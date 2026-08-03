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UBS: Ανεβάζει στα €5,1 την τιμή-στόχο για τη Eurobank
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
11:50 - 03 Αυγ 2026

UBS: Ανεβάζει στα €5,1 την τιμή-στόχο για τη Eurobank

Reporter.gr Newsroom
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Η UBS προχώρησε σε αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της Eurobank, αυξάνοντάς την στα 5,1 ευρώ από 4,9 ευρώ, μετά τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου της τράπεζας.  

Με τη νέα αποτίμηση, η επενδυτική τράπεζα εκτιμά ότι η μετοχή διαθέτει περιθώριο ανόδου περίπου 15%.

Όπως επισημαίνεται στην ανάλυση, η Eurobank αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για την κερδοφορία και την απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, έπειτα από τις ισχυρές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου. Η βελτίωση αυτή αποδίδεται κυρίως στην υψηλότερη του αναμενομένου πιστωτική επέκταση, αλλά και στη συνεχιζόμενη δυναμική της δραστηριότητας διαχείρισης κεφαλαίων.

Η διοίκηση της τράπεζας αύξησε τον στόχο για την καθαρή πιστωτική επέκταση στα 4,5 δισ. ευρώ, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 3,8 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, οδήγησε σε σημαντική αναθεώρηση των προβλέψεων για την αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους, τα οποία πλέον εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν κατά περίπου 7%, έναντι αρχικής πρόβλεψης για αύξηση 2,5%.

Παράλληλα, η Eurobank αναθεώρησε ανοδικά και τις εκτιμήσεις της για τα καθαρά έσοδα από προμήθειες, προβλέποντας πλέον ετήσια αύξηση περίπου 10%, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 7%.

Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Φωκίων Καραβίας, ανέφερε ότι η ισχυρή αυτή δυναμική προέρχεται κυρίως από την ελληνική αγορά, καθώς οι επιδόσεις τόσο στις χορηγήσεις όσο και στη διαχείριση κεφαλαίων ξεπέρασαν τις αρχικές εκτιμήσεις.

Με βάση τα νέα δεδομένα, η Eurobank εκτιμά πλέον ότι τα βασικά οργανικά της κέρδη θα διαμορφωθούν στα 2 δισ. ευρώ, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 1,9 δισ. ευρώ, ενώ αναμένει αύξηση των κερδών ανά μετοχή με ρυθμό αισθητά υψηλότερο του 10%.

Παράλληλα, η τράπεζα προβλέπει ότι η απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) θα προσεγγίσει το 17%, έναντι αρχικής εκτίμησης για 16%, ενώ ο στόχος για τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 παραμένει αμετάβλητος, σε επίπεδο ίσο ή υψηλότερο του 14%.

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