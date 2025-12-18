Τραμπ: Πιέζει την Ουκρανία να δεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο, φοβούμενος μήπως αλλάξει «γνώμη» η Ρωσία

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές βρίσκονται «πολύ κοντά στο να καταλήξουν σε κάποιο αποτέλεσμα», αλλά υπογράμμισε την ανάγκη για ταχεία δράση από το Κίεβο. «Κάθε φορά που αργούν πολύ, τότε η Ρωσία αλλάζει γνώμη», τόνισε.
Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη φάση των συνομιλιών, ενώ οι ΗΠΑ συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις για να διασφαλίσουν ότι η συμφωνία θα διατηρήσει την ισορροπία δυνάμεων και θα προσφέρει ασφαλή λύση στη σύγκρουση.
Αν και οι λεπτομέρειες της προτεινόμενης συμφωνίας παραμένουν περιορισμένες, η πίεση του Τραμπ υπογραμμίζει τη σημασία που δίνει η Ουάσιγκτον στην ταχύτητα και την αποφασιστικότητα των διαπραγματευτικών κινήσεων της Ουκρανίας, προκειμένου να αποφευχθεί η οποιαδήποτε αλλαγή θέσης από τη ρωσική πλευρά.