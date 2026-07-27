Πούτιν: Η Ουκρανία θα χάσει αργά ή γρήγορα τα δυτικά της εδάφη

Την εκτίμηση ότι η Ουκρανία θα απολέσει μελλοντικά τα δυτικά της εδάφη διατύπωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με στελέχη του Ρωσικού Ναυτικού, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες περιοχές ανήκαν ιστορικά στην Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι ιστορικές εξελίξεις θα οδηγήσουν τελικά σε αλλαγές.

«Είμαι πεπεισμένος ότι αργά ή γρήγορα η Ουκρανία θα χάσει αυτά τα δυτικά εδάφη, εδάφη που κάποτε ανήκαν στην Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία. Ίσως αυτό να μη συμβεί αύριο ή μεθαύριο. Μπορεί να χρειαστεί ένας χρόνος, δύο χρόνια, δέκα χρόνια ή ακόμη και δεκαπέντε χρόνια, όμως η ιστορία θα βάλει τελικά τα πράγματα στη θέση τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε ότι η Ρωσία υπήρξε ο μοναδικός εγγυητής της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι η ουκρανική ηγεσία επέλεξε στη συνέχεια να αντιμετωπίσει τη Μόσχα ως αντίπαλο.

«Υπήρχε μόνο ένας εγγυητής της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Αυτή ήταν η Ρωσία. Όμως αποφάσισαν ότι ήταν απαραίτητο, δυνατό και προς το συμφέρον τους να κηρύξουν τη Ρωσία εχθρό», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τους στρατιωτικούς του Ρωσικού Ναυτικού.