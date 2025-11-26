Ουκρανία: Πλήγματα σε ρωσικό εργοστάσιο πυραυλικού εξοπλισμού

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι στόχευσε ένα ρωσικό εργοστάσιο που κατασκευάζει εξοπλισμό πλοήγησης και άλλα εξαρτήματα για πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους στην περιοχή Τσουβάσια της Ρωσίας.

Στην ανακοίνωσή του, το Γενικό Επιτελείο αναφέρει ότι πρόκειται για το εργοστάσιο «VNIIR-Progress» στην πόλη Τσεμποκσάρι. Το εργοστάσιο παράγει, μεταξύ άλλων, «μονάδες τύπου Kometa», οι οποίες χρησιμοποιούνται σε drones καμικάζι Shahed καθώς και σε πυραυλικά συστήματα Iskander-M και Kalibr.

Ο ουκρανικός στρατός επισημαίνει ότι η επίθεση προκάλεσε ζημιές στον χώρο του εργοστασίου και ακολούθησε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις.

Ο κυβερνήτης της Δημοκρατίας της Τσουβάσια, Όλεγκ Νικολάεφ, ανέφερε στο BBC ότι το Τσεμποκσάρι δέχθηκε επίθεση από ουκρανικά drones, προκαλώντας ζημιές σε δύο κατοικίες και τραυματισμό δύο ανθρώπων, χωρίς όμως να αναφερθεί σε πλήγμα στο εργοστάσιο.