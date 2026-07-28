Γρηγοράκου: Η κυβέρνηση βάζει μια Α.Ε. όπου υπάρχει χρήμα από τον πολιτισμό

Στην Ολομέλεια της Βουλής τοποθετήθηκε η Βουλευτής Λακωνίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και Υπεύθυνη ΚΤΕ Πολιτισμού, Νάγια Γρηγοράκου, κατά τη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού, ασκώντας έντονη κριτική στη δημιουργία της νέας Ανώνυμης Εταιρείας για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η κα Γρηγοράκου επισήμανε αρχικά ότι η Κυβέρνηση επέλεξε να συνενώσει πέντε διαφορετικές νομοθετικές παρεμβάσεις σε ένα νομοσχέδιο και να τις συζητήσει με ταχύτατες διαδικασίες, στη σκιά της κορυφαίας κοινοβουλευτικής συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε στηρίξει το 2020 την ίδρυση του ΟΔΑΠ ως Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, με τη σταθερή θέση ότι ο δημόσιος οργανισμός έπρεπε να ενισχυθεί, να στελεχωθεί και να αποκτήσει σύγχρονα εργαλεία. Είχε, όμως, καταψηφίσει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός παράλληλου φορέα ιδιωτικού δικαίου.

«Είναι η συνέπειά μας που σήμερα μας επιβάλλει να σταθούμε απέναντι στη νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης», τόνισε.

Η Βουλευτής ανέδειξε την κεντρική αντίφαση της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας: από τη μία πλευρά, το Υπουργείο παρουσιάζει τον ΟΔΑΠ ως έναν επιτυχημένο οργανισμό, με έσοδα άνω των 150 εκατ. ευρώ, σύγχρονες υποδομές και έργα ύψους 60 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης• από την άλλη, δημιουργεί μια νέα Ανώνυμη Εταιρεία για να αναλάβει τις πιο κρίσιμες και προσοδοφόρες λειτουργίες του.

«Αν ο ΟΔΑΠ πέτυχε, γιατί τον παρακάμπτετε; Αν δεν πέτυχε, γιατί πανηγυρίζετε; Και αν το πρόβλημα είναι η υπερφόρτωσή του, γιατί δεν τον ενισχύετε και επιλέγετε την αποψίλωσή του;», διερωτήθηκε.

Όπως υπογράμμισε, η νέα εταιρεία δεν περιορίζεται σε έναν βοηθητικό ρόλο, αλλά αναλαμβάνει το ηλεκτρονικό εισιτήριο, τα πωλητήρια, τα αναψυκτήρια, τα αντίγραφα και τα προϊόντα, τις μισθώσεις ακινήτων, τις γαστρονομικές δράσεις και συνολικά την εμπορική στρατηγική.

«Η Α.Ε. μπαίνει εκεί όπου υπάρχει χρήμα από τον πολιτισμό», σημείωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι ο ΟΔΑΠ θα εξακολουθεί τυπικά να εισπράττει τα έσοδα, αλλά θα καλείται στη συνέχεια να καταβάλλει στην εταιρεία διαχειριστική αμοιβή και λειτουργικά έξοδα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο απροσδιόριστο κόστος της νέας δομής. Η εταιρεία ξεκινά με μετοχικό κεφάλαιο 3 εκατ. ευρώ από το Δημόσιο, πρόσθετη επιχορήγηση 3 εκατ. ευρώ από τον ΟΔΑΠ και 90 θέσεις προσωπικού, χωρίς να προσδιορίζεται το ετήσιο λειτουργικό κόστος, το ύψος της διαχειριστικής αμοιβής ή κάποιο ανώτατο όριο δαπανών.

«Η Κυβέρνηση που ζητά από την αντιπολίτευση κοστολόγηση για κάθε κοινωνικό μέτρο, φέρνει έναν νέο φορέα με απροσδιόριστο ετήσιο κόστος. Πείτε μας, λοιπόν, έναν αριθμό: πόσο θα κοστίσει η Α.Ε.;», ανέφερε.

Αναφερόμενη στις ενάλιες αρχαιότητες, η κα Γρηγοράκου αναρωτήθηκε γιατί δεν ενισχύεται η υφιστάμενη Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων με προσωπικό, δύτες, συντηρητές, μηχανικούς και εξοπλισμό και επιλέγεται, αντιθέτως, η δημιουργία ακόμη ενός Νομικού Προσώπου και ενός νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Έθεσε, παράλληλα, το ζήτημα της προστασίας και ανάδειξης του Παυλοπετρίου, εκφράζοντας την προσδοκία η προβλεπόμενη «εμπορική αξιοποίηση» να μην αποξενώσει τον μοναδικό αρχαιολογικό χώρο από την τοπική κοινωνία. Ζήτησε επίσης σαφείς απαντήσεις για την πορεία του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων στον Πειραιά, μετά και τα δημοσιεύματα για την απένταξή του από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Για τις διατάξεις που αφορούν τον οπτικοακουστικό τομέα, αναγνώρισε ως θετικό βήμα τον πενταετή προγραμματισμό της χρηματοδότησης του Cash Rebate, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι η ένταξη τηλεπαιχνιδιών, reality και talent shows στις επιλέξιμες παραγωγές αλλοιώνει τον αναπτυξιακό και πολιτιστικό χαρακτήρα του μέτρου.

Παράλληλα, ζήτησε να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών σε δημόσια χρηματοδότηση η πλήρης συμμόρφωσή τους με την υποχρέωση διάθεσης του 1,5% των ετήσιων διαφημιστικών εσόδων τους για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων.

Κλείνοντας, η Νάγια Γρηγοράκου υπογράμμισε ότι για το ΠΑΣΟΚ ο πολιτισμός αποτελεί δημόσιο αγαθό πριν γίνει αναπτυξιακός πόρος, πρέπει να είναι προσβάσιμος σε όλους πριν μετατραπεί σε προϊόν εμπειρίας και να λειτουργεί ως κοινή μνήμη πριν γίνει εμπορική ταυτότητα.

«Διαφάνεια δεν είναι ένας νέος φορέας με απροσδιόριστη διαχειριστική αμοιβή. Λογοδοσία δεν είναι να πληρώνει ο ΟΔΑΠ μια Α.Ε. χωρίς σαφές πλαφόν. Εκσυγχρονισμός δεν είναι η μεταφορά αρμοδιοτήτων σε παράλληλα και λιγότερο ορατά σχήματα», τόνισε.

«Η Κυβέρνηση υποσχέθηκε μικρότερο και ευέλικτο κράτος. Στην πράξη, πολλαπλασιάζει τις εταιρείες, τα νομικά πρόσωπα, τα διοικητικά συμβούλια και τους γενικούς διευθυντές. Επί των ημερών της δεν έχουμε λιγότερο κράτος. Έχουμε περισσότερο κράτος, πιο κατακερματισμένο, πιο μακριά από τον άμεσο κοινοβουλευτικό και κοινωνικό έλεγχο και, τελικά, με λιγότερη λογοδοσία».