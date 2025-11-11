Νεκροί και οι 20 επιβαίνοντες του τουρκικού μεταγωγικού C-130 στα σύνορα Γεωργίας-Αζερμπαϊτζάν

Όλο το προσωπικό των 20 στρατιωτικών που ταξίδευε με το τουρκικό αεροσκάφος C-130, το οποίο συνετρίβη στη Γεωργία, σκοτώθηκε, δήλωσε η τουρκική κυβέρνηση την Τρίτη 11/11.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία. Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι είναι «βαθιά λυπημένος» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για όσους σκοτώθηκαν στο αεροπορικό δυστύχημα.

Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε συντονισμό με τις τοπικές αρχές, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Βάσει στοιχείων του Flight Radar, το αεροσκάφος συνετρίβη στο έδαφος της Γεωργίας, κοντά στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν.

Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askerî kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.#MillîSavunmaBakanlığı November 11, 2025

Αδιευκρίνιστα τα αίτια της συντριβής

Επί του παρόντος, δεν έχει γίνει γνωστό πόσοι ήταν οι επιβαίνοντες, αν υπάρχουν θύματα, καθώς και τα αίτια συντριβής του αεροσκάφους.