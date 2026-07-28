ifo: Μικρή βελτίωση των προσδοκιών για τις γερμανικές εξαγωγές

Το κλίμα στη γερμανική εξαγωγική βιομηχανία βελτιώθηκε ελαφρώς. Ο δείκτης Export Expectations του ινστιτούτου ifo διαμορφώθηκε στις -3,7 μονάδες τον Ιούνιο, έναντι -5,7 μονάδων το Μάιο.

«Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να εμφανίζονται επιφυλακτικές ως προς το κατά πόσο η γεωπολιτική αβεβαιότητα θα υποχωρήσει με βιώσιμο τρόπο», δήλωσε ο επικεφαλής Ερευνών του ifo, Klaus Wohlrabe. «Παράλληλα, ο διεθνής ανταγωνισμός παραμένει ισχυρός», συμπλήρωσε.

Η βιομηχανία ηλεκτρονικών εμφανίζεται αισιόδοξη και αναμένει σημαντική αύξηση των εξαγωγών της. Μεγαλύτερη αισιοδοξία για τις διεθνείς δραστηριότητές τους εκφράζουν επίσης οι παραγωγοί ποτών, ενώ αντίθετα η βιομηχανία τροφίμων προβλέπει υποχώρηση των διεθνών πωλήσεών της.

Μέτρια αύξηση των εξαγωγών αναμένεται ακόμη στη φαρμακοβιομηχανία και στους κατασκευαστές γυαλιού και κεραμικών. Στη χημική βιομηχανία, η έντονη επιδείνωση που είχε καταγραφεί τον προηγούμενο μήνα έχει σε μεγάλο βαθμό αντισταθμιστεί και πλέον οι επιχειρήσεις αναμένουν μόνο μια μικρή υποχώρηση των εξαγωγών.

Αντίθετα, οι συνθήκες εξακολουθούν να είναι πιο δύσκολες για την αυτοκινητοβιομηχανία και τη μεταλλουργική βιομηχανία, οι οποίες συνεχίζουν να προβλέπουν μείωση των εξαγωγών τους.