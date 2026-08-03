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ΔΥΠΑ: Πληρωμές €157,7 εκατ. τον Ιούλιο
Εργασιακά
12:17 - 03 Αυγ 2026

ΔΥΠΑ: Πληρωμές €157,7 εκατ. τον Ιούλιο

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Στα 157.746.807,12 ευρώ διαμορφώθηκαν οι συνολικές πληρωμές που πραγματοποίησε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) κατά τον Ιούλιο, καλύπτοντας επιδόματα, κοινωνικές παροχές, προγράμματα κατάρτισης και ειδικές δράσεις απασχόλησης, όπως γνωστοποίησε η Υπηρεσία.  

Από το συνολικό ποσό, 155.231.573,94 ευρώ αφορούσαν επτά βασικές κατηγορίες παροχών, οι οποίες καταβλήθηκαν σε 222.415 δικαιούχους. Επιπλέον, διατέθηκαν ακόμη 2.515.233,18 ευρώ για ειδικά προγράμματα απασχόλησης και για την κάλυψη σπουδαστικών αδειών.

Το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών αφορούσε τα τακτικά επιδόματα ανεργίας. Συγκεκριμένα, καταβλήθηκαν 86.264.275,87 ευρώ σε συνολικά 148.531 ανέργους.

Για τις παροχές μητρότητας και γονεϊκότητας διατέθηκαν 47.545.678,21 ευρώ, με αποδέκτες 34.613 δικαιούχους, ενώ στα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων καταβλήθηκαν 19.036.170 ευρώ, που αφορούσαν 32.036 συμμετέχοντες.

Το επίδομα εργασίας χορηγήθηκε σε 2.881 δικαιούχους, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 911.327,99 ευρώ. Παράλληλα, το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας έφτασε τα 628.776 ευρώ και καταβλήθηκε σε 2.814 ωφελούμενους.

Ακόμη, για τα βοηθήματα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων διατέθηκαν 516.996,03 ευρώ σε 698 δικαιούχους, ενώ για λοιπές ασφαλιστικές παροχές καταβλήθηκαν 328.349,84 ευρώ, τα οποία αφορούσαν 842 ωφελούμενους.

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, στο πλαίσιο των ειδικών προγραμμάτων απασχόλησης, η μεγαλύτερη δαπάνη αφορούσε το πρόγραμμα πρόσληψης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στον τομέα της Υγείας, για το οποίο καταβλήθηκαν 1.252.287,18 ευρώ.

Επιπλέον, ποσό 459.464,29 ευρώ διατέθηκε για το πρόγραμμα απασχόλησης 1.135 ανέργων στον ίδιο κλάδο, ενώ για το πρόγραμμα πρόσληψης 500 τραυματιοφορέων στο δημόσιο σύστημα Υγείας οι πληρωμές ανήλθαν σε 457.909,70 ευρώ.

Για το πρόγραμμα απασχόλησης 100 ανέργων στον ΟΠΕΚΕΠΕ καταβλήθηκαν 80.468,53 ευρώ. Παράλληλα, για το πρόγραμμα που αφορά 100 ανέργους σε πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής διατέθηκαν 54.389,75 ευρώ, ενώ για τον δεύτερο κύκλο του προγράμματος 100 ανέργων στην Αττική οι πληρωμές έφτασαν τα 33.264,77 ευρώ.

Στο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 150 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας, που απασχολούνται στον δημόσιο τομέα, καταβλήθηκαν συνολικά 9.781,11 ευρώ.

Όσον αφορά τις σπουδαστικές άδειες, η ΔΥΠΑ κατέβαλε 141.344,94 ευρώ για μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές, ενώ για τις άδειες πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑΣ διατέθηκαν ακόμη 26.322,91 ευρώ.

Τέλος, επισημαίνεται ότι στα ποσά που αφορούν τα ειδικά προγράμματα απασχόλησης περιλαμβάνονται και πληρωμές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΔΥΠΑ και σχετίζονται με εκκαθαρίσεις και επικαιροποιήσεις στοιχείων.

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