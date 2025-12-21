ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ρούτε: Οι Ευρωπαίοι έτοιμοι να βοηθήσουν την Ουκρανία με στρατεύματα – Σχέδιο τριών επιπέδων
Ειδήσεις
22:21 - 21 Δεκ 2025

Ρούτε: Οι Ευρωπαίοι έτοιμοι να βοηθήσουν την Ουκρανία με στρατεύματα – Σχέδιο τριών επιπέδων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σαφές μήνυμα αποτροπής προς τη Ρωσία έστειλε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προειδοποιώντας ότι μια νέα επίθεση κατά της Ουκρανίας μετά από ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία θα είχε «καταστροφικές συνέπειες» για τη Μόσχα. Επιπλέον, ανέφερε ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες είναι έτοιμες να συνεισφέρουν ακόμη και με στρατεύματα στην Ουκρανία.

Πιο αναλυτικά, σε συνέντευξή του στην Bild, ο Μαρκ Ρούτε διευκρίνισε ότι οι λεπτομέρειες αυτής της ανάπτυξης βρίσκονται ακόμη σε διαπραγμάτευση.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην επεξεργασία της δομής της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει την παρουσία δυνάμεων σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, με όλα τα επιμέρους στοιχεία να βρίσκονται σε φάση συντονισμού.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ προειδοποίησε για τις «καταστροφικές συνέπειες» που θα είχε μια νέα επίθεση κατά της Ουκρανίας μετά από μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, τονίζοντας ότι η σημερινή συγκυρία είναι η πιο επικίνδυνη από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Αποκάλυψε, μάλιστα, το τριών επιπέδων σχέδιο αποτροπής που επεξεργάζεται η Δύση.

Απαντώντας σε ερώτηση για την ασφάλεια της Ευρώπης, ο Ρούτε τόνισε ότι αυτό απαιτεί δύο βασικές κινήσεις: την αύξηση των αμυντικών δαπανών και τη διατήρηση της Ουκρανίας όσο το δυνατόν πιο ισχυρής στο πεδίο.

Επισήμανε ότι αν η Ρωσία αποκτούσε πλήρη έλεγχο της Ουκρανίας, οι συνέπειες για το ΝΑΤΟ θα ήταν τεράστιες, αναγκάζοντας τη Συμμαχία να δαπανήσει πολύ περισσότερα από όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί.

Ο Ρούτε υποστήριξε ότι ο βασικός λόγος για τη συνέχιση του πολέμου είναι ο Βλαντίμιρ Πούτιν, τον οποίο κατηγόρησε ότι είναι έτοιμος να θυσιάσει έως και 1,1 εκατομμύρια Ρώσους στρατιώτες για ελάχιστα εδαφικά κέρδη, λιγότερα από το 1% του ουκρανικού εδάφους μέσα σε έναν χρόνο. «Αυτό είναι φρικτό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα με την οποία έχουμε να κάνουμε», σημείωσε.

Όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας, ο Ρούτε ξεκαθάρισε ότι στόχος της Δύσης είναι να διασφαλιστεί ότι, μετά από μια κατάπαυση του πυρός ή μια ειρηνευτική συμφωνία, η Ουκρανία δεν θα δεχτεί ποτέ ξανά επίθεση.

Για τον σκοπό αυτό, περιέγραψε ένα σύστημα αποτροπής σε τρία επίπεδα:

- Πρώτο επίπεδο: Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες ήδη «κάνουν το αδύνατο», αλλά πρέπει να παραμείνουν ισχυρές και μετά τον πόλεμο ή σε περίπτωση παρατεταμένης εκεχειρίας.

- Δεύτερο επίπεδο: Η «Συμμαχία των Προθύμων», με επικεφαλής τη Γαλλία και τη Βρετανία, και τη συμμετοχή της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ο στόχος της είναι να παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα ώστε, σε συνδυασμό με τον ουκρανικό στρατό, να γίνει σαφές στη Μόσχα ότι μια νέα επίθεση δεν θα γίνει αποδεκτή.

- Τρίτο επίπεδο: Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ρούτε υπενθύμισε τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου σχετικά με τη δέσμευση των ΗΠΑ και ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια συνδυασμού αυτών των τριών στοιχείων σε ένα ενιαίο πλαίσιο αποτροπής.

    Ο Ρούτε επιπλέον καθησύχασε σχετικά με τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος παραμένει πλήρως δεσμευμένος στο ΝΑΤΟ και στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Όπως είπε, ο Τραμπ είναι «απολύτως αφοσιωμένος» στον στόχο του τερματισμού του πολέμου και «ο μόνος που μπορεί να φέρει τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

    Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ υπογράμμισε, ακόμη, ότι πίσω από τον Τραμπ βρίσκεται το σύνολο του αμερικανικού κατεστημένου εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, επιμένοντας ότι η διατλαντική συμμαχία παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της αποτροπής απέναντι στη Ρωσία.

    Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

    Προειδοποίηση ΠΟΥ για τον καύσωνα στην Ευρώπη: Οι επόμενες εβδομάδες ενδέχεται να είναι ακόμη πιο θανατηφόρες
    Ειδήσεις

    Προειδοποίηση ΠΟΥ για τον καύσωνα στην Ευρώπη: Οι επόμενες εβδομάδες ενδέχεται να είναι ακόμη πιο θανατηφόρες

    Θερμή υποδοχή του Τραμπ από τον Ερντογάν στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ (videos)
    Ειδήσεις

    Θερμή υποδοχή του Τραμπ από τον Ερντογάν στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ (videos)

    Φαραντούρης από Στρασβούργο: Ζητά κυρώσεις σε Τουρκία για παράνομη αλιεία στο Αιγαίο
    Πολιτική

    Φαραντούρης από Στρασβούργο: Ζητά κυρώσεις σε Τουρκία για παράνομη αλιεία στο Αιγαίο

    Ρούτε: Ο Τραμπ είχε δίκιο και έκανε το ΝΑΤΟ ισχυρότερο
    Ειδήσεις

    Ρούτε: Ο Τραμπ είχε δίκιο και έκανε το ΝΑΤΟ ισχυρότερο

    ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

    ΑΓΡΟΤΙΚΑ
    07/07/2026 - 15:36

    ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις 13,8 εκατ. ευρώ σε 9.634 παραγωγούς για ζημιές του 2025

    Ειδήσεις
    07/07/2026 - 15:18

    Λεπέν: Ένοχη στο Εφετείο, αλλά με «παράθυρο» για τις εκλογές του 2027

    Ειδήσεις
    07/07/2026 - 15:15

    Χτύπημα-σοκ 2.500 χλμ. από την Ουκρανία: Τα drones του Κιέβου έφτασαν βαθιά στη Σιβηρία

    Ειδήσεις
    07/07/2026 - 15:00

    Προειδοποίηση ΠΟΥ για τον καύσωνα στην Ευρώπη: Οι επόμενες εβδομάδες ενδέχεται να είναι ακόμη πιο θανατηφόρες

    Ανεμοδείκτης
    07/07/2026 - 14:50

    To Parkout θα διευκολύνει την στάθμευση ή τις συμπλοκές στους δρόμους;

    Πολιτική
    07/07/2026 - 14:45

    ΕΛΑΣ για «έκρηξη» Γεωργιάδη: Ανίερο να κουνούν το δάχτυλο για εντιμότητα αυτοί που είναι μέσα στα σκάνδαλα

    Ειδήσεις
    07/07/2026 - 14:30

    Τέλος στο χειρόγραφα μπλοκάκια της Τροχαίας - Ψηφιακές κλήσεις και έλεγχοι μέσω tablets

    Ειδήσεις
    07/07/2026 - 14:28

    Κύκλωμα με πλαστά προφυλακτικά αποκαλύφθηκε από την OLAF

    Ειδήσεις
    07/07/2026 - 14:27

    Θερμή υποδοχή του Τραμπ από τον Ερντογάν στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ (videos)

    ΑΓΡΟΤΙΚΑ
    07/07/2026 - 14:17

    Τέλος στις διεκδικήσεις του Δημοσίου για αγροτικές εκτάσεις που είχε παραχωρήσει στους πολίτες

    Πολιτική
    07/07/2026 - 14:14

    Φαραντούρης από Στρασβούργο: Ζητά κυρώσεις σε Τουρκία για παράνομη αλιεία στο Αιγαίο

    Ακίνητα
    07/07/2026 - 14:12

    ΠΟΜΙΔΑ: Προτείνει μόνιμη λειτουργία της πλατφόρμας του Μητρώου Aπογραφής Aνελκυστήρων

    Ειδήσεις
    07/07/2026 - 14:10

    CNN: Νεκρή στην Ουκρανία βρέθηκε η ύποπτη για τη βομβιστική επίθεση στο Μονακό

    Ειδήσεις
    07/07/2026 - 14:07

    Ρούτε: Ο Τραμπ είχε δίκιο και έκανε το ΝΑΤΟ ισχυρότερο

    Εργασιακά
    07/07/2026 - 13:53

    ΠΟΕΔΗΝ: Στάση εργασίας στις 14 Ιουλίου με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και τη μονιμότητα στο δημόσιο

    Νομίσματα
    07/07/2026 - 13:52

    Crypto: Σημάδια ανάκαμψης στην αγορά – Το Bitcoin στα $63.000

    Πολιτική
    07/07/2026 - 13:48

    Ο Ανδρουλάκης απαριθμεί τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που πήγαν χαμένα (video)

    Πολιτική
    07/07/2026 - 13:35

    Παπαστεργίου: Σε τροχιά ο ελληνικός οπτικός μικροδορυφόρος Hyperion GR-1

    ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
    07/07/2026 - 13:28

    Πόσο καλά ξέρουν διαχρονικούς στίχους από τα Ημισκούμπρια οι fans του συγκροτήματος; – Η Allwyn έχει την απάντηση

    Εμπορεύματα
    07/07/2026 - 13:24

    Ενίσχυση στο πετρέλαιο λόγω ανησυχιών για νέες διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ

    Ανεμοδείκτης
    07/07/2026 - 13:22

    Τα γενέθλια του Μπους, οι ευχές του Κλίντον και στο φόντο ο... Τραμπ

    Ειδήσεις
    07/07/2026 - 13:22

    Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι η ευκαιρία της Ευρώπης να μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία

    Πολιτική
    07/07/2026 - 13:06

    Ο Μαρκόπουλος... την είπε στον Άδωνι για το τένις με τον Κασσελάκη

    ΕΝΕΡΓΕΙΑ
    07/07/2026 - 13:01

    ΔΕΣΦΑ: Αύξηση 15% της ζήτησης φυσικού αερίου και ενίσχυση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη ΝΑ Ευρώπη

    Πολιτική
    07/07/2026 - 12:55

    Νέα μέτωπα για το Ταμείο Ανάκαμψης: Οι αιχμές του ΠΑΣΟΚ για τα κονδύλια έρευνας και καινοτομίας

    Επιχειρήσεις
    07/07/2026 - 12:45

    ΕΣΠ: Επτά προτάσεις για ένα δίκαιο και λειτουργικό πλαίσιο προστασίας καταναλωτών και επιχειρήσεων

    Πολιτική
    07/07/2026 - 12:44

    Ο απολογισμός μιας δεκαετίας: Τι πιστώνουν και τι χρεώνουν οι πολίτες σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ

    Ανεμοδείκτης
    07/07/2026 - 12:39

    Η πολιτική των υπερπλεονασμάτων έχει κοντά ποδάρια

    Ειδήσεις
    07/07/2026 - 12:34

    ΕΣΑμεΑ: Έκθετοι οι επιβάτες με αναπηρία στα αεροπορικά ταξίδια

    Ειδήσεις
    07/07/2026 - 12:23

    ΡΑΑΕΥ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με ψευδή επίκληση του ΔΕΔΔΗΕ

    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

    ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ