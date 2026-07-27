Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Θα ολοκληρωθεί με εθνικούς πόρους, απαντά η κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ

Η υλοποίηση του έργου που αφορά στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Δυτικής Αττικής θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί κανονικά, σημειώνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τη Δευτέρα (27/7) στην απόηχο της αποκάλυψης του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παύλου Γερουλάνου πως η κυβέρνηση ζήτηση από την ΕΕ την απένταξη του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο κ. Γερουλάνος αναφέρει στη σχετική του ανάρτηση πως η κυβέρνηση είχε αρχικά διαψεύσει ότι ζητήθηκε η απένταξη του έργου, καθώς ο πρώην αναπληρωτής Υπ. Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, είχε δηλώσει στις 11 Ιουλίου του 2025 πως «ο έργο του προαστιακού δυτικής Αττικής δεν απεντάσσεται, όπως ψευδώς αναφέρθηκε σε µία ανακοίνωση του του κ. Γερουλάνου», αναφερόμενος σε προηγούμενη ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, στην οποία παρουσιάζονταν όλα τα ορόσημα / μέτρα για τα οποία η κυβέρνηση είχε ζητήσει τροποποιήσεις.

Το ίδιο είχε επαναλάβει ο κ. Κυρανάκης λίγες ημέρες αργότερα (17/7/25) και από το βήμα της Βουλής, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του κ. Γερουλάνου και αναφέροντας:

«Εγώ, λοιπόν, λέω ξεκάθαρα ότι το έργο δυτικού προαστιακού δεν απεντάσσεται και η τροποποίηση, η οποία αφορά στο Ταµείο Ανάκαµψης, µπορεί να έχει να κάνει µε αλλαγή χάραξης, µε αλλαγή τεχνικών χαρακτηριστικών, µε µια σειρά από πράγµατα φυσιολογικά σε κάθε δηµόσιο έργο…Σας λέω, λοιπόν, ότι το έργο προαστιακού δεν απεντάσσσεται.»

Ωστόσο, όπως σημειώνει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, στη λίστα που δημοσίευσε η Κομισιόν σχετικά με το νέο αίτημα τροποποίησης εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης που υποβλήθηκε τον φετινό Μάιο, φαίνεται πως για το συγκεκριμένο έργο η κυβέρνηση ζήτησε να απενταχθεί, αφού δεν είναι δυνατή η υλοποίησή του μέσω των πόρων του ΤΑΑ.

ΥΠΕΘΟ: Αλλάζει ο τρόπος χρηματοδότησης, αλλά το έργο θα ολοκληρωθεί

Το ΥΠΕΘΟ με σημερινή (27/7) του ανακοίνωση απαντά πως «η απένταξη του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.) οφείλεται σε απρόβλεπτες τεχνικές και αδειοδοτικές δυσχέρειες, όπως μετατοπίσεις δικτύων και αγωγών κοινής ωφέλειας, καθώς και διοικητικές και δικαστικές εκκρεμότητες, που οδήγησαν σε καθυστερήσεις των εργασιών, με κίνδυνο αφενός το έργο να μην είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων του Τ.Α.Α., αφετέρου η χώρα να κινδυνεύει με την επιβολή υψηλών χρηματικών προστίμων από την Ε.Ε.».

Διευκρινίζει, ακόμη, ότι «η σύμβαση του έργου παραμένει ενεργή και έχει ήδη ολοκληρωθεί το 53% του φυσικού αντικειμένου, το οποίο αντιστοιχεί σε 56,13 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ».

Όπως σημειώνεται, «με τον νέο σχεδιασμό εξασφαλίζονται ο αναγκαίος χρόνος για την ορθή ολοκλήρωση του έργου, η επίλυση των τεχνικών και νομικών δυσχερειών που έχουν προκύψεικαθώς και η δυνατότητα ενεργοποίησης της προαίρεσης για επέκταση της γραμμής έως το κέντρο των Μεγάρων».

Το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι «η αλλαγή στον τρόπο χρηματοδότησης του έργου δεν μειώνει το συνολικό ύψος των πόρων που λαμβάνει η χώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι ευρωπαϊκοί πόροι που αποδεσμεύονται αξιοποιούνται άμεσα σε άλλα ώριμα έργα, μεγιστοποιώντας τη συνολική απορρόφηση των διαθέσιμων ενωσιακών κονδυλίων».

Τέλος, υπενθυμίζει πως με πόρους του ΤΑΑ χρηματοδοτείται μία σειρά έργων για την αποκατάσταση υποδομών, την ενίσχυση της ασφάλειας, την οργανωτική μεταρρύθμιση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του σιδηροδρόμου (εγκατάσταση συστημάτων τηλεματικής σε 6 μεγάλες σιδηροδρομικές σήραγγες, προληπτική συντήρηση και παρακολούθηση 121 σιδηροδρομικών γεφυρών, επέκταση της πλατφόρμας railway.gov.gr κ.α).