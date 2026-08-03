Έως 24,58% μπορεί να διαμορφωθεί το ποσοστό της Castellano του Γκότση στην Aktor

Σε 24,58% από 22,96% προηγουμένως μπορεί να διαμορφωθεί το ποσοστό της Castellano Properties στην Aktor, σύμφωνα με χρηματιστηριακή ανακοίνωση της εταιρείας. Να σημειωθεί, ότι πραγματικοί δικαιούχοι της Castellano είναι οι κ.κ. Ηλίας Γκότσης, Ευγενία Γκότση, Ροδαμάνθη Γκότση και Μιχαήλ Γκότσης, με ποσοστά συμμετοχής 25% έκαστος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», διακριτικός τίτλος «AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» (εφεξής «AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» ή «Εκδότης») σε εφαρμογή του Ν.3556/2007, ως ισχύει και σε συνέχεια της από 31/07/2026 γνωστοποίησης που έλαβε από την εταιρεία Castellano Properties Limited (εφεξής η «Castellano»), γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

1. Την 28.07.2026 ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη και εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι νέες μετοχές που προέκυψαν από αυτήν, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των κοινών ονομαστικών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του Εκδότη να ανέλθει σε 261.780.241.

2. Η Castellano συμμετείχε στην εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και, συνεπεία τούτου, το ποσοστό των κοινών ονομαστικών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στον Εκδότη αυξήθηκε από 19,53% σε 20,31%, ήτοι υπερέβη το όριο του 20% του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3556/2007. συνεπεία εταιρικού γεγονότος που μεταβάλλει την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου.

3. Περαιτέρω, και συνέχεια της επίσης από 31/07/2026 γνωστοποίησης που έλαβε από την εταιρεία Castellano, ο Εκδότης γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

4. Η Castellano σε συνέχεια και της από 09/03/2026 προηγούμενης γνωστοποίησης, διατηρεί χρηματοπιστωτικά μέσα κατά την έννοια της παρ. 1 (α) του άρθρου 11 του ν. 3556/2007 (ΣΜΕ), τα οποία, εφόσον ασκηθούν, θα οδηγήσουν στην απόκτηση ποσοστού 4,27% του συνόλου των κοινών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του Εκδότη.

5. Συνεπεία τούτου και λαμβανομένου υπόψη ότι μετά την ολοκλήρωση, την 28/07/2026, της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη η Castellano κατέχει ποσοστό 20,31% των κοινών ονομαστικών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου του Εκδότη, το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Castellano στον Εκδότη, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών μέσων κατά την έννοια της παρ. 1 (α) του άρθρου 11 του ν. 3556/2007 (ΣΜΕ), εφόσον τούτα ασκηθούν, θα διαμορφωθεί σε 24,58%, από ποσοστό 22,96% το οποίο ανέφερε κατά την προηγούμενη από 09/03/2026 γνωστοποίηση της.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη ληφθείσα γνωστοποίηση, πραγματικοί δικαιούχοι της Castellano είναι οι κ.κ. Ηλίας Γκότσης, Ευγενία Γκότση, Ροδαμάνθη Γκότση και Μιχαήλ Γκότσης, με ποσοστά συμμετοχής 25% έκαστος. Εντούτοις, κατά τα γνωστοποιηθέντα, η Castellano δεν αποτελεί «ελεγχόμενη επιχείρηση» κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περίπτωση (γ) του ν. 3556/2007, από τα ανωτέρω ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ούτε άλλως συντρέχει η περίπτωση (α) του άρθρου 10 του ν. 3556/2007 ή η περίπτωση (ε) του άρθρου 2 του ν. 3461/2006.