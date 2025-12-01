Τραμπ: Δεν ξέρω τι εξέτασαν στη μαγνητική μου, πάντως όχι τον εγκέφαλο

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, κατά την επιστροφή του από τη Φλόριντα στον Λευκό Οίκο, ο 79χρονος Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε για τα αποτελέσματα της εν λόγω εξέτασης — εκείνης που ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλτζ, τον είχε προκαλέσει να δημοσιοποιήσει, μετά την αντιπαράθεση που είχε προηγηθεί μεταξύ τους.

Ο Τραμπ ανέφερε πως είναι διατεθειμένος να δώσει στη δημοσιότητα τα «τέλεια» αποτελέσματα της τελευταίας γνωστής ιατρικής του αξιολόγησης, η οποία —σύμφωνα με πληροφορίες— πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου στο στρατιωτικό ιατρικό κέντρο Walter Reed.

«Αν θέλετε να τα δημοσιοποιήσω, θα το κάνω», είπε, σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος.

Ο γιατρός του Λευκού Οίκου, δρ. Σον Μπαρμπαμπέλα, είχε μιλήσει για τα αποτελέσματα εκείνης της ιατρικής εξέτασης, σημειώνοντας ότι ο Τραμπ έκανε εργαστηριακούς ελέγχους, εξειδικευμένες απεικονίσεις και «προληπτικές εκτιμήσεις» στο πλαίσιο της συνεχούς παρακολούθησης της υγείας του.

Όπως είπε, οι εξετάσεις έγιναν για να διασφαλιστεί η «άριστη καρδιαγγειακή υγεία» και η γενική ευεξία του προέδρου. Δεν διευκρίνισε ποια απεικονιστική εξέταση πραγματοποιήθηκε, αλλά τόνισε ότι τα εργαστηριακά αποτελέσματα ήταν «εξαιρετικά» και ότι «η καρδιακή του ηλικία είναι περίπου 14 χρόνια νεότερη από τη βιολογική του ηλικία».

Ο Τραμπ είχε αναφερθεί ο ίδιος στη μαγνητική τομογραφία μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One στις 27 Οκτωβρίου:

«Έκανα μια MRI», είχε πει τότε.

«Ήταν τέλεια», είχε προσθέσει.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο, σε άλλη ιατρική εξέταση, είχε διαγνωστεί με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια — μια πάθηση που προκαλεί στάση αίματος στις φλέβες των ποδιών και αυξημένη πίεση σε αυτές.

Οι ετήσιοι ιατρικοί έλεγχοι των προέδρων των ΗΠΑ αποτελούν μακροχρόνια πρακτική διαφάνειας από την εποχή του Ρίτσαρντ Νίξον, αν και τα τελευταία χρόνια έχουν λάβει πιο πολιτικό χαρακτήρα, καθώς η ηλικία των προέδρων βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

«Ο πρόεδρος Τραμπ εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, με ισχυρή καρδιακή, πνευμονική, νευρολογική και συνολική σωματική λειτουργία», ανέφερε ο Μπαρμπαμπέλα.

Όταν η δημοσιογράφος του CBS, Γουεϊτζία Τζιάνγκ, τον ρώτησε ποιο μέρος του σώματός του εξετάστηκε στη μαγνητική τομογραφία, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν έχω ιδέα… Δεν ήταν ο εγκέφαλος, γιατί έκανα τεστ γνωστικών λειτουργιών και το πέρασα τέλεια».