενόψει της υπογραφής, την ερχόμενη Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, μνημονίου συνεργασίας για την επέκταση του Κάθετου Διαδρόμου φυσικού αερίου προς τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία.

Το μνημόνιο αναμένεται να υπογραφεί μεταξύ των εκπροσώπων των Διαχειριστών Φυσικού Αερίου των χωρών που συμμετέχουν ήδη στην πρωτοβουλία —Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Σλοβακία και Ουκρανία— και των δύο νέων χωρών στις οποίες πρόκειται να επεκταθεί ο διάδρομος.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια ενίσχυσης των ενεργειακών διασυνδέσεων και της περιφερειακής συνεργασίας στον τομέα του φυσικού αερίου.

Η προετοιμασία για την επέκταση του διαδρόμου

Για την επέκταση του Κάθετου Διαδρόμου είχε προηγηθεί τον Ιούλιο στην Αθήνα συνάντηση των Διαχειριστών των συστημάτων φυσικού αερίου.

Στο πλαίσιο εκείνης της συνάντησης συγκροτήθηκε εμπορική και τεχνική ομάδα εργασίας, με αντικείμενο την αξιολόγηση της δυναμικότητας διασύνδεσης των συστημάτων φυσικού αερίου στην περιοχή, των μακροπρόθεσμων προοπτικών της αγοράς, καθώς και των απαιτούμενων παρεμβάσεων για τη βελτίωση της εμπορικής ελκυστικότητας του διαδρόμου.

Η επικείμενη υπογραφή του μνημονίου στη Θεσσαλονίκη αποτελεί, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το επόμενο βήμα για τη διεύρυνση της πρωτοβουλίας και την ενσωμάτωση της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας στο δίκτυο του Κάθετου Διαδρόμου.

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