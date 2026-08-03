Τα ενεργά πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική και οι καμένες εκτάσεις - Εικόνες από δορυφόρο

Νεότερα δορυφορικά δεδομένα που επεξεργάστηκε η ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr δείχνουν ότι η μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική παρέμενε ενεργή και το πρωί της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2026, με αρκετές ενεργές εστίες να καταγράφονται στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τη δορυφορική απεικόνιση των ενεργών εστιών, οι σημαντικότερες εναπομείνασες εστίες εντοπίζονται σε δύο βασικές ζώνες.

Η πρώτη βρίσκεται στα ανατολικά και νοτιοανατολικά της ήδη πληγείσας περιοχής γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα στο Όρος Κιθαιρώνα. Η δεύτερη, πιο εκτεταμένη, εντοπίζεται νοτιότερα, στην ορεινή ζώνη του Όρους Πατέρα και βόρειοανατολικά των Μεγάρων, όπου εμφανίζεται και η μεγαλύτερη συγκέντρωση ενεργών θερμών σημείων.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη χθεσινή ανάλυση δορυφορικών δεδομένων πολύ υψηλής ανάλυσης από τον Sentinel-2, έως και το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου στην Αττική είχαν επηρεαστεί περίπου 80.800 στρέμματα.