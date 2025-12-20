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Λούλα: Μια αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα θα ήταν καταστροφική
Ειδήσεις
22:23 - 20 Δεκ 2025

Λούλα: Μια αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα θα ήταν καταστροφική

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, προειδοποίησε σήμερα ότι οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια κατά της Βενεζουέλας θα είχε ολέθριες ανθρωπιστικές συνέπειες, εν μέσω κλιμακούμενων αμερικανικών πιέσεων στη χώρα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέταξε τον αποκλεισμό δεξαμενόπλοιων υπό καθεστώς κυρώσεων που μεταφέρουν πετρέλαιο από και προς τη Βενεζουέλα, προσθέτοντας νέα οικονομική πίεση στην κυβέρνηση Μαδούρο.

Ο Λούλα, μιλώντας στη σύνοδο του Mercosur στο Φοζ ντο Ιγκουασού, στη νότια Βραζιλία, τόνισε ότι μια στρατιωτική επέμβαση θα δημιουργούσε ένα «επικίνδυνο προηγούμενο σε παγκόσμιο επίπεδο» και θα επιδείνωνε την ήδη τεταμένη κατάσταση στην περιοχή.

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος υπενθύμισε ότι η Νότια Αμερική, περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες μετά τον πόλεμο των Φόκλαντ μεταξύ Αργεντινής και Ηνωμένου Βασιλείου, βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με στρατιωτική παρουσία μιας δύναμης εκτός περιοχής.

Παράλληλα, ο Λούλα και η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, είχαν προηγουμένως καλέσει σε αυτοσυγκράτηση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ειρηνικής διευθέτησης των εντάσεων στη Λατινική Αμερική.

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