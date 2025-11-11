Νεκροί και οι 20 επιβαίνοντες του τουρκικού μεταγωγικού C-130 στα σύνορα Γεωργίας-Αζερμπαϊτζάν

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία. Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι είναι «βαθιά λυπημένος» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για όσους σκοτώθηκαν στο αεροπορικό δυστύχημα.
Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε συντονισμό με τις τοπικές αρχές, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.
Βάσει στοιχείων του Flight Radar, το αεροσκάφος συνετρίβη στο έδαφος της Γεωργίας, κοντά στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν.
Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askerî kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.#MillîSavunmaBakanlığı— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 11, 2025
Αδιευκρίνιστα τα αίτια της συντριβής
Επί του παρόντος, δεν έχει γίνει γνωστό πόσοι ήταν οι επιβαίνοντες, αν υπάρχουν θύματα, καθώς και τα αίτια συντριβής του αεροσκάφους.
We’re following reports of a Lockheed C-130E Hercules, belonging to the Turkish Air Force, that is suspected to have crashed in Georgia, close to the border of Azerbaijan. Evidence points to the aircraft being #TUAF543, which departed Ganja Airport in Azerbaijan at 10:19 UTC.… pic.twitter.com/xqrEWbMiRk— Flightradar24 (@flightradar24) November 11, 2025