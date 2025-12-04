Πούτιν: Θα πάρουμε όλο το Ντονμπάς, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο

«Είτε θα απελευθερώσουμε αυτά τα εδάφη με τη δύναμη των όπλων, ή τα ουκρανικά στρατεύματα θα εγκαταλείψουν αυτά τα εδάφη», δήλωσε ο Πούτιν στο India Today ενόψει επίσκεψης στο Νέο Δελχί, σύμφωνα με απόσπασμα που μεταδόθηκε στη ρωσική κρατική τηλεόραση.
Η Ρωσία αυτή τη στιγμή κατέχει το 19,2% της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε το 2014, του συνόλου του Λουχάνσκ, άνω του 80% του Ντονέτσκ, περίπου του 75% της Χερσώνας και της Ζαπορίζια και τμημάτων των περιφερειών του Χαρκόβου, του Σούμι, του Μικολάιφ και του Ντντιπροπετρόφσκ.
Η Ουκρανία λέει ότι δεν θέλει να χαρίσει στη Ρωσία δικό της έδαφος το οποίο η Μόσχα απέτυχε να κερδίσει στο πεδίο της μάχης και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει πει ότι η Μόσχα δεν θα επιβραβευθεί για έναν πόλεμο που εκείνη ξεκίνησε.
Ωστόσο, η πίεση είναι μεγάλη και από την αμερικανική πλευρά, γεγονός που δυσχαιρένει ιδιαίτερα την προσπάθεια για να επιτευχθεί μία συμφωνία ειρήνης.