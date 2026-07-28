Θεμιστοκλέους: Πάνω από 75000 ασθενείς αξιολόγησαν τα δημόσια νοσοκομεία - Υψηλή η ικανοποίησή τους

Τα πρώτα συγκεντρωτικά στοιχεία από την αξιολόγηση των δημόσιων νοσοκομείων από τους ίδιους τους ασθενείς παρουσίασε σήμερα (28/7) σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προσλήψεις προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στις παρεμβάσεις για τη μείωση των χρόνων αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, αλλά και στην ένταξη νοσηλευτών και διασωστών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

Πιο αναλυτικά, μιλώντας στο ERTnews, ο κ. Θεμιστοκλέους, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο νέο σύστημα αξιολόγησης των νοσοκομείων από τους ασθενείς, επισημαίνοντας ότι μέχρι σήμερα έχουν συμμετάσχει περισσότεροι από 75.000 πολίτες που έχουν νοσηλευτεί σε δημόσιες δομές υγείας.

Όπως εξήγησε, το ερωτηματολόγιο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο διοίκησης και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς δίνει τη δυνατότητα στους ασθενείς να καταθέτουν την εμπειρία τους και να αξιολογούν συγκεκριμένες παραμέτρους της νοσηλείας τους.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι το πρόγραμμα επεκτείνεται και στους ογκολογικούς ασθενείς, ώστε να αποτυπωθεί η εμπειρία μιας ιδιαίτερα ευαίσθητης και απαιτητικής ομάδας ασθενών.

Υψηλή η ικανοποίηση των ασθενών - Ποια σημεία που χρήζουν βελτίωσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το 75% των ασθενών χαρακτήρισε την εμπειρία νοσηλείας του καλή ή πολύ καλή, ενώ η συνολική βαθμολογία των δημόσιων νοσοκομείων ανέρχεται σε 4,09 με άριστα το 5.

Την ίδια ώρα, περισσότεροι από εννέα στους δέκα ασθενείς δηλώνουν ικανοποιημένοι από το ιατρικό προσωπικό, τον εξοπλισμό και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται.

Ωστόσο, η αξιολόγηση ανέδειξε και τομείς στους οποίους απαιτούνται περαιτέρω παρεμβάσεις, όπως η επάρκεια του νοσηλευτικού προσωπικού, η καθαριότητα σε ορισμένες μονάδες υγείας και η ποιότητα της σίτισης.

Από την πλευρά του, ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι όπου εντοπίστηκαν προβλήματα, οι διοικήσεις των νοσοκομείων προχώρησαν σε διορθωτικές κινήσεις, με τις επόμενες αξιολογήσεις να καταγράφουν ήδη βελτίωση.

Όσον αφορά τώρα τις προσλήψεις στο ΕΣΥ, ο υφυπουργός Υγείας ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης της μεγάλης προκήρυξης προσλήψεων, με την κάλυψη των θέσεων να φτάνει περίπου στο 82%.

Όπως τόνισε, πρόκειται για μία από τις πιο επιτυχημένες προκηρύξεις των τελευταίων ετών, καθώς σε αρκετές ειδικότητες καταγράφεται σημαντικό ενδιαφέρον, ακόμη και στην Αττική.

Απέδωσε δε την εξέλιξη αυτή στην αναστροφή της τάσης φυγής νέων γιατρών στο εξωτερικό μετά το 2021, αλλά και στις βελτιώσεις που έχουν γίνει στις εργασιακές συνθήκες και στις αποδοχές.

Κίνητρα για την κάλυψη θέσεων σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές

Κατ' επέκταση, ο κ. Θεμιστοκλέους υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των οικονομικών κινήτρων, οι αυξήσεις στις αποζημιώσεις εφημεριών και η συνδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω της παροχής δωρεάν στέγασης έχουν συμβάλει στην κάλυψη θέσεων στην περιφέρεια και στα νησιά.

Παράλληλα, ανέφερε ότι κατά τις θερινές μετακινήσεις προσωπικού από την ηπειρωτική χώρα προς νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές προβλέπεται πρόσθετη οικονομική ενίσχυση ύψους 2.100 ευρώ για τους γιατρούς, ενώ αντίστοιχες προβλέψεις υπάρχουν και για το υπόλοιπο προσωπικό.

Στα Βαρέα και Ανθυγιεινά νοσηλευτές και διασώστες

Ο υφυπουργός χαρακτήρισε την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα ως ένα διαχρονικό αίτημα του προσωπικού υγείας που πλέον υλοποιείται.

Ειδικότερα, το συγκεκριμένο μέτρο αφορά τους νοσηλευτές, τους διασώστες του ΕΚΑΒ, αλλά και τους οδηγούς ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας.

Σημαντική αναφορά έκανε και στις παρεμβάσεις για τη μείωση των χρόνων αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, σημειώνοντας ότι ο μέσος χρόνος έχει περιοριστεί από περίπου εννέα ώρες σε λιγότερο από τέσσερις.

Σύμφωνα με τον κ. Θεμιστοκλέους, η βελτίωση αυτή οφείλεται στην ενίσχυση του προσωπικού, στην αναδιοργάνωση των χώρων των επειγόντων και στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης περιστατικών («βραχιολάκι»), το οποίο επιτρέπει την καταγραφή της πορείας κάθε ασθενούς σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι έως το τέλος του έτους οι πολίτες θα μπορούν μέσω κινητού τηλεφώνου να ενημερώνονται για τους χρόνους αναμονής στα επείγοντα κάθε νοσοκομείου, ώστε σε μη επείγοντα περιστατικά να μπορούν να επιλέγουν τη δομή με τη μικρότερη αναμονή.

Καθησυχαστικός για τα περιστατικά σαλμονέλας

Τέλος, κατά την έναρξη της τοποθέτησής του ο υφυπουργός Υγείας αναφέρθηκε επίσης στο περιστατικό τροφικής δηλητηρίασης από σαλμονέλα, όπου εννέα άτομα προσήλθαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο με συμπτώματα.

Όπως ανέφερε, τα περιστατικά δεν προκαλούν ανησυχία, καθώς κανένας από τους ασθενείς δεν χρειάστηκε νοσηλεία. Οι πολίτες έλαβαν τις απαραίτητες οδηγίες και επέστρεψαν στις οικίες τους.

Ο κ. Θεμιστοκλέους διευκρίνισε ότι δεν έχουν καταγραφεί άλλα αντίστοιχα περιστατικά στη χώρα, υπογραμμίζοντας πως η σωστή προετοιμασία και το επαρκές ψήσιμο των τροφίμων, σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες, αποτελούν βασικά μέτρα πρόληψης.

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