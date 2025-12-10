ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ηχηρό μήνυμα του Πάπα στον Τραμπ: Μη ρεαλιστική η αναζήτηση ειρηνευτικής συμφωνίας χωρίς την Ευρώπη
Ειδήσεις
17:47 - 10 Δεκ 2025

Ηχηρό μήνυμα του Πάπα στον Τραμπ: Μη ρεαλιστική η αναζήτηση ειρηνευτικής συμφωνίας χωρίς την Ευρώπη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Πάπας Λέων πραγματοποίησε μία σπάνια πολιτική παρέμβαση και τάχθηκε υπέρ της συνεργασίας των ΗΠΑ με τη Δυση. Κάλεσε μάλιστα τον Ντόναλντ Τραμπ να μην «διαλύσει» τη διατλαντική συμμαχία.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Καστέλ Γκαντόλφο, κοντά στη Ρώμη, ο ποντίφικας δήλωσε ότι οι πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ — με τις οποίες χαρακτήρισε τους Ευρωπαίους ηγέτες «αδύναμους» και την ήπειρο «παρηκμασμένη» — αποτελούν προσπάθεια να καταστραφεί η σχέση ΗΠΑ–Ευρώπης.

«Οι δηλώσεις που έγιναν για την Ευρώπη, επίσης και σε πρόσφατες συνεντεύξεις, πιστεύω πως προσπαθούν να διαλύσουν κάτι που θεωρώ ότι πρέπει να είναι μια πολύ σημαντική συμμαχία σήμερα και στο μέλλον», είπε ο Πάπας Λέων.

Ο Τραμπ καταφέρθηκε εναντίον της Ευρώπης, χαρακτηρίζοντάς την κακοδιοικούμενη και αποτυχημένη στη διαχείριση της μετανάστευσης, σε συνέντευξή του στο Politico που προβλήθηκε την Τρίτη σε ένα ειδικό επεισόδιο του The Conversation.

«Νομίζω ότι είναι αδύναμοι», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στους προέδρους και πρωθυπουργούς της ηπείρου, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει».

Ο Πάπας Λέων πρόσθεσε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ για την Ουκρανία «δυστυχώς» σηματοδοτεί «μια τεράστια αλλαγή σε αυτό που για πολλά, πολλά χρόνια ήταν μια πραγματική συμμαχία μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών».

Η πρόταση του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου — η οποία έθεσε τις Βρυξέλλες στο περιθώριο και περιλάμβανε αρκετές μεγάλες παραχωρήσεις προς τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης μεγάλων τμημάτων ουκρανικών εδαφών και του περιορισμού του μεγέθους του ουκρανικού στρατού — προκάλεσε ανησυχία στο Κίεβο και στους Ευρωπαίους συμμάχους του και οδήγησε σε πυρετώδεις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη για την εξεύρεση εναλλακτικού πλαισίου.

«Είναι ένα πρόγραμμα που ο πρόεδρος Τραμπ και οι σύμβουλοί του έφτιαξαν. Είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει το δικαίωμα να το κάνει», πρόσθεσε ο Πάπας Λέων.

Αλλά ηγέτης των Καθολικών εκτίμησε ότι η μεσολάβηση ειρηνευτικών συνομιλιών «χωρίς την Ευρώπη» δεν είναι « ρεαλιστική».

«Πραγματικά πιστεύω ότι ο ρόλος της Ευρώπης είναι πολύ σημαντικός … να αναζητάς μια ειρηνευτική συμφωνία χωρίς να συμπεριλαμβάνεις την Ευρώπη στις συζητήσεις δεν είναι ρεαλιστικό», είπε. «Ο πόλεμος βρίσκεται στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι και στις σημερινές αλλά και στις μελλοντικές εγγυήσεις ασφάλειας, η Ευρώπη πρέπει να αποτελεί μέρος τους».

Ο Πάπας Λέων — γεννημένος στο Σικάγο και ο πρώτος ποντίφικας από τη Βόρεια Αμερική, που ενθρονίστηκε τον Μάιο — έχει επικρίνει τον Τραμπ και στο παρελθόν, καταδικάζοντας τη μεταχείριση των μεταναστών από την Ουάσινγκτον ως «απάνθρωπη» και προτρέποντάς τον να μην εισβάλει στη Βενεζουέλα.

Ο Τραμπ είχε συγκρουστεί και με τον προκάτοχο του Λέοντα, τον Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος είχε καταδικάσει το τείχος στα σύνορα ΗΠΑ–Μεξικού ως «μη χριστιανικό» και, λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του, είχε χαρακτηρίσει τα σχέδια μαζικών απελάσεων του Τραμπ «ντροπή». Ο Τραμπ, από την πλευρά του, τον είχε χαρακτηρίσει «πολύ πολιτικό άτομο».

Παρά την κριτική του σημερινού ποντίφικα, ο Τραμπ έδειξε διάθεση να μιλήσει ή να συναντηθεί με τον Λέοντα, σε δηλώσεις του στο Politico.

«Βεβαίως, θα το κάνω. Γιατί όχι;» είπε.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/12/2025 - 19:00
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου»: Οι ημέρες Σαρκοζί στη φυλακή - Βέλη κατά Μακρόν και άνοιγμα στη Λεπέν
Ειδήσεις

«Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου»: Οι ημέρες Σαρκοζί στη φυλακή - Βέλη κατά Μακρόν και άνοιγμα στη Λεπέν

Τα «κλειδιά» της πράσινης χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Οικονομία

Τα «κλειδιά» της πράσινης χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη με φόντο τα θετικά σήματα από τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη με φόντο τα θετικά σήματα από τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

Άδεια 60 ημερών για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ
Εμπορεύματα

Άδεια 60 ημερών για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ

Wall Street: Ήπια άνοδος με ώθηση από τις διπλωματικές εξελίξεις
Χρηματιστήρια

Wall Street: Ήπια άνοδος με ώθηση από τις διπλωματικές εξελίξεις

Βανς από Ελβετία: Σημαντική η πρόοδος στις συνομιλίες - Θετικές ενδείξεις για συμφωνία
Ειδήσεις

Βανς από Ελβετία: Σημαντική η πρόοδος στις συνομιλίες - Θετικές ενδείξεις για συμφωνία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22/06/2026 - 19:30

Παπαστράτος και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μνημόνιο Συνεργασίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας FutuReady Greece

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 19:25

Εθνική Τράπεζα: Αγορά 639.858 ίδιων μετοχών έναντι €9,8 εκατ.

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 19:18

Dotsoft: Στο 8,49% το ποσοστό του Αθανάσιου Κουλουτμπάνη

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
22/06/2026 - 19:17

Νεμπής (ΟΤΕ): Δεν μπορεί να υπάρξει AI-ready οικονομία χωρίς AI-ready τηλεπικοινωνιακές υποδομές

Πολιτική
22/06/2026 - 18:50

ΠΑΣΟΚ: Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε το Υπερταμείο του αλλιώς

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
22/06/2026 - 18:45

Έπεσαν οι υπογραφές για την αξιοποίηση του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 18:35

Επένδυση €250 εκατ. για το νέο Καραϊσκάκη – «Πράσινο φως» από τον Δήμο Πειραιά

Ειδήσεις
22/06/2026 - 18:27

Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Βοιωτία και Λάρισα

Ειδήσεις
22/06/2026 - 18:14

Ο καύσωνας «σαρώνει» τη Γαλλία – Δύο παιδιά βρέθηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο

Εμπορεύματα
22/06/2026 - 18:12

Άδεια 60 ημερών για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ

Πολιτική
22/06/2026 - 18:05

Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει» – Νέο όνομα, νέος ρόλος για το Υπερταμείο

Ειδήσεις
22/06/2026 - 17:41

Πάπας Λέων: Οι ηγέτες ταΐζουν τους πολέμους αντί τους πεινασμένους

Σχόλια Αγοράς
22/06/2026 - 17:36

Χρηματιστήριο: Πάνω από τις 2.500 μονάδες ο ΓΔ για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2009

Ειδήσεις
22/06/2026 - 17:34

Αίγινα: Σύλληψη 26χρονου για συστηματική παρενόχληση ανήλικης

Πολιτική
22/06/2026 - 17:20

Νέα τροπή στο QatarGate: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου – Τι απαντά ο ίδιος

Πολιτική
22/06/2026 - 17:16

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ υπέγραψε «λευκή επιταγή» στις πολυεθνικές των μεταλλαγμένων

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 16:51

Wall Street: Ήπια άνοδος με ώθηση από τις διπλωματικές εξελίξεις

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/06/2026 - 16:49

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας διευρύνει τη συνεργασία της με την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/06/2026 - 16:42

Οι φίλαθλοι σε ρόλο πρωταγωνιστή στο νέο επεισόδιο «Τα Σπας» by Pamestoixima.gr 

Ναυτιλία
22/06/2026 - 16:34

Celestyal: Ενισχύει τη Ρόδο και τον Άγιο Νικόλαο στο χάρτη της κρουαζιέρας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:30

«Ούτε μία σταγόνα»: Η απειλή που φέρνει δύο πυρηνικά κράτη πιο κοντά σε νέα κρίση

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:26

Αττική: Μπαράζ ελέγχων της Τροχαίας – 41 συλλήψεις, οι 17 για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:16

Στις Βρυξέλλες η Λαγκάρντ - Στο επίκεντρο ο ρόλος του ευρώ στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα

Πολιτική
22/06/2026 - 16:07

Δένδιας: Επενδύσεις €150 εκατ. για την ενεργειακή αναβάθμιση στρατιωτικών εγκαταστάσεων

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:03

Σε ύφεση η φωτιά στα Σπάτα

Πολιτική
22/06/2026 - 16:02

Παπαστεργίου: Στο Pharos AI Factory χτίζουμε λύσεις ΤΝ με ελληνικό αποτύπωμα και ευρωπαϊκά πρότυπα

Ειδήσεις
22/06/2026 - 15:51

Βανς από Ελβετία: Σημαντική η πρόοδος στις συνομιλίες - Θετικές ενδείξεις για συμφωνία

Πολιτική
22/06/2026 - 15:41

ΠΑΣΟΚ: Το ρεύμα μπορεί να μειωθεί άμεσα – Η κυβέρνηση αρνείται

Επιχειρήσεις
22/06/2026 - 15:39

Καφούνης: Άμεση επαναφορά της απαλλαγής διοδίων για τις επιχειρήσεις της Θράκης

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 15:31

Αττικά Πολυκαταστήματα: Στην τελική ευθεία για την εισαγωγή στο Euronext Athens

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ