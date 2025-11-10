Πρώτη επίσημη επίσκεψη του Σύρου προέδρου στον Λευκό Οίκο
10:42 - 10 Νοε 2025

Πρώτη επίσημη επίσκεψη του Σύρου προέδρου στον Λευκό Οίκο

Επίσκεψη του προέδρου της Συρίας, Άχμεντ αλ Σάρα, αναμένεται σήμερα (Δευτέρα, 10/11) στον Λευκό Οίκο, όπου θα έχει συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται, μάλιστα, για την πρώτη επίσημη επίσκεψή Σύρου ηγέτη στον Λευκό Οίκο από την εθνική ανεξαρτησία της χώρας το 1946.  

Σε μία ακόμη κίνηση καλής θέλησης, οι ΗΠΑ – που στο παρελθόν είχαν επικηρύξει τον αλ Σάρα για 10 εκατ. δολάρια ως τζιχαντιστή – ήραν, την Παρασκευή, τις κυρώσεις εις βάρος του Σύρου προέδρου, μία ημέρα αφότου το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών έκανε το ίδιο ενόψει της συνάντησής των δύο ηγετών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση στον ιστότοπο του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, οι Ηνωμένες Πολιτείες αφαίρεσαν τους χαρακτηρισμούς «Ειδικά Ονομασμένου Παγκόσμιου Τρομοκράτη» από τον αλ Σάρα και τον υπουργό Εσωτερικών της Συρίας, Άνας Χατάμπ.

Πλέον ο αλ Σάρα, ως επικεφαλής της μεταβατικής κυβέρνησης της Συρίας, προσεγγίζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ πιέζοντας για την πλήρη άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη χώρα του κατά τη διάρκεια του13ετούς εμφυλίου πολέμου, υποστηρίζοντας ότι δεν δικαιολογούνται πλέον.

Ο σύμβουλός του, Αχμάντ Ζεϊντάν, δήλωσε στον σαουδαραβικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Al Arabiya ότι το «κύριο» ζήτημα στην ατζέντα του είναι η κατάργηση του Caesar Syria Civil Protection Act του 2019 που επέβαλε σαρωτικές κυρώσεις για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το καθεστώς Άσαντ κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Σύρο ηγέτη για πρώτη φορά τον περασμένο Μάιο στο Ριάντ, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

Πριν από τις συνομιλίες, επαίνεσε τον αλ- Σαράα στους δημοσιογράφους κάνοντας λόγο για έναν «νέο, ελκυστικό τύπο. Σκληρό τύπο. Με δυνατό παρελθόν. Πολύ δυνατό παρελθόν. Μαχητή».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ διέταξε την άρση των περισσότερων κυρώσεων, σε μια σημαντική στροφή στην πολιτική των ΗΠΑ. Ωστόσο, ο νόμος Caesar Act παραμένει σε ισχύ. Η άρση των κυρώσεων που προβλέπει απαιτεί την έγκριση του Κογκρέσου.

