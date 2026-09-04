O Τραμπ απειλεί με εμπορικό «μπλόκο» αν η Fed δεν μειώσει τα επιτόκια

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Παρασκευή ότι θα διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές των ΗΠΑ με πολλές χώρες, εάν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) δεν μειώσει τα επιτόκια.

«ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ Ή ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΑΙ ΜΕ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, υποστηρίζοντας ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, με την «γελοία και πολύ δαπανηρή» απόφασή του για τους δασμούς, αναγνώρισε ξεκάθαρα ότι «ο πρόεδρος» έχει απόλυτο δικαίωμα να το πράξει.

«ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΑΣΜΟΥΣ! Το Διοικητικό Συμβούλιο της Fed, με τον νέο και εξαιρετικό επικεφαλής του, πρέπει να λογικευτεί – ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ για μια αλλαγή», πρόσθεσε.

Εμπορικό έλλειμμα καταγράφεται όταν οι εισαγωγές μιας χώρας είναι μεγαλύτερες από τις εξαγωγές της. Με έλλειμμα άνω των 200 δισ. δολαρίων, οι ΗΠΑ είχαν πέρυσι το μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα, ακολουθούμενη από το Μεξικό και το Βιετνάμ. Συνολικά, το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ με όλους τους εμπορικούς εταίρους ανήλθε πέρυσι σε 1,2 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με τα ομοσπονδιακά στοιχεία για το εμπόριο.

Η απειλή του Τραμπ ήρθε λίγο μετά τη δημοσίευση των αιφνιδιαστικά ισχυρών στοιχείων για την αγορά εργασίας τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα οποία οι εργοδότες δημιούργησαν 162.000 νέες θέσεις εργασίας, αριθμός υπερδιπλάσιος των εκτιμήσεων των οικονομολόγων.

Τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση ανοίγουν ακόμη περισσότερο τον δρόμο για το ενδεχόμενο η Fed να αυξήσει τα επιτόκια, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Οι αξιωματούχοι της Fed θα συνεδριάσουν αργότερα αυτόν τον μήνα για να αποφασίσουν την πορεία των επιτοκίων.

Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την αγορά εργασίας στις 08:30 το πρωί, ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ, οι πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων στην επικείμενη συνεδρίαση αυξήθηκαν στο 60%, από 49% την Πέμπτη, σύμφωνα με το CME FedWatch.

Δεν είναι η πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα που ο Τραμπ πιέζει για χαμηλότερα επιτόκια. Τη Δευτέρα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, χαρακτήρισε «γελοία» τη συζήτηση περί αύξησης των επιτοκίων.

«Είναι γελοίο, γιατί η επιτυχία στην ανάπτυξη δεν προκαλεί πληθωρισμό», δήλωσε ο Τραμπ. «Ο πληθωρισμός προκαλείται από άλλους λόγους».