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«Επίθεση φιλίας» Γαλλίας – Βρετανίας: Επίσκεψη Μακρόν στο Λονδίνο - Συνάντηση με βασιλιά Κάρολο και Μπέρναμ
Ειδήσεις
22:45 - 02 Σεπ 2026

«Επίθεση φιλίας» Γαλλίας – Βρετανίας: Επίσκεψη Μακρόν στο Λονδίνο - Συνάντηση με βασιλιά Κάρολο και Μπέρναμ

Reporter.gr Newsroom
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Στο Λονδίνο έφτασε σήμερα 2/9 ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, στο πλαίσιο επίσκεψης με έντονο συμβολικό αλλά και πολιτικό χαρακτήρα, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Γάλλος πρόεδρος, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μπριζίτ Μακρόν, είχε αρχικά ιδιωτική συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα στην κατοικία τους, στο Κλάρενς Χάουζ. Στη συνέχεια, τα δύο ζευγάρια αναμένεται να επισκεφθούν το Βρετανικό Μουσείο, όπου θα ξεναγηθούν στην έκθεση της περίφημης Ταπισερί της Μπαγιέ, πριν αυτή ανοίξει τις πύλες της για το κοινό.

Η μεταφορά της Ταπισερί στη Βρετανία αποτελεί πρωτοβουλία που είχε αναλάβει ο ίδιος ο Μακρόν κατά την επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούλιο του 2025, με στόχο, όπως είχε αναφέρει τότε, την αναζωογόνηση των πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, χαρακτήρισε την έκθεση «σημαντική στιγμή στην ιστορία» των δύο χωρών και υπογράμμισε ότι η κοινή πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να αποτελέσει βάση για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Η Ταπισερί της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο

Η Ταπισερί, μήκους περίπου 70 μέτρων, μεταφέρθηκε στο Βρετανικό Μουσείο στις 10 Ιουλίου, παρά τις επιφυλάξεις που είχαν εκφράσει ορισμένοι ειδικοί σχετικά με τους κινδύνους που θα μπορούσε να συνεπάγεται η μετακίνησή της για την κατάσταση διατήρησής της.

Η έκθεση θα ανοίξει για το κοινό στις 10 Σεπτεμβρίου και για πρώτη φορά η ιστορική Ταπισερί θα παρουσιαστεί σε οριζόντια θέση και ως ενιαίο έργο. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 11 Ιουλίου 2027.

Η πρώτη συνάντηση Μακρόν – Μπέρναμ

Αύριο ο Εμανουέλ Μακρόν θα μεταβεί στην Ντάουνινγκ Στριτ, όπου θα συναντηθεί με τον νέο Βρετανό πρωθυπουργό. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών και πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία Παρίσι και Λονδίνο επιδιώκουν να διατηρήσουν στενή συνεργασία σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα.

Με τον προκάτοχο του Μπέρναμ, Κιρ Στάρμερ, ο Μακρόν είχε αναπτύξει στενή συνεργασία, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Στην ατζέντα της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν επίσης οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η αμυντική συνεργασία και το μεταναστευτικό, με ιδιαίτερη έμφαση στις αφίξεις μεταναστών μέσω της Μάγχης.

Ο Μπέρναμ αναφέρθηκε σήμερα στη συνεργασία με τη Γαλλία για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, συνδέοντάς την με τη γενικότερη προσπάθεια ενίσχυσης των γαλλοβρετανικών σχέσεων.

Ουκρανία, άμυνα και ο ευρωπαϊκός πυλώνας του ΝΑΤΟ

Οι συνομιλίες Μακρόν – Μπέρναμ αναμένεται να επικεντρωθούν και στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, με τον Γάλλο πρόεδρο να υποστηρίζει την ενίσχυση του «ευρωπαϊκού πυλώνα» του ΝΑΤΟ, σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας γύρω από τη μελλοντική αμερικανική δέσμευση στη Συμμαχία.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές επιδιώκουν να συνεχίσουν την προσέγγιση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκίνησε επί Στάρμερ, δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα για το Brexit.

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