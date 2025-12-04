Πούτιν: Θα πάρουμε όλο το Ντονμπάς, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν διαμήνυσε με κατηγορηματικό τρόπο την Πέμπτη (4/12) ότι η Ρωσία θα πάρει τον πλήρη έλεγχο της ουκρανικής περιφέρειας Ντονμπάς. Είτε δια της βίας, είτε με οικειοθελή απόσυρση των στρατευμάτων της Ουκρανίας.

«Είτε θα απελευθερώσουμε αυτά τα εδάφη με τη δύναμη των όπλων, ή τα ουκρανικά στρατεύματα θα εγκαταλείψουν αυτά τα εδάφη», δήλωσε ο Πούτιν στο India Today ενόψει επίσκεψης στο Νέο Δελχί, σύμφωνα με απόσπασμα που μεταδόθηκε στη ρωσική κρατική τηλεόραση.

Η Ρωσία αυτή τη στιγμή κατέχει το 19,2% της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε το 2014, του συνόλου του Λουχάνσκ, άνω του 80% του Ντονέτσκ, περίπου του 75% της Χερσώνας και της Ζαπορίζια και τμημάτων των περιφερειών του Χαρκόβου, του Σούμι, του Μικολάιφ και του Ντντιπροπετρόφσκ.

Η Ουκρανία λέει ότι δεν θέλει να χαρίσει στη Ρωσία δικό της έδαφος το οποίο η Μόσχα απέτυχε να κερδίσει στο πεδίο της μάχης και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει πει ότι η Μόσχα δεν θα επιβραβευθεί για έναν πόλεμο που εκείνη ξεκίνησε.

Ωστόσο, η πίεση είναι μεγάλη και από την αμερικανική πλευρά, γεγονός που δυσχαιρένει ιδιαίτερα την προσπάθεια για να επιτευχθεί μία συμφωνία ειρήνης.