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Τραμπ: Πιέζει την Ουκρανία να δεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο, φοβούμενος μήπως αλλάξει «γνώμη» η Ρωσία
Ειδήσεις
23:40 - 18 Δεκ 2025

Τραμπ: Πιέζει την Ουκρανία να δεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο, φοβούμενος μήπως αλλάξει «γνώμη» η Ρωσία

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε την Ουκρανία να επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ειρήνευσης με τη Ρωσία, προειδοποιώντας ότι καθυστερήσεις θα μπορούσαν να αλλάξουν τη στάση της Μόσχας.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές βρίσκονται «πολύ κοντά στο να καταλήξουν σε κάποιο αποτέλεσμα», αλλά υπογράμμισε την ανάγκη για ταχεία δράση από το Κίεβο. «Κάθε φορά που αργούν πολύ, τότε η Ρωσία αλλάζει γνώμη», τόνισε.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη φάση των συνομιλιών, ενώ οι ΗΠΑ συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις για να διασφαλίσουν ότι η συμφωνία θα διατηρήσει την ισορροπία δυνάμεων και θα προσφέρει ασφαλή λύση στη σύγκρουση.

Αν και οι λεπτομέρειες της προτεινόμενης συμφωνίας παραμένουν περιορισμένες, η πίεση του Τραμπ υπογραμμίζει τη σημασία που δίνει η Ουάσιγκτον στην ταχύτητα και την αποφασιστικότητα των διαπραγματευτικών κινήσεων της Ουκρανίας, προκειμένου να αποφευχθεί η οποιαδήποτε αλλαγή θέσης από τη ρωσική πλευρά.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/12/2025 - 23:16
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