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Άνοιξε η πλατφόρμα για το Πόθεν Έσχες - Η προθεσμία για τη δήλωση
Οικονομία
12:03 - 03 Αυγ 2026

Άνοιξε η πλατφόρμα για το Πόθεν Έσχες - Η προθεσμία για τη δήλωση

Reporter.gr Newsroom
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Άνοιξε σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων Πόθεν Έσχες του 2026.

Η προθεσμία για την οριστικοποίηση των δηλώσεων λήγει στις 24 Οκτωβρίου.

Σημειώνεται πως η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΠΟΘΕΝ. Οι υπόχρεοι εισέρχονται στο σύστημα με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet, επιλέγουν το αντίστοιχο έτος δήλωσης και προχωρούν στην άντληση των διαθέσιμων στοιχείων.

Εφόσον γίνει εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της δήλωσης, επιτρέπεται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης από τον υπόχρεο εντός 30 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

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