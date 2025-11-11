Νεκροί και οι 20 επιβαίνοντες του τουρκικού μεταγωγικού C-130 στα σύνορα Γεωργίας-Αζερμπαϊτζάν
21:00 - 11 Νοε 2025

Όλο το προσωπικό των 20 στρατιωτικών που ταξίδευε με το τουρκικό αεροσκάφος C-130, το οποίο συνετρίβη στη Γεωργία, σκοτώθηκε, δήλωσε η τουρκική κυβέρνηση την Τρίτη 11/11. 

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία. Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι είναι «βαθιά λυπημένος» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για όσους σκοτώθηκαν στο αεροπορικό δυστύχημα.

Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε συντονισμό με τις τοπικές αρχές, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Βάσει στοιχείων του Flight Radar, το αεροσκάφος συνετρίβη στο έδαφος της Γεωργίας, κοντά στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν.

Αδιευκρίνιστα τα αίτια της συντριβής

Επί του παρόντος, δεν έχει γίνει γνωστό πόσοι ήταν οι επιβαίνοντες, αν υπάρχουν θύματα, καθώς και τα αίτια συντριβής του αεροσκάφους.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/11/2025 - 21:02
