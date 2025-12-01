PeopleCert: Προχωρά στην έκδοση νέου ομολόγου ύψους €300 εκατ. – Οι στόχοι

Σε μια νέα έκδοση ομολόγου (senior secured) ύψους 300 εκατ.ευρώ, με λήξη το 2031, προχωρά η ελληνική πολυεθνική PeopleCert του Βύρωνα Νικολαΐδη.

Ο στόχος της έκδοσης με βάση ανακοίνωση της Morgan Stanley που είναι συντονίστρια τράπεζα - sole physical bookrunner- για το ομόλογο, είναι η διατήρηση ισχυρών διαύλων με τις αγορές, αλλά και η αναχρηματοδότηση παλιότερων εκδόσεων και συγκεκριμένα υφιστάμενων senior secured notes, ύψους 300 εκατ.ευρώ, που λήγουν τον Σεπτέμβριο του 2026, καθώς και η κάλυψη τόκων και εξόδων.



Αναμένεται, δε, να τιμολογηθεί στην περιοχή του 6%-6,25%. ενώ έχει κατατεθεί αίτηση για εισαγωγή στο επίσημο μητρώο της Euronext Dublin.



Πέρα από τη Morgan Stanley στη Ν όλη διαδικασία συμμετέχουν οι Deutsche Bank, BofA, Citi, Goldman Sachs, Santander και Eurobank.



Στη διάθεση του ομολόγου συμμετέχουν επίσης σημαντικά ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων της Alpha Bank, της Εθνικής Τράπεζας και της Optima bank. Σημαντική είναι και η ελληνική παρουσία, με την Ambrosia Capital να συμμετέχει ως Co-Manager.



«Με την κίνηση αυτή η PeopleCert όχι μόνο ανανεώνει το χρηματοδοτικό της προφίλ αλλά και στέλνει μήνυμα σταθερότητας και εμπιστοσύνης στην αγορά αξιολόγησης δεξιοτήτων, έναν κλάδο που ενισχύεται διαρκώς από την ανάγκη πιστοποιημένης επαγγελματικής γνώσης σε παγκόσμια κλίμακα, όπως αναφέρουν πηγές της εταιρείας στο Λονδίνο.



Μήνυμα σταθεροποίησης



Η PeopleCert ξεχωρίζει διεθνώς ως ηγέτιδα δύναμη στον χώρο των επαγγελματικών και γλωσσικών και πιστοποιήσεων δεξιοτήτων, με παρουσία σε περισσότερες από 200 χώρες. Την αναχρηματοδότηση του δανεισμού είχε προαναγγείλει η διοίκηση προ μηνός, όταν, δίνοντας συνέχεια στο μπαράζ των εξαγορών, ανακοίνωσε μια «βαρέων-βαρών» συμφωνία για την απόκτηση των εμπορικών δραστηριοτήτων πιστοποίησης και κατάρτισης του City & Guilds London Institute (CGLI), του οργανισμού επαγγελματικών πιστοποιήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Η εξαγορά αναμένεται να προσθέσει περίπου €185 εκατομμύρια (£160 εκατ.) στα ετήσια έσοδα του ομίλου, ανεβάζοντας τον συνολικό κύκλο εργασιών στη ζώνη των €350 εκατ. (£300 εκατ.).



«Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η PeopleCert θα προχωρήσει σε αναδιάρθρωση της κεφαλαιακής της βάσης, συμπεριλαμβανομένης της αναχρηματοδότησης του ομολόγου που λήγει τον Σεπτέμβριο του 2026, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας και υποστήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης» είχε γνωστοποιήσει τότε το management.



Θυμίζουμε ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας, όλες οι δραστηριότητες πιστοποίησης, αξιολόγησης και εκπαίδευσης του City & Guilds θα μεταβιβαστούν στην PeopleCert, συμπεριλαμβανομένων των City & Guilds Training, Gen2, Intertrain, ILM και The Oxford Group.



Επιπλέον, στην ιδιοκτησία της PeopleCert θα περιέλθουν τα ιστορικά κεντρικά γραφεία του City & Guilds, Giltspur House στο Λονδίνο, καθώς και το εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο στη Cumbria, όπου εκπαιδεύονται και πιστοποιούνται επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης στους τομείς της ενέργειας, της μηχανικής και της διαχείρισης πυρηνικών εγκαταστάσεων. Η συμφωνία περιλαμβάνει, επίσης, τα μειοψηφικά μερίδια συμμετοχής του οργανισμού σε εταιρείες νεοφυούς ανάπτυξης.



Οι εξαγορές



Η εξαγορά αυτή αποτελεί τη δεύτερη στρατηγική κίνηση της PeopleCert στη βρετανική αγορά, έπειτα από την απόκτηση του οργανισμού AXELOS τον Ιούνιο του 2021 (που περιλάμβανε τα Global Best Practice frameworks ITIL® και PRINCE2®), καθιστώντας την PeopleCert τον πρώτο ελληνικό "μονόκερο”.



Με ιστορία 148 ετών, ο οργανισμός City & Guilds, ο οποίος λειτουργεί από το 1878 υπό Βασιλική Χάρτα (Royal Charter), έχει διαμορφώσει το τεχνικό και επαγγελματικό σύστημα εκπαίδευσης που αναγνωρίζεται διεθνώς σήμερα. Προσφέρει περισσότερες από 2.000 πιστοποιήσεις σε 80 χώρες, καλύπτοντας σχεδόν κάθε επαγγελματικό τομέα: από πυρηνική μηχανική μέχρι γεωπονία και από διοίκηση και ηγεσία μέχρι επιχειρηματικές και ψηφιακές δεξιότητες.



Κατά μέσο όρο εκπαιδεύει πάνω από 1 εκατομμύριο άτομα ετησίως, προσφέροντας επαγγελματικές πιστοποιήσεις υψηλής εξειδίκευσης, ισοδύναμες με μεταπτυχιακές σπουδές (Level 7).



Η κίνηση αυτή επιτρέπει στην PeopleCert να ενισχύσει το επιχειρηματικό της αποτύπωμα, εντάσσοντας μια παράλληλη και συμπληρωματική δραστηριότητα που διαφοροποιεί περαιτέρω τον Όμιλο και ενισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξή του. Η χρηματοδότηση της συναλλαγής θα προέλθει από δάνειο ύψους 150 εκατ.ευρώ από την Eurobank και από ίδιους πόρους.