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Alpha Bank - Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων: Νέα στρατηγική συμφωνία μέσω του InvestEU για την ελληνική επιχειρηματικότητα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
11:24 - 28 Ιουλ 2026

Alpha Bank - Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων: Νέα στρατηγική συμφωνία μέσω του InvestEU για την ελληνική επιχειρηματικότητα

Reporter.gr Newsroom
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Η Alpha Bank ανακοινώνει την υπογραφή νέας στρατηγικής συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, τονώνοντας την ελληνική επιχειρηματικότητα και τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο, εξωστρεφές παραγωγικό μοντέλο.

Η συμφωνία εντάσσεται στην πρωτοβουλία InvestEU και προβλέπει νέα προνομιακά χρηματοδοτικά εργαλεία ύψους άνω των € 40εκατ., με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, για την ενίσχυση της ρευστότητας μικρών επιχειρήσεων και κοινωνικών σχημάτων και τη στήριξη καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Alpha Bank διαθέτει:

  • Μικροχρηματοδοτήσεις έως €50.000, χωρίς εξασφαλίσεις, μέσω του προγράμματος Microfinance, διευκολύνοντας την πρόσβαση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε κεφάλαια για ανάπτυξη και επέκταση της δραστηριότητάς τους.
  • Εξειδικευμένα εργαλεία ρευστότητας για κοινωνικές επιχειρήσεις, μέσω του προγράμματος Social Entrepreneurship, στηρίζοντας δράσεις με ισχυρό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Με τη νέα αυτή συμφωνία, η Alpha Bank συνεχίζει να διοχετεύει ευρωπαϊκούς πόρους στην πραγματική οικονομία, αποτελώντας σημείο αναφοράς στον τραπεζικό κλάδο για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της καινοτομίας.

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης, επικεφαλής των επιχειρηματικών προϊόντων της Alpha Bank δήλωσε: «Η Alpha Bank συνεχίζει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στη διοχέτευση ευρωπαϊκών πόρων στην πραγματική οικονομία, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο όραμα της Τράπεζας για τη δημιουργία ενός ισχυρού, ανθεκτικού και βιώσιμου επιχειρηματικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα, όπου η πρόσβαση στη χρηματοδότηση λειτουργεί ως καταλύτης ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου».

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Γιάννης Τσακίρης, δήλωσε: «Η κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού για τις μικρότερες επιχειρήσεις αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Μέσω του InvestEU, δίνουμε τη δυνατότητα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να στηρίξουν επιχειρηματίες που επενδύουν στην καινοτομία, στις δεξιότητες και στον κοινωνικό αντίκτυπο, διασφαλίζοντας ότι οι ευκαιρίες ανάπτυξης είναι προσβάσιμες για ολόκληρη την αλυσίδα της ελληνικής οικονομίας».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, Marjut Falkstedt, δήλωσε: «Αποστολή του EIF δεν είναι μόνο η διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, αλλά και η ενίσχυση μιας ισχυρότερης επενδυτικής κουλτούρας για τις μικρές επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η συνεργασία μας με την Alpha Bank αντανακλά τη κοινή δέσμευση για τη δημιουργία χρηματοδοτικών λύσεων που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων και των τοπικών κοινωνιών στην Ελλάδα».

Τελευταία τροποποίηση στις 28/07/2026 - 11:45
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