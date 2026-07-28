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Νέος Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ο Σάκης Ιωαννίδης
Οικονομία
13:44 - 28 Ιουλ 2026

Νέος Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ο Σάκης Ιωαννίδης

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τον νόμο και τον Κανονισμό Λειτουργίας διαδικασίες, η Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) εξέλεξε νέο Πρόεδρό της, τον κ. Σάκη Ιωαννίδη, εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας στην Γ΄ Ομάδα της Επιτροπής.

Ο κ. Ιωαννίδης είναι οικονομολόγος και υποψήφιος διδάκτωρ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Είναι μέλος της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) και μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ).

Μετά την εκλογή του, ο κ. Ιωαννίδης ευχαρίστησε τα μέλη της Ολομέλειας για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό του, καθώς και όλους τους φορείς που συμμετέχουν στην Ο.Κ.Ε.

Σε δήλωσή του ο νέος Πρόεδρος ανέφερε:

«Η εκλογή μου στην Προεδρία της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή και ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη. Βασική μου προτεραιότητα είναι η θεσμική αναβάθμιση της Ο.Κ.Ε. και η ενίσχυση του ρόλου της ως του συνταγματικά κατοχυρωμένου θεσμού κοινωνικού διαλόγου της χώρας. Πιστεύω σε μια σύγχρονη, αποτελεσματική και εξωστρεφή Ο.Κ.Ε., η οποία θα συμμετέχει ουσιαστικά στη διαμόρφωση των δημόσιων πολιτικών, θα ενισχύει τον κοινωνικό διάλογο και θα διατυπώνει έγκαιρες και τεκμηριωμένες γνωμοδοτήσεις επί νομοσχεδίων και σημαντικών ζητημάτων οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Δεσμεύομαι να εργαστώ με πνεύμα συνεργασίας και ανοιχτού διαλόγου με όλες τις Ομάδες και όλους τους φορείς που εκπροσωπούνται στην Ο.Κ.Ε., καθώς και με την Πολιτεία, με μοναδικό στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού και την ουσιαστική συμβολή του στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της χώρας».

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