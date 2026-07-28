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Αρναούτογλου προς Κομισιόν: Να ελεγχθούν πιθανά καρτέλ και στρεβλώσεις στην Ευρωπαϊκή αγορά σούπερ μάρκετ
Πολιτική
11:08 - 28 Ιουλ 2026

Αρναούτογλου προς Κομισιόν: Να ελεγχθούν πιθανά καρτέλ και στρεβλώσεις στην Ευρωπαϊκή αγορά σούπερ μάρκετ

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη άμεσου ελέγχου πιθανών καρτέλ, εδαφικών περιορισμών και συντονισμένων πρακτικών στην ευρωπαϊκή αγορά σούπερ μάρκετ και βασικών καταναλωτικών αγαθών φέρνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου.

Με ερώτησή του προς την Κομισιόν, ο Έλληνας ευρωβουλευτής επισημαίνει ότι οι τιμές βασικών ειδών διατροφής και καθημερινής κατανάλωσης συνεχίζουν να αυξάνονται σε πολλά κράτη μέλη, επιβαρύνοντας δυσανάλογα τα νοικοκυριά. Την ίδια στιγμή, η αύξηση αυτή δεν φαίνεται να αποτυπώνεται αντίστοιχα στον πρωτογενή τομέα, όπου οι παραγωγοί, όπως και στην Ελλάδα, συχνά δεν λαμβάνουν υψηλότερες τιμές για τα προϊόντα τους.

Αντίθετα, η τελική τιμή στο ράφι αυξάνεται σημαντικά περισσότερο, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για στρεβλώσεις στην αλυσίδα αξίας, υπερβολικά περιθώρια κέρδους και ανεπαρκή λειτουργία του ανταγωνισμού.

Ο Σάκης Αρναούτογλου υπογραμμίζει επίσης ότι σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές καταγράφονται σημαντικές διαφορές τιμών για παρόμοια ή ίδια προϊόντα, ενώ η αυξημένη συγκέντρωση στο λιανεμπόριο και στην προμήθεια βασικών αγαθών δημιουργεί εύλογα ερωτήματα. Η παρουσία μεγάλων πολυεθνικών ομίλων, οι πιθανές εδαφικές περιοριστικές πρακτικές και η περιορισμένη διαπραγματευτική ισχύς παραγωγών και μικρότερων προμηθευτών καθιστούν αναγκαίο έναν ουσιαστικό ευρωπαϊκό έλεγχο.

Σε δήλωσή του, ο ευρωβουλευτής τόνισε:

«Δεν είναι δυνατόν οι παραγωγοί να πιέζονται, οι καταναλωτές να πληρώνουν όλο και ακριβότερα και κανείς να μην ελέγχει επαρκώς τι συμβαίνει ενδιάμεσα. Η ακρίβεια στα βασικά αγαθά δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με επιδόματα ή προσωρινά μέτρα. Χρειάζεται να δούμε ποιος κερδίζει, ποιος πιέζεται και αν η αγορά λειτουργεί πραγματικά προς όφελος των πολιτών».

Ο Σάκης Αρναούτογλου ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει, σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού, αν υπάρχουν πιθανές συντονισμένες πρακτικές, καρτελικές συμπεριφορές ή έμμεση εναρμόνιση τιμών στην ευρωπαϊκή αγορά σούπερ μάρκετ.

Παράλληλα, ζητά την ενίσχυση των ευρωπαϊκών εργαλείων παρακολούθησης τιμών και περιθωρίων κέρδους στην αγροδιατροφική αλυσίδα, με σκοπό την καταπολέμηση της ακρίβειας και την προστασία των νοικοκυριών.

«Το ζήτημα δεν είναι μόνο Ελληνικό. Είναι Ευρωπαϊκό. Όταν οι ίδιες ή παρόμοιες κατηγορίες προϊόντων εμφανίζουν μεγάλες διαφορές τιμών από χώρα σε χώρα, όταν οι μικρότερες αγορές πληρώνουν ακριβότερα και όταν οι παραγωγοί δεν βλέπουν αντίστοιχη αύξηση στο εισόδημά τους, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να παρέμβει. Η ενιαία αγορά δεν μπορεί να λειτουργεί εις βάρος των πιο ευάλωτων καταναλωτών και των μικρότερων παραγωγών», δήλωσε ο ευρωβουλευτής.

Στην ερώτησή του, ο Σάκης Αρναούτογλου καλεί την Κομισιόν να εξετάσει την ανάγκη ισχυρότερου ευρωπαϊκού πλαισίου ελέγχου για τους εδαφικούς περιορισμούς εφοδιασμού, τη συγκέντρωση στην αγορά τροφίμων και τις πρακτικές πολυεθνικών ομίλων που μπορεί να οδηγούν σε αδικαιολόγητα υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές σε μικρότερες ή πιο ευάλωτες αγορές, όπως η Ελλάδα.

«Η μάχη κατά της ακρίβειας περνά μέσα από τη διαφάνεια, τον πραγματικό ανταγωνισμό και τον έλεγχο της αισχροκέρδειας σε κάθε στάδιο της αλυσίδας. Οι παραγωγοί και οι καταναλωτές δεν μπορούν να είναι οι μόνιμα χαμένοι μιας αγοράς που δεν λογοδοτεί», κατέληξε.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Θέμα: Έλεγχος πιθανών καρτέλ, εδαφικών περιορισμών και συντονισμένων πρακτικών στην ευρωπαϊκή αγορά σούπερ μάρκετ και βασικών καταναλωτικών αγαθών

Οι τιμές βασικών ειδών διατροφής και καθημερινής κατανάλωσης συνεχίζουν να αυξάνονται σε πολλά κράτη μέλη, επιβαρύνοντας δυσανάλογα τα νοικοκυριά. Ωστόσο, η αύξηση αυτή δεν φαίνεται να αποτυπώνεται αντίστοιχα στον πρωτογενή τομέα, όπου οι παραγωγοί συχνά δεν λαμβάνουν υψηλότερες τιμές, όπως στην Ελλάδα. Αντίθετα, η τελική τιμή στο ράφι αυξάνεται σημαντικά περισσότερο, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για στρεβλώσεις στην αλυσίδα αξίας.

Παράλληλα, σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές καταγράφονται σημαντικές διαφορές τιμών για παρόμοια ή ίδια προϊόντα, αλλά και αυξημένη συγκέντρωση στο λιανεμπόριο και στην προμήθεια βασικών αγαθών. Η παρουσία μεγάλων πολυεθνικών ομίλων, οι πιθανές εδαφικές περιοριστικές πρακτικές και η περιορισμένη διαπραγματευτική ισχύς παραγωγών και μικρότερων προμηθευτών εντείνουν τις ανησυχίες για ανεπαρκή λειτουργία του ανταγωνισμού.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Προτίθεται να εξετάσει, σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού, πιθανές συντονισμένες πρακτικές, καρτελικές συμπεριφορές ή έμμεση εναρμόνιση τιμών στην ευρωπαϊκή αγορά σούπερ μάρκετ;

2. Θα ενισχύσει τα εργαλεία παρακολούθησης τιμών και περιθωρίων κέρδους στην αγροδιατροφική αλυσίδα με σκοπό την καταπολέμηση της ακρίβειας;

3. Σκοπεύει να προτείνει ισχυρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο ελέγχου για τους εδαφικούς περιορισμούς εφοδιασμού, τη συγκέντρωση στην αγορά τροφίμων και τις πρακτικές πολυεθνικών ομίλων που μπορεί να οδηγούν σε αδικαιολόγητα υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές σε μικρότερες ή πιο ευάλωτες αγορές, όπως η Ελλάδα;

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