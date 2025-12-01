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Ελληνικά Χρηματιστήρια: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 22 Δεκεμβρίου – Στο επίκεντρο η εκλογή νέου ΔΣ
Αναλύσεις
18:00 - 01 Δεκ 2025

Ελληνικά Χρηματιστήρια: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 22 Δεκεμβρίου – Στο επίκεντρο η εκλογή νέου ΔΣ

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 1.12.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Αθηνών 110 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, η οποία θα συνεδριάσει με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της Εταιρείας και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη. Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν. 4548/2018.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης έχουν ως εξής:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του

2. Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της (άρθρο 44, παρ. 1β του Ν.4449/2017, όπως ισχύει)

3. Παροχή αδείας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 22 Δεκεμβρίου 2025, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση στις 2 Ιανουαρίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 (εφεξής «Επαναληπτική Συνέλευση») χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης και θα συνεδριάσει με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή υβριδικά, με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της Εταιρείας και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη. Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν. 4548/2018.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/12/2025 - 18:01
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