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ΗΠΑ: Ανακάμπτει η καταναλωτική εμπιστοσύνη, αλλά οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν
Ειδήσεις
18:47 - 31 Ιουλ 2026

ΗΠΑ: Ανακάμπτει η καταναλωτική εμπιστοσύνη, αλλά οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν

Reporter.gr Newsroom
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Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ παρουσίασε νέα βελτίωση τον Ιούλιο, παρά τις αυξημένες πιέσεις από την άνοδο των τιμών της βενζίνης, που ξεπέρασαν τα 4 δολάρια ανά γαλόνι, αλλά και την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Η έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν κατέγραψε ενίσχυση της αισιοδοξίας των Αμερικανών καταναλωτών σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.  

Η τελική μέτρηση της έρευνας έδειξε ότι ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος ενισχύθηκε σχεδόν κατά 12% τον Ιούλιο σε μηνιαία βάση, φτάνοντας στις 55,2 μονάδες, έναντι 54,4 μονάδων που προέβλεπε η προκαταρκτική εκτίμηση. Η επίδοση αυτή ξεπέρασε και το επίπεδο του Ιουνίου, ωστόσο ο δείκτης παραμένει κατά 11% χαμηλότερα σε σχέση με τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους.

Η επικεφαλής της έρευνας καταναλωτών του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, Τζοάν Χσου, σημείωσε ότι, παρά τη βελτίωση του κλίματος, οι Αμερικανοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν την οικονομία με επιφύλαξη, καθώς τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν σημαδευτεί από υψηλό πληθωρισμό και συνεχιζόμενες ανατιμήσεις.

Όπως εξήγησε, το ενδιαφέρον των καταναλωτών παραμένει στραμμένο κυρίως σε ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την οικονομική τους κατάσταση, όπως το διαθέσιμο εισόδημα και η αγοραστική δύναμη, ενώ οι πολιτικές και γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν περιορισμένη επίδραση στις εκτιμήσεις τους.

Τα πρόσφατα οικονομικά δεδομένα εξακολουθούν να δίνουν ανάμεικτα μηνύματα για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας. Παρότι η δραστηριότητα εμφανίζει αντοχές, πολλά νοικοκυριά εξακολουθούν να δέχονται πιέσεις από το υψηλό κόστος διαβίωσης, ενώ η αγορά εργασίας παρουσιάζει ενδείξεις σταδιακής επιβράδυνσης.

Την ίδια στιγμή, διαφορετική εικόνα κατέγραψε ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Conference Board, ο οποίος υποχώρησε τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αρκετοί καταναλωτές εξέφρασαν μεγαλύτερη ανησυχία για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και των τροφίμων, που επιβαρύνουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, ενώ οι αναφορές στις γεωπολιτικές εξελίξεις μειώθηκαν.

Στο μέτωπο του πληθωρισμού, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 3,5% τον Ιούνιο σε ετήσια βάση, ενώ οι μέσες ωριαίες αποδοχές αυξάνονται με ρυθμό οριακά επαρκή ώστε να αντισταθμίζουν τις ανατιμήσεις. Παράλληλα, ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), τον οποίο παρακολουθεί στενά η Federal Reserve για τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής, έδειξε επιβράδυνση των πληθωριστικών πιέσεων σε σχέση με τον Μάιο, χωρίς ωστόσο ο πληθωρισμός να έχει επιστρέψει στον στόχο της κεντρικής τράπεζας.

Παράλληλα, τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη έδειξαν ότι η ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας κατά το δεύτερο τρίμηνο κινήθηκε χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών. Ωστόσο, οι καταναλωτικές δαπάνες παρέμειναν ισχυρές, αποτελώντας έναν από τους βασικούς παράγοντες στήριξης της οικονομικής δραστηριότητας.

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