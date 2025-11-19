Ρωσικό πλοίο προκαλεί ένταση στα βρετανικά ύδατα: Λέιζερ σε RAF - Αυστηρές προειδοποιήσεις στον Πούτιν
14:59 - 19 Νοε 2025

Ρωσικό πλοίο προκαλεί ένταση στα βρετανικά ύδατα: Λέιζερ σε RAF - Αυστηρές προειδοποιήσεις στον Πούτιν

Reporter.gr Newsroom
Σκηνικό αυξημένης έντασης διαμορφώνεται στα βόρεια της Σκωτίας, όπου το ρωσικό πλοίο συλλογής πληροφοριών Yantar εντοπίστηκε ξανά στα όρια των βρετανικών χωρικών υδάτων, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στο Λονδίνο. 

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι έχουν ήδη ενεργοποιηθεί στρατιωτικές επιλογές σε περίπτωση που το σκάφος κινηθεί προς τις ακτές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας, Τζον Χίλι, το Yantar, γνωστό για τις προηγμένες δυνατότητες υποκλοπής και χαρτογράφησης υποθαλάσσιων υποδομών, βρίσκεται εδώ και εβδομάδες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε δηλώσεις του στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο Χίλι τόνισε πως πρόκειται για τη δεύτερη εμφάνιση του Yantar στα βρετανικά ύδατα μέσα σε έναν χρόνο, γεγονός που αυξάνει τις ανησυχίες για πιθανή ρωσική δραστηριότητα εναντίον των κρίσιμων ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών της χώρας.

Το Λονδίνο έχει αναπτύξει φρεγάτα του Βασιλικού Ναυτικού καθώς και αεροσκάφη της RAF, τα οποία παρακολουθούν στενά το ρωσικό σκάφος. Βρετανικές στρατιωτικές πηγές αναφέρουν ότι το πλήρωμα του Yantar φέρεται να έστρεψε λέιζερ προς βρετανικά στρατιωτικά αεροσκάφη, μια ενέργεια που χαρακτηρίζεται «προκλητική και επικίνδυνη».

Ο Χίλι έστειλε σαφές μήνυμα προς το Κρεμλίνο: «Βλέπουμε τις κινήσεις του Yantar, γνωρίζουμε τον σκοπό του και είμαστε απολύτως έτοιμοι να αντιδράσουμε. Εάν κινηθεί νότια, η απάντησή μας θα είναι άμεση».

Η αυξημένη επιφυλακή της Βρετανίας έρχεται σε μια περίοδο όπου τα ζητήματα άμυνας βρίσκονται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου. Πρόσφατη έκθεση Βουλής προειδοποίησε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν διαθέτει επαρκές σχέδιο αντιμετώπισης ενδεχόμενης στρατιωτικής επίθεσης, παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για ενίσχυση της στρατηγικής ετοιμότητας.

Ως απάντηση στις ανησυχίες αυτές, ο Χίλι ανακοίνωσε ότι έχουν καθοριστεί 13 τοποθεσίες για την κατασκευή νέων εργοστασίων παραγωγής πυρομαχικών και στρατιωτικών εκρηκτικών, επισημαίνοντας ότι το πρώτο εργοστάσιο αναμένεται να ξεκινήσει να χτίζεται μέσα στο 2026.

Η παρουσία του Yantar και η φημολογούμενη χαρτογράφηση υποθαλάσσιων καλωδίων αναζωπυρώνουν τις συζητήσεις γύρω από την προστασία κρίσιμων ενεργειακών και επικοινωνιακών δικτύων, με το Λονδίνο να εμφανίζεται αποφασισμένο να αντιμετωπίσει κάθε πιθανή απειλή από τη Μόσχα.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/11/2025 - 15:02
