Πούτιν: Σχεδιάζει οδικό χάρτη για τις σπάνιες γαίες με Κίνα και Βόρεια Κορέα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε την Τρίτη 4/11 από το υπουργικό συμβούλιο να καταρτίσει έως την 1η Δεκεμβρίου έναν οδικό χάρτη για την εξόρυξη ορυκτών σπάνιων γαιών.

Όπως αναφέρει το Κρεμλίνο, ο Πούτιν διέταξε επίσης το υπουργικό συμβούλιο να λάβει μέτρα για την ανάπτυξη των συγκοινωνιακών συνδέσεων στα σύνορα της Ρωσίας με την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα.

Οι σπάνιες γαίες, που χρησιμοποιούνται σε smartphones, ηλεκτρικά οχήματα και οπλικά συστήματα, έχουν αποκτήσει στρατηγική σημασία στο διεθνές εμπόριο.

Η Ρωσία δηλώνει ότι ενδιαφέρεται, επίσης, για συνεργασία με τις ΗΠΑ σε έργα σπάνιων γαιών, αλλά τα σχέδια αυτά δεν έχουν προχωρήσει λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Κίνα, ο βασικός παραγωγός σπάνιων γαιών παγκοσμίως, αντέδρασε στους αμερικανικούς δασμούς φέτος επιβάλλοντας περιορισμούς στις εξαγωγές τους.

Ο Πούτιν δεν αναφέρθηκε λεπτομερώς στο σχέδιο της Ρωσίας για τις σπάνιες γαίες. Μεταξύ άλλων, έδωσε επίσης εντολή στην κυβέρνηση να αναπτύξει "πολυτροπικά κέντρα μεταφορών και logistics" στα σύνορα με την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα.

Επιπλέον, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι οι νέες υποδομές θα πρέπει να περιλαμβάνουν δύο υπάρχουσες σιδηροδρομικές γέφυρες που συνδέουν τη Ρωσία με την Κίνα και μια νέα γέφυρα προς τη Βόρεια Κορέα, η οποία, όπως είπε, πρέπει να τεθεί σε λειτουργία το 2026.

Και οι δύο γείτονες της Ρωσίας έχουν εμβαθύνει τις οικονομικές τους σχέσεις με τη Μόσχα από τότε που οι δυτικές χώρες επέβαλαν κυρώσεις στη Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.