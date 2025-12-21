Ρούτε: Οι Ευρωπαίοι έτοιμοι να βοηθήσουν την Ουκρανία με στρατεύματα – Σχέδιο τριών επιπέδων

Σαφές μήνυμα αποτροπής προς τη Ρωσία έστειλε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προειδοποιώντας ότι μια νέα επίθεση κατά της Ουκρανίας μετά από ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία θα είχε «καταστροφικές συνέπειες» για τη Μόσχα. Επιπλέον, ανέφερε ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες είναι έτοιμες να συνεισφέρουν ακόμη και με στρατεύματα στην Ουκρανία.

Πιο αναλυτικά, σε συνέντευξή του στην Bild, ο Μαρκ Ρούτε διευκρίνισε ότι οι λεπτομέρειες αυτής της ανάπτυξης βρίσκονται ακόμη σε διαπραγμάτευση.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην επεξεργασία της δομής της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει την παρουσία δυνάμεων σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, με όλα τα επιμέρους στοιχεία να βρίσκονται σε φάση συντονισμού.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ προειδοποίησε για τις «καταστροφικές συνέπειες» που θα είχε μια νέα επίθεση κατά της Ουκρανίας μετά από μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, τονίζοντας ότι η σημερινή συγκυρία είναι η πιο επικίνδυνη από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Αποκάλυψε, μάλιστα, το τριών επιπέδων σχέδιο αποτροπής που επεξεργάζεται η Δύση.

Απαντώντας σε ερώτηση για την ασφάλεια της Ευρώπης, ο Ρούτε τόνισε ότι αυτό απαιτεί δύο βασικές κινήσεις: την αύξηση των αμυντικών δαπανών και τη διατήρηση της Ουκρανίας όσο το δυνατόν πιο ισχυρής στο πεδίο.

Επισήμανε ότι αν η Ρωσία αποκτούσε πλήρη έλεγχο της Ουκρανίας, οι συνέπειες για το ΝΑΤΟ θα ήταν τεράστιες, αναγκάζοντας τη Συμμαχία να δαπανήσει πολύ περισσότερα από όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί.

Ο Ρούτε υποστήριξε ότι ο βασικός λόγος για τη συνέχιση του πολέμου είναι ο Βλαντίμιρ Πούτιν, τον οποίο κατηγόρησε ότι είναι έτοιμος να θυσιάσει έως και 1,1 εκατομμύρια Ρώσους στρατιώτες για ελάχιστα εδαφικά κέρδη, λιγότερα από το 1% του ουκρανικού εδάφους μέσα σε έναν χρόνο. «Αυτό είναι φρικτό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα με την οποία έχουμε να κάνουμε», σημείωσε.

Όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας, ο Ρούτε ξεκαθάρισε ότι στόχος της Δύσης είναι να διασφαλιστεί ότι, μετά από μια κατάπαυση του πυρός ή μια ειρηνευτική συμφωνία, η Ουκρανία δεν θα δεχτεί ποτέ ξανά επίθεση.

Για τον σκοπό αυτό, περιέγραψε ένα σύστημα αποτροπής σε τρία επίπεδα:

- Πρώτο επίπεδο: Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες ήδη «κάνουν το αδύνατο», αλλά πρέπει να παραμείνουν ισχυρές και μετά τον πόλεμο ή σε περίπτωση παρατεταμένης εκεχειρίας.

- Δεύτερο επίπεδο: Η «Συμμαχία των Προθύμων», με επικεφαλής τη Γαλλία και τη Βρετανία, και τη συμμετοχή της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ο στόχος της είναι να παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα ώστε, σε συνδυασμό με τον ουκρανικό στρατό, να γίνει σαφές στη Μόσχα ότι μια νέα επίθεση δεν θα γίνει αποδεκτή.

- Τρίτο επίπεδο: Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ρούτε υπενθύμισε τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου σχετικά με τη δέσμευση των ΗΠΑ και ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια συνδυασμού αυτών των τριών στοιχείων σε ένα ενιαίο πλαίσιο αποτροπής.

Ο Ρούτε επιπλέον καθησύχασε σχετικά με τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος παραμένει πλήρως δεσμευμένος στο ΝΑΤΟ και στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Όπως είπε, ο Τραμπ είναι «απολύτως αφοσιωμένος» στον στόχο του τερματισμού του πολέμου και «ο μόνος που μπορεί να φέρει τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ υπογράμμισε, ακόμη, ότι πίσω από τον Τραμπ βρίσκεται το σύνολο του αμερικανικού κατεστημένου εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, επιμένοντας ότι η διατλαντική συμμαχία παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της αποτροπής απέναντι στη Ρωσία.