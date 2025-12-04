Μήνυμα Πούτιν στον Τραμπ πως δεν σταματά χωρίς ουκρανικά εδάφη - «Μπέρδεμα» με τα ειρηνευτικά σχέδια

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι τμήματα του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου που του παρουσιάστηκε ήταν απαράδεκτα και ότι η Ρωσία θα πάρει ουκρανικά εδάφη με στρατιωτικά ή άλλα μέσα, σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη (4/12). Η Μόσχα επιμένει στην απαίτηση ότι το Κίεβο πρέπει να παραδώσει εδάφη που εξακολουθεί να κρατά έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Πούτιν στο India Today, φαίνεται ξεκάθαρα πως η Μόσχα κρατά σκληρή γραμμή στις συνομιλίες για τη λήξη του πολέμου, παρά τις αισιόδοξες δηλώσεις από την Ουάσινγκτον.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από τη μεριά του ότι δεν είναι μεν σίγουρος τι θα ακολουθήσει στη διαδικασία ειρήνευσης για την Ουκρανία, ωστόσο θεωρεί ότι οι συνομιλίες της Τρίτης στη Μόσχα μεταξύ του Πούτιν και του ειδικού απεσταλμένου του για την ειρήνη, Στιβ Γουίτκοφ, και του γαμπρού του, Τζάρεντ Κούσνερ, ήταν «αρκετά καλές».

«Τι θα προκύψει από εκείνη τη συνάντηση δεν μπορώ να σας πω, γιατί χρειάζονται δύο για να χορέψουν τανγκό», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ πίστευαν πως ο Πούτιν ήθελε μια συμφωνία.

Η επόμενη φάση των συνομιλιών θα πραγματοποιηθεί, με την άφιξη του Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, στο Μαϊάμι, όπου θα συναντηθεί με τον Κούσνερ και τον Γουίτκοφ.

Δεν είναι σαφές, ωστόσο, σύμφωνα με την Washington Post, αν η Ουκρανία και η Ρωσία μιλούν για τις ίδιες εκδοχές της αμερικανικής ειρηνευτικής πρότασης.

Μπέρδεμα με τα ειρηνευτικά σχέδια

Μετά τις συνομιλίες στα τέλη του περασμένου μήνα μεταξύ Ουκρανίας και Αμερικανών αξιωματούχων, το αρχικό σχέδιο των 28 σημείων διέρρευσε και επικρίθηκε ευρέως ως φιλορωσικό. Στη συνέχεια μειώθηκε σε 19 σημεία, με πολλές ενότητες που ήταν απαράδεκτες για την Ουκρανία να αφαιρούνται ή να μετατίθενται για απευθείας διαπραγμάτευση μεταξύ των ηγετών.

Σύμφωνα με τα ρωσικά κρατικά μέσα, ωστόσο, ο Πούτιν είπε στη συνέντευξη ότι η αμερικανική πρόταση αποτελούνταν από 28 σημεία (ή 27, σύμφωνα με άλλο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων) και χωριζόταν σε τέσσερα έγγραφα, βασισμένα σε συμφωνίες που επιτεύχθηκαν με τον Τραμπ τον Αύγουστο, όταν οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην Αλάσκα.

Αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν ο Πούτιν και οι Ρώσοι αξιωματούχοι αναφέρονταν στην πρόταση που περιλάμβανε τις τροποποιήσεις που πρόσφεραν οι Ουκρανοί στις διαπραγματεύσεις της Γενεύης στις 23 Νοεμβρίου.

Η συνέντευξη Πούτιν

Ο Πούτιν είπε στην ίδια συνέντευξη, ότι παρόλο που η Ρωσία δεν αποδέχεται ορισμένα σημεία των αμερικανικών ειρηνευτικών προτάσεων για την Ουκρανία, οι διαπραγματεύσεις αποτελούν περίπλοκη εργασία. Πρόσθεσε ότι ήταν χρήσιμο να συζητηθεί κάθε σημείο του σχεδίου με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ, και γι’ αυτό η συνάντηση διήρκεσε τόσο πολύ.

Ο Πούτιν είπε επίσης ότι η Ρωσία θα πάρει ουκρανικά εδάφη στην περιοχή του Ντονέτσκ και στη Νοβορωσία — έναν ασαφή όρο που αναφέρεται σε μια μεγάλη έκταση της νότιας Ουκρανίας — είτε με στρατιωτική ισχύ είτε με άλλα μέσα. Η Μόσχα είχε προσφέρει στο Κίεβο την ευκαιρία να αποσύρει τις δυνάμεις του από το Ντονμπάς, αλλά εκείνο προτίμησε να πολεμήσει, είπε.

Μετά τις συνομιλίες, Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν βρέθηκαν συμβιβασμοί — ένδειξη, σύμφωνα με αναλυτές, ότι η Ρωσία δεν έχει αλλάξει σημαντικά τους όρους της για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του την Τετάρτη ότι πρέπει να αυξηθεί η πίεση προς τη Ρωσία και ότι τα ουκρανικά συμφέροντα πρέπει να γίνουν σεβαστά ώστε να επιτύχει η διπλωματία.

Η Ευρώπη

Πριν από τη συνάντηση της Τρίτης, ο Πούτιν προσπάθησε να μειώσει τον ρόλο της Ευρώπης στις ειρηνευτικές συζητήσεις, παρότι μια συμφωνία επηρεάζει άμεσα την ευρωπαϊκή ασφάλεια, επιμένοντας ότι «αυτοεξαιρέθηκαν» από τη διαδικασία επειδή ήθελαν να προκαλέσουν στρατηγική ήττα στη Ρωσία «και, προφανώς, εξακολουθούν να ζουν με αυτή την αυταπάτη.»

Περιέγραψε τους Ευρωπαίους ως «στο πλευρό του πολέμου» και είπε ότι παρεμποδίζουν την ειρήνη εισάγοντας συνεχώς προτάσεις που ήταν «εντελώς απαράδεκτες για τη Ρωσία.»

Ένας συνεργάτης του Κρεμλίνου, ο Γιούρι Ουσάκοφ, είπε την Τετάρτη ότι η Ρωσία επιμένει στη διεθνή αναγνώριση μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας για τα εδάφη και άλλα ζητήματα. Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν έτοιμες να εξασφαλίσουν μια ειρηνευτική συμφωνία που «θα ικανοποιεί τα συμφέροντα της Ρωσίας.»

Ο Πούτιν είπε επίσης στην ινδική τηλεόραση ότι η Ρωσία δεν θέλει να επιστρέψει στην Ομάδα των Επτά προηγμένων οικονομιών, που αποτελείται από τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τον Καναδά, την Ιταλία και την Ιαπωνία.