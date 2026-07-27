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Ζελένσκι: Περιοδεία σε Ουάσινγκτον και Λονδίνο με σκοπό την αμυντική ενίσχυση της Ουκρανίας
Ειδήσεις
11:53 - 27 Ιουλ 2026

Ζελένσκι: Περιοδεία σε Ουάσινγκτον και Λονδίνο με σκοπό την αμυντική ενίσχυση της Ουκρανίας

Reporter.gr Newsroom
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Με τις συγκρούσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας να κλιμακώνονται στη Μαύρη Θάλασσα και την Αζοφική, όπου έχουν σημειωθεί επιθέσεις εναντίον δεκάδων πλοίων, μεταξύ αυτών πετρελαιοφόρων και φορτηγών, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκινά διπλωματική περιοδεία σε Λονδίνο και Ουάσινγκτον, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη διεθνή στήριξη προς το Κίεβο.    

Πιο αναλυτικά, ο Ουκρανός πρόεδρος διαμήνυσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το στρατηγικό σχέδιο της χώρας του για την επιβολή μακροπρόθεσμων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με στόχο να περιοριστεί η δυνατότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο.

Παράλληλα, ανακοίνωσε νέα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές, συγκεκριμένα σε τερματικό σταθμό εξαγωγών στην περιφέρεια του Ροστόφ και σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Γιαροσλάβλ.

Στο Λονδίνο με επίκεντρο τη συνεργασία στα drones

Πρώτος σταθμός του Ζελένσκι είναι η βρετανική πρωτεύουσα, όπου θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ. Πρόκειται για τον πρώτο ξένο ηγέτη που υποδέχεται ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός μετά την ανάληψη των καθηκόντων του την προηγούμενη εβδομάδα.

Κεντρικό θέμα των συνομιλιών αναμένεται να αποτελέσει η σύναψη μιας ευρείας συμφωνίας συνεργασίας στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς το Κίεβο επιδιώκει να ενισχύσει τις δυνατότητές του τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην αντιμετώπιση drones, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής του άμυνας πριν από την επίσκεψη του Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον.

Οι δύο ηγέτες πρόκειται επίσης να μεταβούν σε ναυτική βάση, όπου θα συνομιλήσουν με Βρετανούς και Ουκρανούς στρατιωτικούς που συμμετέχουν σε κοινή άσκηση εξουδετέρωσης θαλάσσιων ναρκών, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μελλοντικές επιχειρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα.

«Είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε όλη την τεχνογνωσία μας με τη Βρετανία και ελπίζουμε ότι θα κάνει το ίδιο. Για το λόγο αυτό χρειαζόμαστε μια πολύ ισχυρή συμφωνία για τα drones», δήλωσε σε αυτό το φόντο ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο Sky News.

Σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο, ο Ουκρανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας μεγάλου εργοστασίου παραγωγής drones στο Ηνωμένο Βασίλειο, επιδιώκοντας να εγκαινιάσει μια νέα περίοδο στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Όπως επισημαίνεται, το Κίεβο αξιοποιεί την εμπειρία που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια στον πόλεμο των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, χρησιμοποιώντας την ως διαπραγματευτικό πλεονέκτημα για την εξασφάλιση πρόσθετης στρατιωτικής και τεχνολογικής υποστήριξης από συμμάχους, όπως συνέβη πρόσφατα και με κράτη του Κόλπου που έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με επιθέσεις από ιρανικά drones.

Νέο βρετανικό σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου

Να σημειωθεί ότι η Βρετανία συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους υποστηρικτές της Ουκρανίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, έχοντας διαθέσει περίπου 25 δισεκατομμύρια λίρες σε συνολική βοήθεια, εκ των οποίων τα 16 αφορούν στρατιωτική υποστήριξη.

Από τη δική του πλευρά, το Λονδίνο αναμένεται να ανακοινώσει την παραχώρηση στην Ουκρανία του νέου συστήματος ηλεκτρονικών παρεμβολών «Stone Cloak», το οποίο έχει σχεδιαστεί για να δυσχεραίνει τον εντοπισμό και τη στόχευση ουκρανικών drones από τα ρωσικά συστήματα αεράμυνας.

Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, το σύστημα θα συμβάλει στην ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας αλλά και της ευρωπαϊκής ασφάλειας συνολικά, διατηρώντας το τεχνολογικό πλεονέκτημα του Κιέβου στον πόλεμο των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Επόμενος σταθμός η Ουάσινγκτον

Μετά τις συνομιλίες στο Λονδίνο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον, όπου την Τρίτη (28/7) θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, όπως επιβεβαίωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι επιθυμεί να δώσει «νέα ώθηση στη διπλωματία», έπειτα από επαφές που είχε με Αμερικανούς απεσταλμένους.

Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, υπό την αιγίδα της Ουάσινγκτον, έχουν ουσιαστικά παγώσει μετά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται και στην παράδοση νέων οπλικών συστημάτων προς την Ουκρανία.

Το Κίεβο εξακολουθεί να ζητά κυρίως πρόσθετα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot και πυραύλους αναχαίτισης, τα οποία θεωρούνται κρίσιμης σημασίας για την αντιμετώπιση των ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων. Ωστόσο, οι παρατεταμένες επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή έχουν περιορίσει τα διαθέσιμα αποθέματα.

«Κατανοώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στρέψει την προσοχή τους στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Sky News, επισημαίνοντας όμως ότι η εξέλιξη αυτή δημιουργεί σοβαρές προκλήσεις για την ουκρανική άμυνα.

«Η Ρωσία μπορεί να αυξήσει την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων και γι' αυτό χρειαζόμαστε το συντομότερο δυνατόν πρόσθετες δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας», υπογράμμισε.

Πρόσφατα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, ότι προτίθεται να επιτρέψει στην Ουκρανία να κατασκευάζει πυραύλους για τα συστήματα Patriot, ενώ στη συνέχεια εξέφρασε τη στήριξή του σε νομοθετική πρωτοβουλία που προβλέπει την επιβολή κυρώσεων σε όσους συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα με την τελετή μνήμης για τον Αμερικανό γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, έναν από τους πλέον ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας στο Κογκρέσο, ο οποίος απεβίωσε στις 11 Ιουλίου.

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