Το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο παρουσιάζει: «Ιούλιος Βερν - 2 χρόνια διακοπές»

Η παιδική σκηνή του Γυάλινου Μουσικού Θεάτρου, τη θεατρική περίοδο 2026-2027 ετοιμάζεται για ένα ταξίδι «φανταστικό».

Μια συναρπαστική θεατρική περιπέτεια, βασισμένη στο εμβληματικό μυθιστόρημα του Ιουλίου Βερν «2 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ» έρχεται τον Οκτώβριο για να μας ταξιδέψει στον μαγικό κόσμο του σπουδαίου Γάλλου συγγραφέα. Ο Ιούλιος Βερν οραματιστής, δημιουργός της συλλογής διηγημάτων «Φανταστικά ταξίδια» (Voyages extraordinaires) υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς μυθιστοριογράφους όλων των εποχών. Με αστείρευτη φαντασία , πρωτοποριακές ιδέες και συναρπαστική αφήγηση, άνοιξε νέους δρόμους στην λογοτεχνία της περιπέτειας και της επιστημονικής φαντασίας και είναι ένας από τους πιο πολυμεταφρασμένους συγγραφείς στον κόσμο!

Ο Γιάννης Τσάκωνας υπογράφει τη διασκευή – σκηνοθεσία αυτής της ξεχωριστής ιστορίας και ο Θέμης Καραμουρατίδης τη μουσική, δημιουργώντας ένα μοναδικό θεατρικό σύμπαν γεμάτο ρυθμό, συγκίνηση και φαντασία. Οι κεντρικοί ήρωες της ιστορίας θα ανακαλύψουν με πολύ χιούμορ και δράση ότι παρά τις διαφωνίες και τις αντίξοες συνθήκες, μπορούν και ξέρουν να επιβιώνουν! Έχοντας στη φαρέτρα τους, τη φιλία, την αλληλεγγύη, την εμπιστοσύνη και το ομαδικό πνεύμα, ξεπερνούν κάθε φόβο και κάθε δυσκολία.

Λίγα λόγια για την υπόθεση του έργου

Μια παρέα μαθητών επιβιβάζεται σε ένα ιστιοφόρο το οποίο μυστηριωδώς παρασύρεται σε ένα ερημονήσι. Οι ήρωές μας, αγόρια και κορίτσια βρίσκονται ξαφνικά χωρίς ψηφιακά καταφύγια. Για να επιβιώσουν, πρέπει να αφήσουν τις εικονικές σταθερές τους και να στηριχτούν στις ζωντανές, χειροπιαστές εμπειρίες. Ανακαλύπτουν ξανά τη μαγεία του «μαζί». Καταλαβαίνουν ότι η ανθρώπινη επαφή και η ουσιαστική επικοινωνία, είναι εν τέλει η μοναδική «σχεδία» που μπορεί να τους βοηθήσει να μεγαλώσουν όμορφα.

Σημείωμα Σκηνοθέτη

Μπορεί ένας κόσμος γεμάτος οθόνες να γεννήσει μια πραγματική περιπέτεια ή μήπως η πραγματική περιπέτεια έχει ανάγκη την ανθρώπινη επαφή και την συνύπαρξη στον αληθινό κόσμο;

Όταν ο Ιούλιος Βερν έγραψε το «Δύο χρόνια διακοπές», δεν δημιούργησε απλώς μια ιστορία ναυαγών. Έστησε έναν καθρέφτη του κόσμου των μεγάλων, ιδωμένο μέσα από τα μάτια των παιδιών.

Σε αυτή την διασκευή η κλασική περιπέτεια έρχεται στο σήμερα, κοιτάζοντας κατάματα τη ζωή των σύγχρονων παιδιών. Ζούμε σε μια εποχή όπου οι οθόνες τείνουν να αντικαταστήσουν την αληθινή εμπειρία. Τα παιδιά συχνά απομονώνονται στον ψηφιακό κόσμο, χάνοντας την πολύτιμη ανθρώπινη επαφή, αναζητώντας μια εικονική περιπέτεια. Μέσα σε αυτό το εικονικό/ψηφιακό περιβάλλον, η κριτική σκέψη κινδυνεύει να ακρωτηριαστεί και η επαφή με την πραγματικότητα γίνεται θαμπή. Τι συμβαίνει, λοιπόν, όταν το Wi-Fi και οι έτοιμες, γρήγορες απαντήσεις των αλγορίθμων εξαφανίζονται;

Στόχος μας είναι να θυμίσουμε σε μικρούς και μεγάλους ότι η μεγαλύτερη και πιο συναρπαστική «οθόνη» είναι ο κόσμος γύρω μας, και η πιο όμορφη σύνδεση είναι αυτή που δημιουργείται ανάμεσα σε ανθρώπους!

ΠΑΙΖΟΥΝ (αλφαβητικά)

Μαρία Πόπη Γιαννικάκη, Άννα Ζιάκκα, Γιώργος Κομνηνόγλου, Σταμάτης Κότσαρης, Γιώργος Κωνσταντίνου, Κατερίνα Παπανδρέου, Τζένη Παρασκευαΐδου, Γιάννης Σέρρης

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διασκευή – Σκηνοθεσία - Στίχοι:

Πρωτότυπη Μουσική:

Σκηνικά :

Κινησιολογία – Χορογραφία:

Κοστούμια :

Εκμάθηση/διδασκαλία τραγουδιών :

Σχεδιασμός Φωτισμών:

Βοηθός Σκηνοθέτη:

Γραφιστικά:

Φωτογράφος:

Trailer Παράστασης:

Σχεδιασμός Ήχου:

Εκτέλεση Παραγωγής:

Επικοινωνία:

Διαχείριση Αρχείου – Ομαδικές Κρατήσεις: Διεύθυνση Παραγωγής Προώθησης & Κρατήσεων: Γιάννης Τσάκωνας

Θέμης Καραμουρατίδης - Χρίστος Θεοδώρου

Γιώργος Λιντζέρης

Χριστίνα Μπίτου

Χαρά Τζερεφού

Χρίστος Θεοδώρου

Γιάννης Τσάκωνας

Γιώργος Κομνηνόγλου

Γιώργος Παρασκευόπουλος

Μαρία Μακράκη

Άρτεμις Παπαδάκη

Γιώργος Κολεβέντης

Αρθούρος Ντόι

Μυρτώ Απαλοπούλου

Ελένη Δούκα

Πόπη Τζινευράκη