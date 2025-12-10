Ηχηρό μήνυμα του Πάπα στον Τραμπ: Μη ρεαλιστική η αναζήτηση ειρηνευτικής συμφωνίας χωρίς την Ευρώπη

Ο Πάπας Λέων πραγματοποίησε μία σπάνια πολιτική παρέμβαση και τάχθηκε υπέρ της συνεργασίας των ΗΠΑ με τη Δυση. Κάλεσε μάλιστα τον Ντόναλντ Τραμπ να μην «διαλύσει» τη διατλαντική συμμαχία.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Καστέλ Γκαντόλφο, κοντά στη Ρώμη, ο ποντίφικας δήλωσε ότι οι πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ — με τις οποίες χαρακτήρισε τους Ευρωπαίους ηγέτες «αδύναμους» και την ήπειρο «παρηκμασμένη» — αποτελούν προσπάθεια να καταστραφεί η σχέση ΗΠΑ–Ευρώπης.

«Οι δηλώσεις που έγιναν για την Ευρώπη, επίσης και σε πρόσφατες συνεντεύξεις, πιστεύω πως προσπαθούν να διαλύσουν κάτι που θεωρώ ότι πρέπει να είναι μια πολύ σημαντική συμμαχία σήμερα και στο μέλλον», είπε ο Πάπας Λέων.

Ο Τραμπ καταφέρθηκε εναντίον της Ευρώπης, χαρακτηρίζοντάς την κακοδιοικούμενη και αποτυχημένη στη διαχείριση της μετανάστευσης, σε συνέντευξή του στο Politico που προβλήθηκε την Τρίτη σε ένα ειδικό επεισόδιο του The Conversation.

«Νομίζω ότι είναι αδύναμοι», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στους προέδρους και πρωθυπουργούς της ηπείρου, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει».

Ο Πάπας Λέων πρόσθεσε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ για την Ουκρανία «δυστυχώς» σηματοδοτεί «μια τεράστια αλλαγή σε αυτό που για πολλά, πολλά χρόνια ήταν μια πραγματική συμμαχία μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών».

Η πρόταση του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου — η οποία έθεσε τις Βρυξέλλες στο περιθώριο και περιλάμβανε αρκετές μεγάλες παραχωρήσεις προς τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης μεγάλων τμημάτων ουκρανικών εδαφών και του περιορισμού του μεγέθους του ουκρανικού στρατού — προκάλεσε ανησυχία στο Κίεβο και στους Ευρωπαίους συμμάχους του και οδήγησε σε πυρετώδεις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη για την εξεύρεση εναλλακτικού πλαισίου.

«Είναι ένα πρόγραμμα που ο πρόεδρος Τραμπ και οι σύμβουλοί του έφτιαξαν. Είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει το δικαίωμα να το κάνει», πρόσθεσε ο Πάπας Λέων.

Αλλά ηγέτης των Καθολικών εκτίμησε ότι η μεσολάβηση ειρηνευτικών συνομιλιών «χωρίς την Ευρώπη» δεν είναι « ρεαλιστική».

«Πραγματικά πιστεύω ότι ο ρόλος της Ευρώπης είναι πολύ σημαντικός … να αναζητάς μια ειρηνευτική συμφωνία χωρίς να συμπεριλαμβάνεις την Ευρώπη στις συζητήσεις δεν είναι ρεαλιστικό», είπε. «Ο πόλεμος βρίσκεται στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι και στις σημερινές αλλά και στις μελλοντικές εγγυήσεις ασφάλειας, η Ευρώπη πρέπει να αποτελεί μέρος τους».

Ο Πάπας Λέων — γεννημένος στο Σικάγο και ο πρώτος ποντίφικας από τη Βόρεια Αμερική, που ενθρονίστηκε τον Μάιο — έχει επικρίνει τον Τραμπ και στο παρελθόν, καταδικάζοντας τη μεταχείριση των μεταναστών από την Ουάσινγκτον ως «απάνθρωπη» και προτρέποντάς τον να μην εισβάλει στη Βενεζουέλα.

Ο Τραμπ είχε συγκρουστεί και με τον προκάτοχο του Λέοντα, τον Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος είχε καταδικάσει το τείχος στα σύνορα ΗΠΑ–Μεξικού ως «μη χριστιανικό» και, λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του, είχε χαρακτηρίσει τα σχέδια μαζικών απελάσεων του Τραμπ «ντροπή». Ο Τραμπ, από την πλευρά του, τον είχε χαρακτηρίσει «πολύ πολιτικό άτομο».

Παρά την κριτική του σημερινού ποντίφικα, ο Τραμπ έδειξε διάθεση να μιλήσει ή να συναντηθεί με τον Λέοντα, σε δηλώσεις του στο Politico.

«Βεβαίως, θα το κάνω. Γιατί όχι;» είπε.