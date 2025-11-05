ΗΠΑ: Μεγάλη νίκη του Ζόχραν Μαμντάνι - Γίνεται ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μεγάλων δικτύων στις ΗΠΑ (NBC News, Washington Post και CNN) o Δημοκρατικός πολιτικός συγκέντρωσε 60,2% των ψήφων, πετυχαίνοντας μία σπουδαία νίκη.
Σε μια περίοδο που οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται βαθιά διχασμένοι για το πώς θα αντιμετωπίσουν τον Ντόναλντ Τραμπ στη δεύτερη θητεία του, η επικράτηση του Μαμντάνι τους δίνει αυτοπεποίθηση.
Το πιο σημαντικό είναι ότι ο Μαμντάνι εκλέγεται δήμαρχος, ενώ ο Τραμπ απείλησε τους Νεοϋορκέζους πως αν τον εκλέξουν θα κόψει τη χρηματοδότηση στην πόλη.
Στις πρώτες του δηλώσεις σημείωσε πως η Νέα Υόρκη είναι πόλη μεταναστών και ασφαλώς η νίκη του σηματοδοτεί και ενός είδους αποδοκιμασία στις πολιτικές του Τραμπ.
Mamdani: "New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant." pic.twitter.com/QF3up3c4k0— Aaron Rupar (@atrupar) November 5, 2025