Κρούσματα σαλμονέλας και στην Αθήνα: Εννέα άτομα νοσηλεύτηκαν μετά από γεύμα σε κατάστημα στο Περιστέρι

Νέα περιστατικά σαλμονέλας καταγράφηκαν στην Αττική, καθώς εννέα άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, μεταφέρθηκαν την Κυριακή (26/7) στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας με συμπτώματα οξείας γαστρεντερίτιδας.

Μετά τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι τα περιστατικά συνδέονται με λοίμωξη από το βακτήριο της σαλμονέλας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, όλοι οι ασθενείς έλαβαν την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και αποχώρησαν από το νοσοκομείο με εξιτήριο.

Όπως έγινε γνωστό, και οι εννέα είχαν καταναλώσει φαγητό από το ίδιο κατάστημα εστίασης στο Περιστέρι, γεγονός που εξετάζεται ως το κοινό στοιχείο των περιστατικών.

Το νέο συμβάν έρχεται να προστεθεί στα πρόσφατα κρούσματα που είχαν καταγραφεί στη Λαμία και την Καστοριά, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια των τροφίμων και την αποτελεσματικότητα των υγειονομικών ελέγχων στην αγορά.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τις συνθήκες λειτουργίας της συγκεκριμένης επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της μόλυνσης και να αποκλειστεί ο κίνδυνος εμφάνισης νέων περιστατικών.