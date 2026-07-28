Πειραιώς: Τυχόν νέα παραβίαση της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν αυξάνει τους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία

Σύμφωνα με την Τράπεζα Πειραιώς, η παραβίαση της εκεχειρίας που προβλεπόταν στο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η επανέναρξη των εχθροπραξιών και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ ενίσχυσαν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και τις τιμές της ενέργειας.

Επομένως, η αξιοσημείωτη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στις μεγάλες οικονομίες που καταγράφηκε τον Ιούνιο αναμένεται να αποδειχθεί πρόσκαιρη. Όλα, βεβαίως, θα κριθούν από τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα καθώς, πλέον, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Στο πλαίσιο αυτό, η πιθανότητα ανόδου των βασικών επιτοκίων από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες κατά τους προσεχείς μήνες έχει, αναπόφευκτα, ενισχυθεί σημαντικά.

Στις ΗΠΑ, τα πρόσφατα στοιχεία και οι πρόδρομοι δείκτες εξακολουθούν να καταδεικνύουν ισχυρή ανάπτυξη κατά το Β΄ Τρίμηνο με ρυθμό παρόμοιο (ή και ελαφρά υψηλότερο από) του Α΄ Τριμήνου. Σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις του ΔΝΤ, ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ προβλέπεται φέτος να ανέλθει στο 2,3% από 2,1% πέρυσι. Στην αγορά εργασίας οι συνθήκες παραμένουν σχετικά καλές, με τη ζήτηση και την προσφορά εργασίας να βρίσκονται γενικά σε ισορροπία. Παράλληλα, ο πληθωρισμός επέστρεψε τον Ιούνιο περίπου στο επίπεδο του Μαρτίου. Ο γενικός διαμορφώθηκε στο 3,5% (από 4,2% τον Μάιο) και ο δομικός στο 2,6% (από 2,9%), μετριάζοντας τις πληθωριστικές ανησυχίες των καταναλωτών και ωθώντας ανοδικά τους δείκτες καταναλωτικής εμπιστοσύνης (ευνοώντας με τη σειρά τους την άνοδο της εγχώριας ζήτησης). Θετικά, επίσης, θα συνεχίσουν να επιδρούν οι αυξημένες εταιρικές επενδύσεις, ιδίως στην τεχνολογία και ειδικότερα στην τεχνητή νοημοσύνη. Τέλος, με ενδιαφέρον αναμένεται η προσεχής συνεδρίαση της Fed (στις 29/7) που σε συνδυασμό με την πρόσφατη κατάθεση της εξαμηνιαίας έκθεσης για τη νομισματική πολιτική στο Κογκρέσο από τον νέο Πρόεδρό της, θα έχουμε μία πρώτη εικόνα για τις νέες ισορροπίες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της, αλλά και τον τρόπο που θα διαμορφώνεται και θα επικοινωνείται στο εξής η νομισματική πολιτική. Παράλληλα, αναμένονται οι αποφάσεις του Προέδρου D. Trump για τους δασμούς, καθώς εντός του Ιουλίου λήγει η ισχύς σημαντικού μέρους τους.

Στην Ευρωζώνη, η εικόνα της ήπιας ανάπτυξης διατηρείται. Βάσει των νέων προβλέψεων του ΔΝΤ, το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί 0,9% φέτος και να επιταχυνθεί στο 1,2% το 2027. Θετικά συνεχίζουν να επιδρούν οι αυξημένες κρατικές δαπάνες σε άμυνα και υποδομές και οι ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά εργασίας, όπως και η συγκράτηση του πληθωρισμού τον Ιούνιο. Ωστόσο, οι προκλήσεις της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας (και ιδίως της αυτοκινητοβιομηχανίας) και η σχετικά υψηλή εξάρτηση από τις εισαγωγές ενεργειακών προϊόντων παραμένουν. Κυρίως, όμως, απαιτείται η διαμόρφωση κατάλληλης στρατηγικής και υλοποίησης μεγάλων επενδύσεων στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας ώστε η Ευρώπη να μην χάσει επιπλέον έδαφος από τις ΗΠΑ και την Κίνα. Μόνο έτσι θα μπορεί να συν-διαμορφώνει τις εξελίξεις και να αποφεύγει μελλοντικά τις εξαρτήσεις.

Στην Κίνα, ο ρυθμός ανάπτυξης το Β΄ Τρίμηνο επιβραδύνθηκε στο 4,3% έναντι 5,0% το Α΄ Τρίμηνο. Συνεπώς, κατά το Α΄ Εξάμηνο διαμορφώθηκε στο 4,7%, με κύριο μοχλό τις ιδιαίτερα αυξημένες εξαγωγές. Για φέτος αναμένεται στο 4,5%-4,7%, εντός του κυβερνητικού στόχου. Τροχοπέδη, ωστόσο, παραμένουν η συγκρατημένη ανάπτυξη της εσωτερικής ζήτησης -που αποτυπώνεται στο χαμηλό επίπεδο του πληθωρισμού και στην πολύ μικρή αύξηση των λιανικών πωλήσεων σε ετήσια βάση- και τα χρόνια προβλήματα στην αγορά ακινήτων.