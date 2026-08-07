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Υπόθεση Marfin: Την Τρίτη (11/8) απολογείται η 46χρονη κατηγορούμενη που κρατείται στη ΓΑΔΑ
Ειδήσεις
13:19 - 07 Αυγ 2026

Υπόθεση Marfin: Την Τρίτη (11/8) απολογείται η 46χρονη κατηγορούμενη που κρατείται στη ΓΑΔΑ

Reporter.gr Newsroom
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Ενώπιον της ανακρίτριας που διενεργεί την κύρια έρευνα για τη θανατηφόρα εμπρηστική επίθεση στο κατάστημα της Marfin το 2010 οδηγήθηκε, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, η 46χρονη κατηγορούμενη, η οποία έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη 11 Αυγούστου.  

Σε συμπαράσταση της κατηγορουμένης βρέθηκαν έξω από τα ανακριτικά γραφεία κάποιοι αλληλέγγυοι, οι οποίοι φώναξαν συνθήματα υπέρ της. Μετά το πέρας της διαδικασίας αναμένεται να επιστρέψει στη ΓΑΔΑ, όπου θα παραμείνει κρατούμενη μέχρι την απολογία της.

Η 46χρονη, η οποία έφτασε χθες το βράδυ στην Αθήνα από το Λονδίνο, οδηγήθηκε οδηγήθηκε το πρωί στον εισαγγελέα Εκδόσεων στο Εφετείο για να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε εις βάρος της και στη συνέχεια στο ανακριτικό γραφείο στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkimbzxkpgux?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Αντιμετωπίζει κατηγορίες για υποστηρικτικό ρόλο στην εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας επί της Σταδίου, ενώ δύο ακόμη άτομα έχουν προφυλακιστεί για «φυσική αυτουργία».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkiky5mx5xpd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

H έκδοση της 46χρονης στην Ελλάδα

Η 46χρονη είχε εκφράσει μέσω της δικηγόρου της την πρόθεσή της να επιστρέψει στην Ελλάδα, ενώ είχε και επικοινωνία με αξιωματικούς της Δίωξης Ανθρωποκτονιών στους οποίους δήλωσε ότι θα έρθει για να καταθέσει, δηλώνοντας αθώα για την υπόθεση.

Τελικά συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ του Λονδίνου, όπου ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση για την Αθήνα, καθώς σε βάρος της είχε εκδοθεί η ερυθρά αγγελία της Interpol. Έτσι, εμφανίστηκε ενώπιον βρετανικού δικαστηρίου όπου συναίνεσε για την έκδοσή της στην Ελλάδα και υπέγραψε σχετική δήλωση.

Ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες έκδοσης και τελικά την Πέμπτη (6/8) μεταφέρθηκε με επιβατική πτήση στην Αθήνα, συνοδεία αστυνομικών του «ελληνικού FBI».

Σημειώνεται ότι η γυναίκα τα τελευταία έξι χρόνια ζούσε στο Μπράιτον, όπου έχει οικογένεια και δύο παιδιά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkil11rd459t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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