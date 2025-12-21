Ρούτε: Οι Ευρωπαίοι έτοιμοι να βοηθήσουν την Ουκρανία με στρατεύματα – Σχέδιο τριών επιπέδων

Πιο αναλυτικά, σε συνέντευξή του στην Bild, ο Μαρκ Ρούτε διευκρίνισε ότι οι λεπτομέρειες αυτής της ανάπτυξης βρίσκονται ακόμη σε διαπραγμάτευση.
Αναφέρθηκε, επίσης, στην επεξεργασία της δομής της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει την παρουσία δυνάμεων σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, με όλα τα επιμέρους στοιχεία να βρίσκονται σε φάση συντονισμού.
Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ προειδοποίησε για τις «καταστροφικές συνέπειες» που θα είχε μια νέα επίθεση κατά της Ουκρανίας μετά από μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, τονίζοντας ότι η σημερινή συγκυρία είναι η πιο επικίνδυνη από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Αποκάλυψε, μάλιστα, το τριών επιπέδων σχέδιο αποτροπής που επεξεργάζεται η Δύση.
Απαντώντας σε ερώτηση για την ασφάλεια της Ευρώπης, ο Ρούτε τόνισε ότι αυτό απαιτεί δύο βασικές κινήσεις: την αύξηση των αμυντικών δαπανών και τη διατήρηση της Ουκρανίας όσο το δυνατόν πιο ισχυρής στο πεδίο.
Επισήμανε ότι αν η Ρωσία αποκτούσε πλήρη έλεγχο της Ουκρανίας, οι συνέπειες για το ΝΑΤΟ θα ήταν τεράστιες, αναγκάζοντας τη Συμμαχία να δαπανήσει πολύ περισσότερα από όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί.
Ο Ρούτε υποστήριξε ότι ο βασικός λόγος για τη συνέχιση του πολέμου είναι ο Βλαντίμιρ Πούτιν, τον οποίο κατηγόρησε ότι είναι έτοιμος να θυσιάσει έως και 1,1 εκατομμύρια Ρώσους στρατιώτες για ελάχιστα εδαφικά κέρδη, λιγότερα από το 1% του ουκρανικού εδάφους μέσα σε έναν χρόνο. «Αυτό είναι φρικτό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα με την οποία έχουμε να κάνουμε», σημείωσε.
Όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας, ο Ρούτε ξεκαθάρισε ότι στόχος της Δύσης είναι να διασφαλιστεί ότι, μετά από μια κατάπαυση του πυρός ή μια ειρηνευτική συμφωνία, η Ουκρανία δεν θα δεχτεί ποτέ ξανά επίθεση.
Για τον σκοπό αυτό, περιέγραψε ένα σύστημα αποτροπής σε τρία επίπεδα:
- Πρώτο επίπεδο: Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες ήδη «κάνουν το αδύνατο», αλλά πρέπει να παραμείνουν ισχυρές και μετά τον πόλεμο ή σε περίπτωση παρατεταμένης εκεχειρίας.
- Δεύτερο επίπεδο: Η «Συμμαχία των Προθύμων», με επικεφαλής τη Γαλλία και τη Βρετανία, και τη συμμετοχή της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ο στόχος της είναι να παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα ώστε, σε συνδυασμό με τον ουκρανικό στρατό, να γίνει σαφές στη Μόσχα ότι μια νέα επίθεση δεν θα γίνει αποδεκτή.
- Τρίτο επίπεδο: Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ρούτε υπενθύμισε τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου σχετικά με τη δέσμευση των ΗΠΑ και ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια συνδυασμού αυτών των τριών στοιχείων σε ένα ενιαίο πλαίσιο αποτροπής.
Ο Ρούτε επιπλέον καθησύχασε σχετικά με τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος παραμένει πλήρως δεσμευμένος στο ΝΑΤΟ και στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Όπως είπε, ο Τραμπ είναι «απολύτως αφοσιωμένος» στον στόχο του τερματισμού του πολέμου και «ο μόνος που μπορεί να φέρει τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».
Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ υπογράμμισε, ακόμη, ότι πίσω από τον Τραμπ βρίσκεται το σύνολο του αμερικανικού κατεστημένου εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, επιμένοντας ότι η διατλαντική συμμαχία παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της αποτροπής απέναντι στη Ρωσία.